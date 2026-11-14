Le Premier ministre Lê Minh Hung part pour les Philippines afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté samedi matin, 14 novembre, Hanoï pour se rendre à Manille, aux Philippines, afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes, qui se tiennent du 14 au 17 novembre 2026, à l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., qui assure la présidence de l’ASEAN en 2026.

La délégation officielle accompagnant le Premier ministre comprend Nguyên Doan Anh, vice-président de l’Assemblée nationale ; Dang Xuân Phong, ministre et chef du Bureau du gouvernement ; Nguyên Tiên Hai, ministre de l’Intérieur ; le général de corps d’armée Nguyên Quang Ngoc, vice-ministre de la Défense ; le général de corps d’armée Lê Van Tuyến, vice-ministre de la Sécurité publique ; Nguyên Thi Bich Ngoc, vice-ministre des Finances ; Bùi Quang Huy, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh ; Dôn Tuân Phong, vice-chef du Bureau du gouvernement ; Dang Hoàng Giang, vice-ministre des Affaires étrangères ; Luong Hoàng Thai, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce ; Trân Anh Tuân, assistant du Premier ministre ; Lai Thai Binh, ambassadeur du Vietnam aux Philippines ; et Tôn Thi Ngoc Huong, ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN.

La participation du Premier ministre Lê Minh Hung à cet important événement témoigne de la constance du Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures, conformément à l’esprit du 14e Congrès national du Parti. Elle affirme également que l’ASEAN demeure une priorité stratégique de premier plan dans la politique étrangère globale du Vietnam.

À travers sa participation au 49e Sommet de l’ASEAN et les activités menées dans ce cadre, le Vietnam entend réaffirmer son rôle de membre actif et responsable, toujours aux côtés de l’ASEAN dans le renforcement de la solidarité, l’édification de la Communauté de l’ASEAN, le maintien de la paix et de la stabilité et la promotion du développement durable. Ces activités permettront également de promouvoir l’image d’un Vietnam en pleine transformation, dynamique, engagé dans une intégration internationale approfondie et dont le statut ne cesse de se renforcer sur la scène internationale.

Le 49e Sommet de l’ASEAN sera le deuxième rendez-vous au niveau des dirigeants organisé sous la présidence philippine en 2026. Il se tiendra dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes et de multiples incertitudes. Face à ces défis, l’ASEAN entend consolider sa solidarité, renforcer sa résilience et approfondir sa coopération et son intégration, tout en préservant son rôle central dans l’architecture régionale.

Placée sous le thème « Naviguer ensemble vers un avenir commun », la présidence philippine a retenu trois grandes priorités pour 2026 : consolider les fondements de la paix et de la sécurité, promouvoir les corridors de prospérité et donner davantage de moyens d’action aux populations.- VNA