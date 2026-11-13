Environnement

Inondations dans le Centre : plus de 2 700 maisons submergées, près de 1 900 foyers déplacés

De fortes pluies et des inondations dans le Centre du Vietnam ont submergé 2 734 maisons et endommagé des centaines d’hectares de cultures, tandis que 1 887 foyers ont été évacués face aux risques de crues et de glissements de terrain, selon les autorités locales au 12 novembre.

Glissement de terrain sur l’autoroute Nord-Sud, dans la commune d’O Loan, province de Dak Lak. Photo : VNA
Glissement de terrain sur l’autoroute Nord-Sud, dans la commune d’O Loan, province de Dak Lak. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Des pluies torrentielles persistantes et des inondations ont submergé 2 734 maisons dans les provinces de Gia Lai et de Dak Lak, affectant également 235 hectares de cultures. Par ailleurs, 1 887 foyers ont dû être évacués des zones exposées aux inondations et aux glissements de terrain.

Selon le dernier bilan des autorités locales, établi au 12 novembre à 17 heures, les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours ont causé des dégâts dans plusieurs provinces et villes, de Thanh Hoa à Dak Lak.

Le 12 novembre, les précipitations ont atteint 40 à 100 mm dans la zone comprise entre la ville de Huê et la province de Khanh Hoa. À Dak Lak, les cumuls ont varié entre 80 et 200 mm, dépassant localement les 300 mm. Des pluies particulièrement intenses ont notamment été relevées au lac My Lam et au ruisseau Da Ban (Dak Lak), à Tam Tra (Da Nang) et à Ba Cung (Quang Ngai). Les inondations ont fait deux blessés à Huê.

À Quang Ngai, une maison a été détruite, 47 autres ont été endommagées, principalement en raison de toitures arrachées, et 41 habitations ont été touchées par des glissements de terrain. Dans l'après-midi du 12 novembre, 2 734 maisons étaient encore sous les eaux, dont 1 857 dans la province de Gia Lai et 877 à Dak Lak.

Les crues ont également touché 235 hectares de cultures : 121 hectares à Thanh Hoa, 5 hectares à Quang Tri et 109 hectares à Dak Lak. Au total, 9 850 volailles et 14 têtes de bétail ont péri ou ont été emportées par les eaux, tandis que 82,3 hectares d'étangs aquacoles ont été submergés.

Le réseau d'irrigation a lui aussi été touché : 4 190 mètres de canaux ont subi des glissements de terrain ou des dégradations, et les ouvrages de tête de cinq barrages (seuils) à Quang Ngai ont été ensablés. De nombreuses routes nationales, provinciales et rurales ont été touchées par des glissements de terrain et des inondations.

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De nombreuses habitations de la commune de Tuy Phuoc, dans la province de Gia Lai, sont fortement inondées. Photo : VNA

La montée des eaux a submergé la route nationale 19C, au niveau du hameau de Long Thach (commune de Dong Xuan, province de Dak Lak), coupant l'accès à la zone de Xuan Lanh-Dong Xuan et isolant totalement les hameaux de Ha Rai et Lanh Cao.

Les autorités des provinces et villes situées entre Thanh Hoa et Dak Lak ont procédé à l'évacuation de 1 887 foyers vivant dans des zones à haut risque : 1 195 à Dak Lak, 266 à Da Nang, 153 à Thanh Hoa, 151 à Quang Ngai, 102 à Gia Lai et 20 à Huê. Dans certaines localités, les cours ont été suspendus dans les zones exposées aux inondations ou situées à proximité des cours d'eau ; du personnel a par ailleurs été déployé pour réguler la circulation au niveau des passages inondés et des sites touchés par des glissements de terrain.

Les pluies torrentielles persistantes ont également provoqué d'importants glissements de terrain sur des axes stratégiques et des routes intercommunales dans les zones montagneuses de Da Nang. Ces éboulements ont perturbé la circulation et isolé plusieurs zones habitées.

Les autorités locales ont mobilisé des équipes d'intervention, des pelles mécaniques et des engins spécialisés pour évacuer les débris et rétablir le trafic.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a averti que des pluies modérées à fortes, accompagnées d'orages, continueraient de toucher Huê, Da Nang et les zones orientales des provinces allant de Quang Ngai à Gia Lai, du soir du 12 novembre au matin du 13 novembre. -VNA

#Biến đổi khí hậu #BĐKH #Inondations
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