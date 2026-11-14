Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm appelle à renforcer la grande union nationale et les valeurs culturelles



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a participé, dans la matinée du 14 novembre, à la Journée de la grande union nationale, organisée conjointement avec la Journée de la culture vietnamienne 2026, dans le regroupement des groupes résidentiels n° 1, 2, 3 et 6, quartier de Ba Dinh, à Hanoï.



Étaient également présents des membres du Bureau politique : Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV ; Nguyên Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de l’organisation du Comité central ; Lê Minh Tri, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central ; et Trân Duc Thang, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, ainsi que des membres du Comité central du PCV et des responsables des commissions, ministères et secteurs concernés, du Front de la Patrie du Vietnam et de la ville de Hanoï.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, visite et découvre les différents espaces culturels organisés dans le cadre de la Journée. Photo : VNA





En 2026, les cadres et les habitants des groupes résidentiels n° 1, 2, 3 et 6 du quartier de Ba Dinh ont activement participé aux mouvements d’émulation patriotique, contribuant à la construction d’un environnement urbain civilisé, à la préservation de la propreté de l’environnement, au maintien de la sécurité et de l’ordre publics ainsi qu’à l’amélioration du bien-être social. Ils ont également fait preuve d’un esprit démocratique et d’un sens aigu des responsabilités, favorisant le consensus dans la mise en œuvre des missions locales et contribuant ainsi à consolider la grande union nationale à partir de chaque famille et de chaque quartier résidentiel.



S’exprimant lors de la célébration, le dirigeant Tô Lâm s’est réjoui de rencontrer les habitants du quartier de Ba Dinh et de partager avec eux ce moment de rassemblement. Il a souligné le caractère particulièrement symbolique de Ba Dinh, lieu où le président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Ce quartier abrite également le mausolée du président Hô Chi Minh et constitue le centre politique et administratif national. Cette fierté historique rappelle à chaque cadre et à chaque habitant la responsabilité de préserver les traditions et de bâtir une communauté unie et civilisée, contribuant ainsi à valoriser l’image de la capitale et du pays.



Saluant les résultats obtenus par la localité, le dirigeant a apprécié l’esprit de solidarité et de partage des habitants, ainsi que le consensus des familles dans la mise en œuvre de projets importants sur le territoire. Il a également rendu hommage aux cadres du Front de la Patrie et des groupes résidentiels qui s’investissent dans la médiation, les visites et l’entraide entre habitants, tout en s’attachant à résoudre les problèmes quotidiens de la communauté.



Soulignant la portée de l’organisation conjointe de la Journée de la grande union nationale et de la Journée de la culture vietnamienne, à l’occasion du 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture, Tô Lâm a affirmé que la solidarité constituait une précieuse valeur culturelle de la nation, nourrie par le patriotisme, la compassion, l’attachement aux valeurs humaines et le respect des traditions. La mise en valeur de ces principes permettra de faire pénétrer davantage la culture dans la vie quotidienne, de renforcer les liens communautaires et de consolider la grande union nationale, conformément à l’esprit de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique.



En cette première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du PCV, le dirigeant a souligné la nécessité de mobiliser la force de l’ensemble de la population, de stimuler la volonté de progresser et la créativité de chacun afin d’atteindre les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 et 2045. Les résultats du développement doivent se traduire concrètement par une vie prospère et paisible pour chaque famille, ainsi que par des possibilités accrues d’études, de travail, de progrès et d’accès aux soins de santé pour la population.



S’adressant aux autorités locales, aux représentants du Front de la Patrie et aux habitants, le dirigeant Tô Lâm a demandé de poursuivre les efforts en faveur de la solidarité et de la cohésion communautaires. Il a notamment préconisé de prévoir des espaces destinés à la construction de maisons de la culture, en commençant par les regroupements de groupes résidentiels, afin que chaque quartier dispose progressivement de son propre lieu de rassemblement. Ces équipements sont essentiels non seulement pour les activités des organisations du Parti et les réunions consacrées à la mise en œuvre des orientations et politiques locales, mais aussi pour renforcer les liens entre les habitants et leur permettre de bénéficier d’activités culturelles.



