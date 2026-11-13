Sa Pa : 250 personnes mobilisées pour retrouver un touriste koweïtien disparu

Lao Cai (VNA) - Environ 250 personnes ont été mobilisées le 13 novembre dans le quartier de Sa Pa, province de Lao Cai, pour retrouver un ressortissant koweïtien porté disparu depuis plusieurs jours alors qu’il séjournait dans la région à des fins touristiques.

L’alerte a été donnée le 10 novembre à 20h10, lorsqu’un représentant de l’ambassade du Koweït a sollicité l’aide de la police du quartier de Sa Pa pour retrouver Khalid Aldawoud. Né le 7 décembre 1975, ce ressortissant koweïtien, dont l’état de santé était jugé bon avant sa disparition, séjournait depuis le 5 novembre au Green Sapa Homestay, où il avait réservé une chambre jusqu’au 20 novembre.

Il n’a plus donné signe de vie depuis le 7 novembre, vers 10h00, après avoir quitté son hébergement au guidon d’une moto Yamaha PG-1 rouge et noire qu’il avait louée sur place.

Une image de Khalid Aldawoud est capturée durant son périple. Photo : VNA

La police du quartier de Sa Pa a aussitôt lancé des vérifications en coordination avec la police provinciale et les localités voisines pour retracer son parcours, tout en diffusant un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Les opérations ont livré un premier indice le 12 novembre au soir, avec la découverte de la moto du disparu dans le secteur d’O Quy Ho.

À la suite de cette découverte, le commandement de la défense civile du quartier de Sa Pa a mobilisé les autorités locales, les forces de police et de l’armée ainsi que les représentants des quartiers résidentiels. Les recherches se concentrent en priorité sur les environs de la cascade d'Argent (Thac Bac) et la zone limitrophe de la commune de Ngu Chi Son.

Parallèlement, la police locale appelle les habitants et les touristes susceptibles de détenir des informations utiles à les communiquer sans délai aux forces de l’ordre. -VNA