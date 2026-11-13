Économie

Gia Lai renforce le contrôle des navires de pêche pour lutter contre la pêche INN

La province de Gia Lai renforce le contrôle des navires de pêche et de leurs entrées et sorties des ports afin de remédier aux insuffisances dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo d'illustration : VNA
Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de la province de Gia Lai a demandé aux services compétents et aux autorités locales côtières de renforcer les mesures visant à remédier définitivement aux insuffisances dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment en matière de contrôle des entrées et sorties des navires de pêche.

Selon le Comité populaire provincial, les inspections menées par une mission intersectorielle ont révélé plusieurs lacunes dans certaines localités et unités, notamment dans la gestion des navires ne remplissant pas les conditions d'exploitation, le contrôle des entrées et sorties des ports, la traçabilité des produits halieutiques, le traitement des infractions et le règlement des aides destinées aux navires de pêche retirés de la flotte.

Face à cette situation, le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuan, a chargé le service de l'Agriculture et de l'Environnement de piloter les contrôles et de suivre la mise en œuvre des mesures correctives dans les communes, quartiers et unités concernés. Il lui a également demandé de recenser les navires dont les licences de pêche ont expiré ou qui n'en disposent pas encore, et de croiser les données des systèmes VNFishbase, eCDT, VMS ainsi que celles des journaux électroniques de pêche.

Le Commandement des gardes-frontières provinciaux est chargé de vérifier effectivement les conditions de départ des navires, leur statut d'exploitation et le maintien de la connexion des dispositifs de surveillance des navires par satellite (VMS). Les navires ne remplissant pas les conditions requises ne seront pas autorisés à prendre la mer pour pêcher.

La Police provinciale devra, quant à elle, coordonner les vérifications et le traitement des cas de navires radiés du registre mais continuant à exercer, des bateaux utilisant des engins de pêche interdits ainsi que des actes susceptibles de constituer des infractions pénales liées à la pêche INN. - VNA

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