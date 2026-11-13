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950 ans du Quoc Tu Giam : un jalon majeur de l’histoire éducative et culturelle du Vietnam

À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam, premier établissement d’enseignement supérieur du Vietnam, le chercheur russe Anatoly Sokolov souligne l’importance historique et culturelle de cet ouvrage, symbole de la tradition du savoir et de la valorisation des talents du pays.

Des touristes étrangers au Van Mieu-Quoc Tu Giam. Photo : VNA
Des touristes étrangers au Van Mieu-Quoc Tu Giam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La fondation du Quoc Tu Giam,premier établissement d’enseignement supérieur du Vietnam, constitue un jalon majeur de l’histoire éducative et culturelle du Vietnam.

Elle témoigne de la vision à long terme de l’État du Dai Viêt, qui avait fait le choix de créer un établissement national d’enseignement destiné à former des talents et des intellectuels au service du pays, estime le docteur Anatoly Sokolov dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Spécialiste des études orientales, notamment du Vietnam, Anatoly Sokolov rappelle que, depuis près d’un millénaire, le Quoc Tu Giam transmet aux nouvelles générations les valeurs attachées à l’amour du savoir. Il demeure ainsi une composante essentielle du patrimoine éducatif et culturel vietnamien.

Aujourd’hui, ce complexe historique et culturel attire des milliers de visiteurs du monde entier, ainsi que des délégations gouvernementales étrangères. Le docteur Sokolov souligne que le site n’est pas seulement un important patrimoine national préservant la mémoire de l’histoire de l’éducation et des concours confucéens au Vietnam, mais constitue également un espace de diplomatie culturelle. Le Vietnam y valorise son rayonnement et son influence par le savoir, les talents et l’identité nationale.

Le Vietnam s'emploie actuellement à rendre le complexe de Van Mieu (Temple de la Littérature) - Quoc Tu Giam plus accessible et compréhensible au public du XXIe siècle. Le docteur Sokolov rappelle à cet égard que la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne met en avant le rôle des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique dans le développement culturel.

Cette orientation se concrétise aujourd’hui au sein du complexe par la modernisation des dispositifs interactifs, l’enrichissement des ressources documentaires et l’intégration progressive de nouvelles technologies dans la présentation du patrimoine aux visiteurs.

Ces initiatives permettent au public de découvrir les richesses du site de manière plus autonome et de mieux appréhender les grandes étapes de l’histoire nationale vietnamienne.

Le patrimoine historique et culturel du Van Mieu-Quoc Tu Giam, tout comme la tradition du respect du savoir qu’il incarne, continue ainsi de nourrir la vie contemporaine et de rayonner auprès des nouvelles générations, a-t-il conclu. - VNA

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