Deux cadres de Cao Bang exclus du Parti

Hanoï (VNA) – Le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam a décidé, le 13 novembre, d’exclure du Parti Trinh Truong Huy et Nguyen Ngoc Thu, deux cadres de la province de Cao Bang, pour de très graves violations des règles du Parti et des lois de l’État.

Cette décision a été prise après examen d’une proposition de la Commission centrale de contrôle du Parti concernant les mesures disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations.

rinh Truong Huy, membre de la cellule du Parti chargée de la recherche et de la synthèse II, relevant de l’organisation du Parti du Bureau du Comité populaire provincial, a été membre du Comité provincial du Parti et vice-président du Comité populaire de Cao Bang, ainsi que secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire du district de Trung Khanh.

Nguyen Ngoc Thu, membre du Comité provincial du Parti, fait actuellement partie d’un groupe de recherche chargé de conseiller et d’assister la permanence du Comité provincial du Parti. Elle a auparavant occupé les fonctions de secrétaire du Comité du Parti et de directrice du Service provincial de l’Éducation et de la Formation.

Trinh Truong Huy et Nguyen Ngoc Thu ont fait preuve d’une dégradation de leurs convictions politiques, de leur moralité et de leur conduite. Ils ont enfreint les règles du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les autres pratiques répréhensibles. Ils ont également violé les règles interdisant certains comportements aux membres du Parti ainsi que leur obligation de donner l’exemple.

Selon le Secrétariat, leurs violations ont entraîné des conséquences très graves, suscité une vive indignation dans l’opinion publique et gravement porté atteinte à la réputation des organisations du Parti et des organismes dans lesquels ils travaillaient.

Au regard de la nature, de la gravité et des conséquences des violations, le Secrétariat a décidé de prononcer leur exclusion du Parti.

Le Secrétariat a également demandé aux organismes compétents de prendre rapidement des mesures disciplinaires administratives, en coordination avec les sanctions prises par le Parti. -VNA