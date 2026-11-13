Société

Remise de radars à pénétration de sol pour faciliter la recherche des restes des martyrs

Hô Chi Minh-Ville s’est dotée de deux radars à pénétration de sol d’une valeur de plus de 4,9 milliards de dôngs, offerts par le Fonds Thien Tam du groupe Vingroup, afin de renforcer l'efficacité des opérations de recherche et de rassemblement des dépouilles des martyrs sur son territoire.

Photo : VNA
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Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité directeur de Hô Chi Minh-Ville chargé de la recherche et du rassemblement des restes des martyrs a reçu deux radars à pénétration de sol offerts par le Fonds Thien Tam du groupe Vingroup, d’une valeur totale de plus de 4,9 milliards de dôngs, afin de soutenir les opérations de recherche des dépouilles des martyrs dans la mégapole du Sud.


Prenant la parole lors d'une cérémonie de réception organisée dans l’après-midi du 12 novembre, Nguyen Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal et chef dudit comité, a exprimé ses profonds remerciements au groupe Vingroup et au Fonds Thien Tam pour leur accompagnement dévoué dans la mise en œuvre de la "Campagne de 500 jours et nuits", notamment à travers la fourniture d’équipements modernes et le soutien aux analyses d’échantillons biologiques destinées à identifier les restes des héros tombés au champ d'honneur.

Il a affirmé que l'organisation du Parti, les autorités, les forces armées et la population de Hô Chi Minh-Ville considèrent toujours cette mission comme une tâche politique particulièrement importante et une responsabilité sacrée. Ce travail incarne profondément la tradition morale nationale « Quand on boît de l’eau, on pense à sa source » et la gratitude, constituant un véritable impératif du cœur envers ceux qui se sont héroïquement sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.


Selon le responsable municipal, la ville renforcera sa coordination avec les organismes compétents, les localités, les experts et les scientifiques afin d’analyser et de croiser les archives historiques ainsi que les témoignages, tout en appliquant les avancées scientifiques et technologiques aux recherches sur le terrain. Le Comité directeur s’est engagé à intensifier la formation du personnel spécialisé pour maîtriser et optimiser l’utilisation de ces équipements de pointe, afin de remplir les missions confiées.

Grâce à une forte détermination politique et à la mobilisation synchrone de l’ensemble du système politique, Hô Chi Minh-Ville a achevé le prélèvement d’échantillons biologiques dans l’ensemble des 18 cimetières des martyrs de la ville, recueillant et transférant 7 104 échantillons. Au 12 novembre, les équipes ont retrouvé et rassemblé 1 022 restes de martyrs, dont 1 017 au parc Le Thi Rieng et cinq dans la commune de Thuong Tan. En particulier, le 14 octobre dernier, la ville a solennellement organisé une cérémonie d’hommage, d’oraison funèbre et d’inhumation pour 731 dépouilles découvertes au parc Le Thi Rieng. -VNA

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