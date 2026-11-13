Tuyen Quang : la Commission centrale de contrôle propose des sanctions disciplinaires

Hanoï (VNA) – La Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) a proposé des sanctions disciplinaires contre le directeur du Service de l’Éducation et de la Formation de la province de Tuyen Quang, à la suite de graves irrégularités dans l’organisation des examens de fin d’études secondaires.



Réunie le 13 novembre à Hanoï pour sa 16e réunion, sous la présidence de Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission, cette instance a examiné plusieurs dossiers de violations disciplinaires.



Concernant les examens de fin d’études secondaires organisés à Tuyen Quang, la Commission a constaté que le Comité du Parti du Comité populaire provincial, pour le mandat 2025-2030, avait enfreint son règlement de travail et manqué à ses responsabilités en matière de direction et de supervision, entraînant de très graves violations lors des examens de 2026. Certains cadres et membres du Parti ont été poursuivis en justice et placés en détention provisoire.



Des manquements ont également été relevés dans l’organisation des examens de 2024 et 2025, impliquant les Comités du Parti des Comités populaires de l’ancienne province de Ha Giang et de la province de Tuyen Quang, pour le mandat 2020-2025.



La Commission a décidé d’adresser un avertissement à deux organisations du Parti et à six responsables, dont Vuong Ngoc Ha, vice-présidente du Comité populaire de Tuyen Quang. Six autres organisations du Parti et douze responsables ont reçu un blâme, dont Phan Huy Ngoc, président du Comité populaire provincial.



Elle a proposé au Secrétariat du Comité central du Parti d’examiner les mesures disciplinaires contre Vu Dinh Hung, directeur du Service provincial de l’Éducation et de la Formation.



La Commission a également estimé que les violations commises par Dam Bach Duong, vice-recteur de l’Université Hoa Binh et chef de la mission chargée de contrôler la surveillance des examens en 2026, étaient suffisamment graves pour justifier l’examen de sanctions disciplinaires.



Elle a demandé aux autorités du Parti de Tuyen Quang de prendre des sanctions contre deux organisations du Parti et 21 membres, ainsi que de radier un autre membre. La permanence du Comité du Parti du ministère de l’Éducation et de la Formation a été appelée à examiner les responsabilités des organisations et membres du Parti concernés et à réviser le règlement des examens afin de prévenir de nouvelles violations.



Lors de cette session, la Commission a également proposé au Secrétariat du Comité central du Parti d’examiner les mesures disciplinaires contre Le Hoang Lam, ancien vice-président du Conseil populaire de l’ancienne province de Binh Phuoc, Huynh Anh Minh, ancien vice-président du Comité populaire de cette même province, Nguyen Thanh Tai, ancien directeur du Service de la Construction de l’ancienne province de Binh Duong, et Pham Thi Tra My, directrice du Service de la Justice de Lam Dong.



Les trois premiers ont enfreint les règles du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, tandis que Pham Thi Tra My a fait de fausses déclarations concernant son dossier personnel de membre du Parti. Ces violations ont entraîné de très graves conséquences.



Enfin, la Commission a demandé aux organisations du Parti et aux membres concernés par d’autres contrôles de corriger les manquements constatés et de rendre compte des mesures prises. -VNA