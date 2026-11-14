Hanoï mise sur les jeunes talents pour dynamiser son développement

Hanoi (VNA) - Hanoï entend valoriser le potentiel de sa jeune génération en lui donnant les moyens de mobiliser ses connaissances et son expérience pour répondre aux besoins concrets de la société et contribuer au développement de la capitale.

Mobiliser les savoirs des jeunes au service de la communauté

De plus en plus de jeunes choisissent de retourner dans leur région d’origine pour y entreprendre, en mettant à profit leurs connaissances et leur expérience afin de moderniser les méthodes de production et de valoriser les métiers traditionnels.

Au village de Chàng Son, Nguyen Thành Long a décidé de reprendre l’activité familiale après des études universitaires en économie et une première expérience dans les affaires. Il a progressivement mécanisé certaines étapes de la fabrication des éventails traditionnels et mis à profit les réseaux sociaux pour promouvoir ses produits et élargir ses débouchés. Alors que son atelier peinait auparavant à trouver des commandes, il produit aujourd’hui entre 1 000 et 1 500 éventails par jour, avec des modèles adaptés aux nouvelles tendances de consommation.

Dans le village de Ha Mo, commune de O Dien, Lê Công Thành, fondateur de la société par actions InfoRe et de la communauté « Binh Dan Hoc AI », a lancé le programme « Apprendre l’IA au sein du clan familial » dans sa localité d’origine. Celui-ci vise à familiariser les habitants de différentes générations avec l’intelligence artificielle (IA) et à les aider à l’utiliser dans leur travail et leur vie quotidienne. Certains participants ont déjà recours à ces outils pour développer des canaux de vente en ligne, faciliter leurs tâches quotidiennes et améliorer leurs activités commerciales.

Selon Lê Anh Tuan, responsable du département des compétences du Centre de services pour l’emploi et de soutien aux jeunes de Hanoï, également président fondateur de l’écosystème d’orientation professionnelle Hướng nghiệp 360, les parcours professionnels des jeunes sont aujourd’hui de plus en plus diversifiés. Leur contribution ne doit pas être évaluée uniquement à l’aune de leur retour dans leur localité d’origine, mais surtout à leur capacité à mettre leurs connaissances et leur expérience au service de la communauté. Il est donc essentiel de les aider à identifier leurs compétences, à comprendre les besoins du marché du travail et à choisir un environnement professionnel adapté.

Présentation de produits lors de l’AI Day 2026 organisé par l’Université polytechnique de Hanoï. Photo : VNA

Adapter la formation aux besoins concrets

Cette exigence devient d’autant plus pressante que l’IA, l’automatisation et la transformation numérique bouleversent rapidement le marché du travail. Selon le ministère de l’Intérieur, au troisième trimestre 2026, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans s’est établi à 9,07 % à l’échelle nationale. Environ 1,6 million de jeunes de cette tranche d’âge étaient sans emploi et ne suivaient ni études ni formation. Ce constat s’explique notamment par le décalage entre les formations proposées et les besoins réels des entreprises.

Lors du dialogue avec les jeunes en 2026, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux collectivités locales de définir les enjeux concrets de leur développement et de confier aux jeunes, aux jeunes intellectuels et aux entreprises dirigées par des jeunes des missions visant à y répondre. Le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bui Quang Huy, a également proposé de privilégier les commandes portant sur des problématiques concrètes, associées au transfert et à l’application des résultats, plutôt que les concours essentiellement théoriques.

L’Espace interdisciplinaire d’innovation, inauguré le 15 octobre 2026 à l’Université polytechnique de Hanoï en coopération avec le groupe GELEXIMCO, illustre cette démarche. Fonctionnant selon le modèle Design Factory, il met en relation étudiants, enseignants, experts et entreprises à toutes les étapes du développement d’un produit, de l’identification des besoins à la conception, au prototypage, à l’évaluation et à la commercialisation. Les entreprises y jouent un rôle actif en intégrant leurs besoins concrets dans les activités de recherche, de formation et de mise en pratique.

Renforcer les mécanismes de valorisation des talents

En 2026, Hanoï prévoit de créer environ 171 000 emplois. La capitale vise un taux de travailleurs ayant suivi une formation de 75,8 %, dont 55,5 % titulaires d’un diplôme ou d’un certificat. Elle entend également développer des ressources humaines hautement qualifiées, adaptées aux exigences de l’économie numérique et de l’économie verte, tout en améliorant l’adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre.

La résolution n° 92/2026/NQ-HĐND, adoptée le 27 janvier 2026 par le Conseil populaire de Hanoï, définit les mécanismes et politiques destinés à attirer et à valoriser les personnes talentueuses. La ville prévoit notamment de constituer une base de données sur ces profils, de leur offrir un environnement de travail favorable et de leur confier des missions concrètes leur permettant de mettre pleinement leurs compétences à profit.

Selon le docteur Vũ Danh Tuyên, vice-recteur de l’Université des ressources naturelles et de l’environnement de Hanoï, la capitale doit actualiser plus précisément les besoins de recrutement en fonction des postes, des qualifications et des compétences recherchées. Il estime également nécessaire d’associer davantage les entreprises à l’élaboration des programmes de formation, à l’organisation des stages pratiques et à l’évaluation des compétences. Dans des domaines en évolution rapide comme l’IA, l’automatisation et les technologies vertes, la formation continue et le perfectionnement des compétences doivent être renforcés afin de permettre aux travailleurs de s’adapter aux nouvelles exigences.

Pour Dao Duc Viet, secrétaire adjoint de l’Union de la jeunesse de Hanoï, les organisations de jeunesse et les collectivités locales doivent jouer un rôle de passerelle entre les jeunes et les besoins concrets de la société. Cette mise en relation permettra aux initiatives prometteuses de trouver des structures d’accueil, des lieux d’expérimentation et les ressources nécessaires à leur réalisation. L’orientation professionnelle devra ainsi déboucher sur des possibilités concrètes de formation, de stage et d’emploi.

Pour faire des jeunes talents une véritable force motrice du développement, Hanoï doit renforcer les liens entre les personnes compétentes et les secteurs qui ont besoin de leurs savoir-faire. En rapprochant la formation des débouchés professionnels, en offrant aux talents des conditions propices à leur épanouissement et en favorisant l’application concrète des initiatives, la capitale pourra mieux mobiliser les contributions de sa jeune génération au service de son développement durable. - VNA