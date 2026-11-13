Le dirigeant To Lam réaffirme le soutien du Vietnam à Cuba

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu le 13 novembre, au siège du Comité central du PCV à Hanoï, l’envoyé spécial du Parti et du gouvernement cubains, Bruno Rodríguez Parrilla, membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et ministre des Affaires étrangères, en visite au Vietnam du 13 au 14 novembre.

Le dirigeant To Lam a salué les avancées positives des relations d’amitié spéciale entre les deux pays dans tous les domaines et à travers tous les canaux de coopération. Il a réaffirmé la position constante du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, qui continueront à faire preuve de solidarité, à soutenir et à se tenir aux côtés du peuple cubain frère. Le dirigeant vietnamien a également appelé à la levée de l’embargo unilatéral imposé à Cuba. Il a assuré que le Vietnam continuerait à apporter son soutien à Cuba, dans la mesure de ses capacités, pour l’aider à surmonter ses difficultés et à poursuivre son développement.

Bruno Rodríguez Parrilla a remercié la partie vietnamienne pour son accueil chaleureux et a souligné que le Parti et l’État cubains attachaient toujours de l’importance aux relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, et souhaitaient les consolider davantage.

Les deux parties ont échangé et convenu des orientations et mesures visant à approfondir les relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale, afin de les rendre plus substantielles et efficaces dans les années à venir, en tenant compte de la situation de chaque pays et du contexte international.

Elles ont notamment convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, de maintenir régulièrement les échanges théoriques et le partage d’expériences pratiques en matière d’édification du Parti et de réforme pour le développement national. Elles ont souligné que les liens de camaraderie et de fraternité entre les deux Partis constituaient un fondement essentiel de la consolidation de la confiance stratégique entre les deux pays.

Sur le plan économique, le dirigeant To Lam a souligné la nécessité de développer les acquis de la coopération dans plusieurs secteurs et de lever les obstacles afin de porter les relations économiques à la hauteur des excellentes relations politiques bilatérales.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait à partager son expérience et à mettre en œuvre efficacement les projets de coopération dans la riziculture et le secteur pharmaceutique, contribuant ainsi à aider Cuba à surmonter progressivement ses difficultés. Le Vietnam encourage également ses entreprises à créer des coentreprises et à investir à Cuba, en leur offrant des conditions favorables.

Pour sa part, Bruno Rodríguez Parrilla a affirmé que le Parti et le gouvernement cubains accordaient une priorité au renforcement de la coopération avec le Vietnam dans les secteurs à fort potentiel, notamment la production de biens de consommation, la santé, l’industrie pharmaceutique et le tourisme.

Il a également souligné la volonté de Cuba de poursuivre une coordination étroite avec le Vietnam au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, ainsi que de sensibiliser les jeunes générations des deux pays à la tradition de leurs relations, afin d’assurer la continuité de cette amitié et de cette coopération spéciales. -VNA