Société

Sa Pa : 250 personnes mobilisées pour retrouver un touriste koweïtien disparu

La police du quartier de Sa Pa a aussitôt lancé des vérifications en coordination avec la police provinciale et les localités voisines pour retracer le parcours du touriste koweïtien disparu, tout en diffusant un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Les équipes de recherche et de sauvetage sont déployées vers la cascade d'Argent, à Sa Pa. Photo : VNA
Les équipes de recherche et de sauvetage sont déployées vers la cascade d'Argent, à Sa Pa. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) - Environ 250 personnes ont été mobilisées le 13 novembre dans le quartier de Sa Pa, province de Lao Cai, pour retrouver un ressortissant koweïtien porté disparu depuis plusieurs jours alors qu’il séjournait dans la région à des fins touristiques.

L’alerte a été donnée le 10 novembre à 20h10, lorsqu’un représentant de l’ambassade du Koweït a sollicité l’aide de la police du quartier de Sa Pa pour retrouver Khalid Aldawoud. Né le 7 décembre 1975, ce ressortissant koweïtien, dont l’état de santé était jugé bon avant sa disparition, séjournait depuis le 5 novembre au Green Sapa Homestay, où il avait réservé une chambre jusqu’au 20 novembre.

Il n’a plus donné signe de vie depuis le 7 novembre, vers 10h00, après avoir quitté son hébergement au guidon d’une moto Yamaha PG-1 rouge et noire qu’il avait louée sur place.

vnanet-sapa.jpg
Une image de Khalid Aldawoud est capturée durant son périple. Photo : VNA

La police du quartier de Sa Pa a aussitôt lancé des vérifications en coordination avec la police provinciale et les localités voisines pour retracer son parcours, tout en diffusant un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Les opérations ont livré un premier indice le 12 novembre au soir, avec la découverte de la moto du disparu dans le secteur d’O Quy Ho.

À la suite de cette découverte, le commandement de la défense civile du quartier de Sa Pa a mobilisé les autorités locales, les forces de police et de l’armée ainsi que les représentants des quartiers résidentiels. Les recherches se concentrent en priorité sur les environs de la cascade d'Argent (Thac Bac) et la zone limitrophe de la commune de Ngu Chi Son.

Parallèlement, la police locale appelle les habitants et les touristes susceptibles de détenir des informations utiles à les communiquer sans délai aux forces de l’ordre. -VNA

#Sa Pa #touriste koweïtien disparu #Lao Cai
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Des Vietnamiens à l'étranger. Photo : VNA

Des Vietnamiens influents réunis à Paris pour le Vietnam de 2045

​ Près de 100 personnalités vietnamiennes et d’origine vietnamienne, venues d’une trentaine de pays, se réuniront à Paris dans le cadre du VGL Forum 2026 pour échanger sur les orientations stratégiques et les perspectives de développement du Vietnam à l’horizon 2045.

Le Premier ministre Le Minh Hung remet à l’Université nationale d'économie l’Ordre du Travail de première classe. Photo: VNA

Le Premier ministre célèbre les 70 ans de l’Université nationale d’économie

À l’occasion de son 70e anniversaire, l’Université nationale d’économie de Hanoï s’est vu décerner l’Ordre du Travail de première classe, en reconnaissance de ses contributions à la recherche scientifique, à la formation de ressources humaines qualifiées et au développement socio-économique du Vietnam. Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé l’établissement à accélérer sa modernisation et à renforcer son rôle dans la recherche stratégique et le conseil en politiques publiques.

Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission d'organisation (à gauche) rencontre Tanaka Akihiko, président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Photo : VNA

Le Vietnam propose à la JICA de renforcer la coopération dans le développement des ressources humaines

Lors d'une réunion de travail avec Tanaka Akihiko, président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) à Tokyo le 10 novembre, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission d'organisation a proposé que la JICA soutienne le Vietnam dans la réalisation de ses deux objectifs du centenaire, par le biais d'une nouvelle génération d'aide publique au développement (APD).

L'image créée à l'aide de l'intelligence artificielle. (Source : Gemini)

Amendes jusqu’à 200 millions de dongs dans le secteur des technologies numériques

Selon le décret gouvernemental n° 401/2026/NĐ-CP réglementant les sanctions pour les infractions administratives dans le secteur de l'industrie de la technologie numérique, l'amende maximale est fixée à 100 millions de dongs pour les particuliers et à 200 millions de dongs pour les organisations commettant des infractions administratives dans ce secteur.