Hanoï mise sur l’économie créative pour valoriser son patrimoine

Hanoï (VNA) – Le Festival du design et de la créativité de Hanoï 2026, intitulé « Thang Long Ke Nghe » et placé sous le thème de l’« Économie créative », a été inauguré le 13 novembre au soir sur la place située à l’est du lac Hoan Kiem. Pendant 16 jours, quelque 150 activités se dérouleront dans cinq espaces de la capitale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, a souligné que le festival (Hanoi Creative Design Festival 2026) constituait un événement important dans le programme d’activités créatives mené tout au long de l’année, avec l’ambition de passer de l’organisation d’un festival à la construction d’un véritable écosystème créatif urbain. Selon elle, l’expression « Ke Nghe » désigne non seulement les artisans et les professionnels des métiers traditionnels, mais aussi, aujourd’hui, les designers, architectes, artistes, spécialistes des technologies et jeunes qui contribuent à façonner la capitale.

La manifestation s’articule autour de trois axes : l’économie créative, les arts interdisciplinaires et la co-création. Elle vise à mobiliser les ressources culturelles, patrimoniales et créatives pour créer de nouvelles valeurs au service du développement urbain.

Des visiteurs à une exposition dans le cadre du festival. Photo: VNA

Organisé du 13 au 28 novembre, l’événement propose 150 activités dans cinq pôles culturels, patrimoniaux et créatifs, réunissant près de 1.000 artisans, artistes, designers et experts vietnamiens et étrangers. Parmi eux figurent près de 100 artistes internationaux et Vietnamiens de l’étranger, venus de 21 pays. Pour la première fois, des artistes étrangers participeront à des projets de co-création avec leurs homologues vietnamiens.

Plusieurs lieux emblématiques de la capitale se transforment en espaces de création. Au marché de Dong Xuan, l’exposition multisensorielle « Toucher Dong Xuan » associe le commerce traditionnel à l’art contemporain, avec la participation directe de commerçants.

Dans douze maisons communales et sites patrimoniaux du Vieux quartier, le programme « Histoires des maisons communales dans la ville » rapproche le public, notamment les jeunes, des arts et de l’artisanat traditionnels.

Autour du lac Hoan Kiem, expositions et foires créatives réunissent artistes, designers, entreprises et grand public.

Au parc Thong Nhat, le programme « Germes de créativité » offre aux jeunes un espace pour expérimenter leurs idées.

Le programme « Hanoï s’illumine » investit également théâtres, anciennes salles de spectacle, musées et espaces publics.

Le représentant de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a salué une initiative illustrant la vision d’une ville riche d’une longue histoire, capable de s’appuyer sur son patrimoine pour construire un avenir fondé sur l’innovation et l’ouverture.

À l’occasion de l’ouverture, la capitale a également lancé HanoiGo, une plateforme numérique consacrée à la culture et au tourisme, accessible sur l’application iHanoi et à l’adresse hanoigo.hanoi.gov.vn. Elle rassemble des informations sur les sites touristiques, monuments, paysages, espaces culturels, gastronomie, hébergements, événements et circuits touristiques afin de faciliter la découverte de la ville et de promouvoir son image.

Première ville vietnamienne intégrée au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine du design, Hanoï entend valoriser son patrimoine et le potentiel de ses habitants pour faire des industries culturelles un moteur de croissance et renforcer son attractivité. -VNA