Quoc Tu Giam : 950 ans de tradition éducative au service de l’avenir

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a participé, dans la soirée du 13 novembre à Hanoï, à la cérémonie célébrant le 950e anniversaire du Quoc Tu Giam et de l’enseignement traditionnel vietnamien, placée sous le thème « L’essence de la tradition éducative ».



Organisée sur le site national spécial du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, la cérémonie a réuni des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des autorités de Hanoï, du corps diplomatique et d’organisations internationales, ainsi que des chercheurs, enseignants, représentants d’établissements d’enseignement et jeunes diplômés d’excellence.



Dans son discours, le dirigeant To Lam a rendu hommage aux précurseurs de la tradition éducative vietnamienne, aux générations d’enseignants et à tous ceux qui ont mis leurs connaissances au service du pays. Il a souligné que l’éducation, le développement des talents et la valorisation des personnes compétentes demeuraient des fondements essentiels pour permettre au Vietnam de renforcer son autonomie et de poursuivre son développement.

Le dirigeant To Lam s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Évoquant les transformations liées à l’intelligence artificielle (IA), le dirigeant a estimé que l’école ne devait plus se limiter à transmettre des connaissances, mais devait avant tout développer la capacité de réflexion autonome, former la personnalité et encourager la volonté de progresser. Il a également insisté sur la nécessité de lier l’apprentissage à la pratique et de garantir à chacun des possibilités de formation tout au long de la vie.



Le dirigeant To Lam a appelé à détecter et à former les talents dès le plus jeune âge, puis à leur confier des missions concrètes, en leur donnant les pouvoirs et les moyens nécessaires pour les mener à bien.



Il a également demandé de préserver le patrimoine du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam et de mieux intégrer ses valeurs dans la vie scolaire. Hanoï devra coopérer avec les secteurs de la culture et de l’éducation ainsi qu’avec les organismes de recherche pour mettre à disposition des ressources numériques en libre accès sur ce site, notamment sur les stèles des docteurs, afin d’en faciliter la découverte par les élèves de toutes les régions du pays.



Le dirigeant a plaidé pour l’égalité des chances dans l’éducation, en accordant une attention particulière aux zones reculées, aux régions peuplées de minorités ethniques, aux enfants défavorisés et aux élèves handicapés. Il a aussi appelé à réduire les formalités administratives dans le secteur éducatif et à renforcer les liens entre établissements de formation, entreprises et instituts de recherche.



Il a exhorté les autorités à mettre en œuvre les orientations du Parti sur le développement de l’éducation, la valorisation des talents et la culture vietnamienne.



Il a enfin souligné la responsabilité de Hanoï de préserver le patrimoine du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam et de perpétuer sa tradition éducative en créant un environnement ouvert et dynamique, propice à l’apprentissage, à la recherche et à l’engagement des jeunes au service du pays. Il a exprimé le souhait qu’en 2076, lorsque le Quoc Tu Giam célébrera son millénaire, les générations futures héritent non seulement d’un patrimoine préservé, mais aussi d’une tradition toujours vivante, fondée sur le respect du savoir, la valorisation des talents et le dévouement au pays.



La cérémonie a ét marquée par un programme artistique retraçant l’histoire de l’éducation vietnamienne et mettant en lumière la tradition du respect des enseignants, la valorisation des talents et l’aspiration à contribuer au développement national.

Le dirigeant To Lam visite l’exposition photographique « Du patrimoine à la diplomatie culturelle », organisée par l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en collaboration avec le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo: VNA

Avant la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a visité l’exposition photographique « Du patrimoine à la diplomatie culturelle », organisée par l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en collaboration avec le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. -VNA