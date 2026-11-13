Économie

Le Vietnam et le FMI échangent sur les perspectives économiques et les risques d’inflation

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a reçu, le 13 novembre à Hanoï, une mission du Fonds monétaire international (FMI) pour discuter des perspectives de croissance du Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (droite) et Martin Sommer, chef de la mission. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (droite) et Martin Sommer, chef de la mission. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a reçu, le 13 novembre à Hanoï, la mission de consultation au titre de l’article IV du Fonds monétaire international (FMI) pour 2026, conduite par Martin Sommer, chef de la mission.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a souhaité que le FMI prenne pleinement en compte les informations et les explications des organismes vietnamiens afin que son rapport de consultation au titre de l’article IV pour 2026 reflète de manière objective et équilibrée la situation macroéconomique du pays, ses réalisations, ses défis et ses orientations en matière de politique économique.

Martin Sommer a salué les efforts du gouvernement vietnamien pour maintenir la stabilité macroéconomique tout en accélérant la croissance. Il a estimé que le Vietnam figurait parmi les économies à forte croissance dans le monde, avec des perspectives positives. Il a également salué la démarche proactive du gouvernement vietnamien pour poursuivre les réformes structurelles, notamment les politiques de protection sociale, et l’a encouragé à maintenir cette orientation afin de consolider les bases d’une croissance à long terme.

Concernant l’inflation, le représentant du FMI a estimé que les risques inflationnistes étaient actuellement bien maîtrisés, tout en appelant à une gestion prudente et vigilante de la politique monétaire face aux pressions potentielles. Il a souligné que 2027 serait une année importante pour la mise en œuvre des objectifs de croissance du Vietnam, nécessitant souplesse et vigilance dans la conduite des politiques économiques.

Le FMI a réaffirmé sa disponibilité à conseiller le gouvernement vietnamien et à renforcer sa coopération avec le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam. Martin Sommer a également insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue ouvert pour identifier rapidement les risques et y apporter des réponses adaptées, dans un contexte international incertain.

Pour sa part, le vice-Premier ministre a indiqué que le Vietnam poursuivait ses efforts pour concilier croissance économique et maîtrise de l’inflation. Selon la résolution de l’Assemblée nationale sur le plan de développement socio-économique pour 2027, adoptée le 7 novembre 2026, le pays vise une croissance du PIB d’au moins 10 %, un PIB par habitant d’environ 6.100 dollars, un taux d’inflation d’environ 4,5 % et des investissements totaux représentant 36 à 38 % du PIB.

Il a souligné que ces objectifs exigeaient des réformes vigoureuses, une amélioration de la productivité et une allocation plus efficace des ressources, sans compromettre la stabilité macroéconomique ni la sécurité du système financier et bancaire au profit d’une croissance à court terme.

Évoquant les risques extérieurs, le vice-Premier ministre a partagé les préoccupations du FMI concernant les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, susceptibles de provoquer des chocs énergétiques et d’accentuer l’inflation importée.

Le gouvernement met en œuvre plusieurs mesures pour limiter ces risques, notamment la gestion des prix des carburants selon les mécanismes du marché, sous la régulation de l’État, les instruments de stabilisation des prix et les instruments fiscaux, ainsi qu’une politique budgétaire de soutien ciblée. Il veille également à renforcer la sécurité énergétique, diversifier les approvisionnements et promouvoir une utilisation économe et efficace de l’énergie.

Enfin, le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam entendait accélérer les réformes structurelles et renouveler son modèle de croissance, en privilégiant la productivité, l’efficacité et la compétitivité, tout en améliorant l’efficacité des investissements publics et en maîtrisant les risques budgétaires et ceux liés à la dette publique.

Il a réaffirmé que le développement économique devait s’accompagner d’une amélioration des conditions de vie de la population, afin que celle-ci bénéficie effectivement des fruits du développement. -VNA

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