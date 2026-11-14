Politique

Le Premier ministre Lê Minh Hung part pour les Philippines afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN

La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au 49e Sommet de l’ASEAN réaffirme l’engagement du Vietnam en faveur de la solidarité régionale et de la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, pacifique et prospère.

Le Premier ministre Lê Minh Hung part pour les Philippines afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung part pour les Philippines afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté samedi matin, 14 novembre, Hanoï pour se rendre à Manille, aux Philippines, afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes, qui se tiennent du 14 au 17 novembre 2026, à l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., qui assure la présidence de l’ASEAN en 2026.

La délégation officielle accompagnant le Premier ministre comprend Nguyên Doan Anh, vice-président de l’Assemblée nationale ; Dang Xuân Phong, ministre et chef du Bureau du gouvernement ; Nguyên Tiên Hai, ministre de l’Intérieur ; le général de corps d’armée Nguyên Quang Ngoc, vice-ministre de la Défense ; le général de corps d’armée Lê Van Tuyến, vice-ministre de la Sécurité publique ; Nguyên Thi Bich Ngoc, vice-ministre des Finances ; Bùi Quang Huy, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh ; Dôn Tuân Phong, vice-chef du Bureau du gouvernement ; Dang Hoàng Giang, vice-ministre des Affaires étrangères ; Luong Hoàng Thai, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce ; Trân Anh Tuân, assistant du Premier ministre ; Lai Thai Binh, ambassadeur du Vietnam aux Philippines ; et Tôn Thi Ngoc Huong, ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN.

La participation du Premier ministre Lê Minh Hung à cet important événement témoigne de la constance du Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures, conformément à l’esprit du 14e Congrès national du Parti. Elle affirme également que l’ASEAN demeure une priorité stratégique de premier plan dans la politique étrangère globale du Vietnam.

À travers sa participation au 49e Sommet de l’ASEAN et les activités menées dans ce cadre, le Vietnam entend réaffirmer son rôle de membre actif et responsable, toujours aux côtés de l’ASEAN dans le renforcement de la solidarité, l’édification de la Communauté de l’ASEAN, le maintien de la paix et de la stabilité et la promotion du développement durable. Ces activités permettront également de promouvoir l’image d’un Vietnam en pleine transformation, dynamique, engagé dans une intégration internationale approfondie et dont le statut ne cesse de se renforcer sur la scène internationale.

Le 49e Sommet de l’ASEAN sera le deuxième rendez-vous au niveau des dirigeants organisé sous la présidence philippine en 2026. Il se tiendra dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes et de multiples incertitudes. Face à ces défis, l’ASEAN entend consolider sa solidarité, renforcer sa résilience et approfondir sa coopération et son intégration, tout en préservant son rôle central dans l’architecture régionale.

Placée sous le thème « Naviguer ensemble vers un avenir commun », la présidence philippine a retenu trois grandes priorités pour 2026 : consolider les fondements de la paix et de la sécurité, promouvoir les corridors de prospérité et donner davantage de moyens d’action aux populations.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #49e Sommet de l’ASEAN #Philippines #Lê Minh Hung
Suivez VietnamPlus

ASEAN

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Mme Nguyên Thi Vân Anh, ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, également représentante permanente du président de la République auprès du Conseil permanent de la Francophonie. Photo : VNA

Le Vietnam affirme son rôle actif au sein de la Francophonie

La participation du Vietnam au 20e Sommet de la Francophonie réaffirme son engagement actif au sein de la communauté francophone et sa volonté de renforcer la coopération avec les pays membres, notamment dans les domaines économique et du développement durable.

Le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga. Photo: VNA

Le développement du Vietnam est une source d’inspiration dans l’espace francophone

Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville.

Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

Gaza : Hanoï réaffirme son soutien à l’UNRWA et aux droits des Palestiniens

S’exprimant le 12 novembre lors d’une réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, récemment aggravée par de fortes pluies et des inondations.

Toshiro Nishizawa, chercheur principal à l’Université de Tokyo et à l’Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI). Photo: VNA

La confiance politique favorise une coopération concrète entre le Vietnam et le Japon

La visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a consolidé le Partenariat stratégique global entre les deux pays, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération pragmatique dans les domaines économique, diplomatique, scientifique et technologique, selon un expert de l’Université de Tokyo.

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA

Les relations russo-vietnamiennes continueront d’enregistrer de nouveaux succès, selon une dirigeante russe

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Elle s’est dite convaincue que les deux pays continueraient d’avancer ensemble sur la voie qu’ils se sont tracée et remporteraient de nouveaux succès communs. 

Les délégués assistent au dialogue Vietnam-Chine. Photo: VNA

Dialogue Vietnam-Chine sur les perspectives de coopération dans l’espace Asie-Pacifique

Réunissant des experts, des universitaires, des représentants des médias et des milieux d’affaires des deux pays, le dialogue a porté sur l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global dans la nouvelle ère, le renforcement de l’interconnexion des corridors économiques et la coordination des chaînes industrielles transfrontalières.

Le porte-parole du Sénat cambodgien, Chea Thyrith. Photo: VNA

Sommet de la Francophonie : une vitrine pour le Cambodge et un tremplin pour sa coopération avec le Vietnam

La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République,To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, témoigne de l’importance accordée aux relations diplomatiques entre les deux pays. Elle contribuera à consolider les liens politiques et à approfondir la coopération commerciale, économique et stratégique entre Phnom Penh et Hanoï