Ces maisons de la culture doivent répondre aux besoins de toutes les générations : les personnes âgées pourront s’y retrouver pour lire, discuter ou jouer aux échecs ; les femmes pourront participer à des activités artistiques et sportives ; les jeunes disposeront d’espaces pour apprendre le chant et la danse et prendre part à des activités culturelles ; les enfants pourront lire, acquérir des connaissances et participer à des activités d’information et d’éducation. Ces lieux pourront également accueillir des événements communs aux familles et aux quartiers. Tô Lâm a souhaité que le quartier de Ba Dinh montre l’exemple et que le groupe résidentiel n° 1 prenne l’initiative de cette démarche.



Par ailleurs, le dirigeant a demandé de veiller attentivement aux conditions de vie de la population, afin que personne ne soit laissé de côté. Tous les habitants, des personnes âgées aux enfants, en passant par les personnes en activité et les retraités, doivent bénéficier d’une attention et de soins adaptés et pouvoir participer aux activités communautaires. Il a insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité des soins de santé, notamment celle des postes sanitaires locaux, et de faciliter l’accès régulier de la population aux examens médicaux et aux traitements. À terme, il convient de développer des modèles de médecins de famille et de médecins de quartier afin que chacun puisse bénéficier de soins en temps opportun.



Le dirigeant Tô Lâm a également souligné l’importance particulière à accorder à l’éducation et à la scolarisation des enfants. Tous les enfants, quelles que soient les conditions de leur famille, doivent avoir la possibilité d’aller à l’école. Il faut notamment permettre aux jeunes de 17 à 18 ans de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle, afin qu’ils ne se retrouvent pas privés d’accès à l’éducation et sans perspective d’avenir à l’âge d’entrer dans la vie active. Les efforts en matière d’éducation doivent couvrir l’ensemble du parcours scolaire, de la petite enfance à l’enseignement général, afin de garantir à chaque enfant un environnement d’apprentissage de qualité.



Dans le contexte actuel, a-t-il poursuivi, les travailleurs non qualifiés ont eux aussi besoin de connaissances, de compétences et de qualifications professionnelles, et ne peuvent plus compter uniquement sur leur force physique. L’éducation et la formation revêtent donc une importance majeure. Il est nécessaire de poursuivre la réforme de l’éducation et de créer davantage de possibilités pour les jeunes d’acquérir une formation professionnelle et des compétences spécialisées, afin de mieux contribuer au développement du pays.



Le secrétaire général du PCV et président de la République a appelé les autorités du quartier, le Front de la Patrie du Vietnam et l’ensemble des habitants à unir leurs efforts pour mettre en œuvre ces missions concrètes, directement liées aux conditions de vie et aux droits de la population. Leur réalisation nécessite une mobilisation coordonnée des organisations du Parti, des autorités, des organisations de masse ainsi que la participation active et le consensus de toute la communauté.



Le dirigeant Tô Lâm s’est dit convaincu que l’organisation du Parti, les autorités et les habitants du quartier de Ba Dinh continueraient à conjuguer leurs efforts pour bâtir une localité toujours plus civilisée et solidaire. Il a souhaité que l’esprit de solidarité et les belles valeurs culturelles soient cultivés à travers des actions concrètes, afin que chaque famille vive dans une plus grande harmonie et que chaque quartier renforce ses liens. Chaque génération a la responsabilité de préserver et de transmettre aux suivantes les traditions culturelles et révolutionnaires de la capitale, le patriotisme, l’attachement aux valeurs humaines et le sens de la responsabilité envers la communauté. Il s’agit là d’un fondement durable pour contribuer au développement de la capitale et du pays, et permettre à la population de mener une vie prospère, paisible et heureuse.



À cette occasion, le groupe résidentiel n° 1 a lancé un modèle pilote intitulé « Groupe résidentiel aux trois critères d’excellence en matière de sécurité et d’ordre publics ». Celui-ci repose sur trois critères essentiels : bâtir une communauté fondée sur la solidarité, garantir un niveau élevé de sécurité sur le territoire et promouvoir efficacement le mouvement de l’ensemble de la population pour la défense de la sécurité nationale. La solidarité constitue le fondement de la résolution précoce des différends ; la sécurité vise à prévenir et à combattre la criminalité et les fléaux sociaux ; tandis que le mouvement populaire doit mobiliser activement la participation des habitants à la préservation de la sécurité et de l’ordre publics.



À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm, ainsi que les responsables du Parti, de l’État et de la ville de Hanoï, ont remis des cadeaux à des personnes et familles exemplaires ainsi qu’à des familles en difficulté.- VNA