Économie

Net Zero Challenge 2026 : 770 000 dollars pour sept startups vertes

Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont reçu 770 000 dollars de subventions et d’investissements lors du Net Zero Challenge 2026 à Hô Chi Minh-Ville, pour développer et tester des solutions technologiques innovantes dans la lutte contre le changement climatique.

Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont bénéficié d’une enveloppe totale de 770 000 dollars, sous forme de subventions et d’investissements, à l’issue du concours « Net Zero Challenge 2026 ». Photo: SGGP
Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont bénéficié d’une enveloppe totale de 770 000 dollars, sous forme de subventions et d’investissements, à l’issue du concours « Net Zero Challenge 2026 ». Photo: SGGP

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont bénéficié d’une enveloppe totale de 770 000 dollars, sous forme de subventions et d’investissements, à l’issue du concours « Net Zero Challenge 2026 ». Ces financements leur permettront de tester et de déployer au Vietnam des solutions innovantes dans la lutte contre le changement climatique.

Le concours a été organisé par le Conseil exécutif du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC), en partenariat avec Touchstone Partners, la Fondation Temasek, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’initiative « Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 » (P4G) et le Global Green Growth Institute (GGGI).

Pour sa quatrième édition, le concours a attiré plus de 1 100 candidatures provenant de 80 pays et territoires, ce qui en fait l’édition la plus compétitive depuis son lancement en 2023. Neuf finalistes ont présenté des solutions réparties en trois catégories : énergies renouvelables et élimination du carbone ; systèmes alimentaires et agriculture durable ; économie circulaire et gestion des déchets.

Trois startups ont remporté les prix principaux : la société suisse Recoal, l’indienne String Bio et la vietnamienne Phuc Sang Minh Gas, avec sa plateforme BioCNG.

Recoal a développé une technologie permettant de transformer des résidus de biomasse humide en hydrochar (charbon hydrothermal), destiné au stockage permanent dans le sous-sol, sans passer par une étape de séchage énergivore. String Bio a présenté CleanRise, une formulation biologique conçue pour améliorer les rendements rizicoles tout en réduisant l’utilisation d’engrais et les émissions de méthane et de protoxyde d’azote, jusqu’à 50 %. De son côté, Phuc Sang Minh Gas a mis au point une technologie de valorisation du biogaz issu des déchets en BioCNG de haute qualité, destiné à remplacer les combustibles fossiles dans les applications de chauffage industriel.

Quatre autres startups ont reçu des investissements de 50 000 dollars chacune : TriNANO Technologies (Inde), soutenue par Sembcorp Industries ; Zenwood (Vietnam), par LOTTE Ventures ; Living Roots (Thaïlande), par Monsoon Ventures ; et Phuc Sang Minh Gas (Vietnam), par Touchstone Partners.

Ngo Thuy Ngoc Tu, directrice exécutive de Touchstone Partners, a souligné que la forte participation internationale démontrait que les innovateurs mondiaux dans le domaine climatique perçoivent le Vietnam non seulement comme un marché test, mais aussi comme un terrain propice au développement et au déploiement à grande échelle de solutions technologiques.

Heng Li Lang, directrice générale adjointe et responsable du pôle « Climat et cadre de vie » (Climate and Liveability) au sein de la Fondation Temasek, a affirmé que la mise en relation des innovateurs, investisseurs, entreprises et gouvernement permettrait aux solutions climatiques prometteuses de trouver des partenaires et des opportunités de développement, tant au Vietnam que dans la région.

Partenaire stratégique du concours depuis 2026, le VIFC-HCMC entend mettre en relation les startups spécialisées dans les technologies vertes avec des investisseurs, des entreprises et des ressources financières. Il ambitionne ainsi de faciliter le passage de l’innovation, de la recherche à des applications concrètes.

Un moment fort de l'événement a été la signature d'un cadre de coopération portant sur la coordination des investissements et le co-investissement, conclu entre le VIFC-HCMC, la société par actions du Fonds d'investissement en capital-risque de Hô Chi Minh-Ville (HCM VIF) et Touchstone Capital Partners Pte. Ltd.-VNA

#Biến đổi khí hậu #BĐKH #Net Zero Challenge #Vietnam
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