Hô Chi Minh-Ville : plus de 6 000 affaires de contrebande et de contrefaçon traitées en dix mois

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le commerce de produits contrefaits, la circulation de marchandises d'origine inconnue et les fraudes commerciales demeurent des phénomènes complexes, particulièrement sur internet. C'est le constat dressé par le Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville lors d'une conférence de presse consacrée à la situation socio-économique, organisée le 12 novembre par le Comité populaire municipal.

Au cours des dix premiers mois de 2026, le sous-département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a mené 6 357 inspections et traité 6 069 infractions liées à la contrebande, à la contrefaçon et aux atteintes à la propriété intellectuelle. Ces opérations ont permis la saisie à titre conservatoire de plus de six millions d'articles, pour une valeur totale estimée à plus de 174 milliards de dôngs (6,8 millions de dollars).

Parmi ces saisies, plus de 39 milliards de dôngs de marchandises ont été détruits et près de 58 milliards confisqués, portant le montant des amendes et des versements au budget public à plus de 106,7 milliards de dôngs, tandis que 36 dossiers présentant des indices d'infraction pénale, évalués à plus de 66 milliards de dôngs, ont été transmis aux organes d'enquête.

Les marchandises d'origine et de provenance inconnues ont constitué la principale catégorie d'infractions avec 3 103 cas traités, entraînant la saisie de plus de 5,4 millions d'articles variés - notamment des bijoux, des denrées alimentaires, des cosmétiques, des vêtements, des chaussures, des pièces détachées et des appareils électriques - pour une valeur supérieure à 71,8 milliards de dôngs et plus de 56,3 milliards de dôngs d'amendes.

Les forces de surveillance du marché ont également contrôlé et sanctionné 2 035 infractions liées à la contrefaçon, avec la saisie de 274 892 articles. Concernant les marchandises de contrebande, 263 infractions ont été constatées et 149 801 articles saisis, principalement des produits alimentaires, des compléments alimentaires, des cosmétiques, des jouets pour enfants et des articles ménagers. Dans le seul secteur alimentaire, 645 infractions ont été sanctionnées, avec la saisie de 58 tonnes et de 144 780 unités de produits sans factures ni justificatifs ou d'origine incertaine. Les amendes infligées ont dépassé 7,4 milliards de dôngs.

Selon un représentant du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, de nombreux commerçants opèrent principalement en ligne, via plusieurs comptes régulièrement modifiés, tandis que leurs marchandises sont dispersées dans différents entrepôts. Certains exploitent la notoriété de marques connues pour vendre des produits contrefaits, de qualité non conforme ou d’origine incertaine.

Ces pratiques, combinant vente en ligne et stockage physique, compliquent l’identification des vendeurs, la traçabilité des produits, la collecte de preuves et le traitement des infractions. Par ailleurs, la vérification et l’expertise des produits soupçonnés de contrefaçon ou d’atteinte à la propriété intellectuelle prennent parfois beaucoup de temps et nécessitent la coopération des titulaires de droits et des organismes spécialisés. Face à l’ampleur des marchandises en circulation et à l’évolution constante des méthodes commerciales, le contrôle du marché devient ainsi de plus en plus exigeant.

Face à ces difficultés, les forces de surveillance du marché vont renforcer leurs contrôles dans les marchés traditionnels, les centres commerciaux, les artères commerçantes, les entrepôts et les pôles de distribution, en particulier durant la période de forte activité commerciale de fin 2026 et à l'approche du Nouvel An lunaire (Têt) 2027. Les inspections porteront notamment sur les produits de première nécessité et les denrées faisant l'objet d'une forte demande : aliments transformés, confiseries, boissons, compléments alimentaires, vêtements et cosmétiques. Les autorités entendent également réprimer la spéculation, la rétention de marchandises et le non-respect des obligations d'affichage des prix.

Enfin, la ville renforcera la coordination entre les unités membres du Comité de pilotage 389 de la ville et accroîtra le suivi des plateformes de commerce électronique et des réseaux sociaux afin de détecter et de sanctionner rapidement toute activité suspecte. -VNA