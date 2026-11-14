Le Vietnam participe à une conférence internationale sur « La gauche et le monde contemporain »

Nicosie (VNA) – Le Vietnam a participé à la conférence internationale « La gauche et le monde contemporain », ainsi qu’aux activités organisées à Nicosie, en République de Chypre, à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti progressiste des travailleurs de Chypre (AKEL, 1926-2026).
La conférence a réuni des représentants de plus de 35 partis et mouvements de gauche, qui ont échangé leurs points de vue sur la situation internationale, les défis auxquels sont confrontés les forces de gauche et les mouvements progressistes dans le monde, ainsi que sur les mesures visant à promouvoir la paix, la justice sociale et le développement durable.
Conduite par l’ambassadrice Nguyên Phuong Anh, également accréditée en République de Chypre, à Malte et à Saint-Marin, la délégation vietnamienne a présenté les réalisations remarquables du Vietnam après 40 ans de Renouveau (Dôi moi). Elle a également exposé les résultats du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et les orientations de développement du pays pour la nouvelle période, tout en réaffirmant l’attachement du Vietnam à sa ligne de politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement.
À cette occasion, l’ambassadrice Nguyên Phuong Anh a remis à Stefanos Stefanou, secrétaire général de l’AKEL, une lettre de félicitations de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Dans cette lettre, le Parti communiste du Vietnam réaffirme l’importance qu’il accorde à ses relations traditionnelles d’amitié, de solidarité et de coopération avec l’AKEL, ainsi que sa volonté de renforcer les échanges, le partage d’expériences et la coordination entre les deux Partis.
Cette coopération entre les deux Partis contribuera à approfondir les relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Chypre et à resserrer les liens de solidarité et d’amitié entre les peuples des deux pays.- VNA
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