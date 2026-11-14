Sa Pa ambitionne de devenir une ville verte, intelligente et attachée à son identité culturelle

Lao Cai (VNA) - Tout en préservant et en valorisant l’identité culturelle des communautés ethniques, le quartier de Sa Pa, dans la province de Lao Cai, accélère sa transformation numérique, développe son tourisme et poursuit l’amélioration de son paysage urbain et de ses infrastructures. À travers une stratégie axée sur une ville « verte, identitaire et intelligente », la localité entend renouveler son paysage urbain et promouvoir un développement durable, moderne et harmonieux.

Préserver l’identité culturelle et accélérer la transformation numérique

Sa Pa s’emploie à mettre en œuvre de manière coordonnée plusieurs résolutions stratégiques du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, notamment la résolution n° 57-NQ/TW sur les percées dans le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, la résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne et la résolution n° 26-NQ/TW sur le développement du tourisme. Ces orientations sont considérées comme des leviers essentiels du développement socio-économique local.

Selon To Ngoc Lien, secrétaire du Comité du Parti du quartier de Sa Pa, la localité considère le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et la transformation numérique comme des missions prioritaires et permanentes. Ces efforts sont étroitement liés à la mise en place d’une administration numérique, au développement de l’économie et de la société numériques, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique et de la qualité des services destinés aux habitants et aux entreprises.

Sa Pa a ainsi mis en service une plateforme touristique numérique sur son site Internet et l’application Sa Pa Tour. La localité a également déployé des parkings intelligents et des moyens de paiement sans espèces. Par ailleurs, 100 % des produits OCOP (À chaque commune son produit) bénéficient d’étiquettes électroniques permettant d’en retracer l’origine et sont proposés sur les plateformes de commerce électronique.

Depuis septembre 2026, quatre bornes interactives de consultation ont été installées, en complément de plusieurs points d’accès wifi publics. Le réseau peut prendre en charge plus de 2 000 connexions simultanées. Grâce à ces équipements, les visiteurs peuvent consulter facilement des informations sur les sites touristiques, les hébergements, les restaurants, les cartes, les prévisions météorologiques et les programmes des festivals, afin d’organiser au mieux leur séjour.

Parallèlement à cette transformation numérique, Sa Pa accorde une attention particulière à la préservation et à la valorisation de son patrimoine culturel. Le taux de familles reconnues comme « familles culturelles » atteint 86,9 %, tandis que celui des quartiers résidentiels reconnus comme « quartiers culturels » s’élève à 81,4 %. Quatorze des quinze quartiers résidentiels disposent d’une maison culturelle. La localité maintient également l’Espace culturel de Sa Pa et procède progressivement à la numérisation des documents relatifs aux sites patrimoniaux, aux festivals et aux traditions locales.

Organisé en cinq espaces d’exposition et de démonstration, l’Espace culturel de Sa Pa met en valeur les caractéristiques culturelles des cinq ethnies vivant dans la région : Dao rouges, Hmong, Tay, Xa Pho et Giay. Les visiteurs peuvent y découvrir des maisons traditionnelles, des foyers ainsi que des métiers artisanaux tels que la forge, la broderie sur brocart et le tressage. Les habitants participent directement à la présentation des coutumes et des pratiques traditionnelles, ainsi qu’à l’accueil des visiteurs. Ils sont ainsi les principaux acteurs de la préservation et de la promotion de leur patrimoine culturel.

Grâce à son climat frais et à ses paysages naturels remarquables, Sa Pa valorise progressivement son potentiel en matière de floriculture et de plantes ornementales, avec l’ambition de devenir une ville verte, belle, riche de son identité culturelle et attractive pour les visiteurs en toute saison. Photo : VNA

Cette complémentarité entre valorisation culturelle et applications numériques contribue à renforcer l’attractivité touristique de Sa Pa. Entre 2020 et 2025, le nombre de visiteurs a progressé en moyenne d’environ 20 % par an. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la localité a accueilli plus de 3,55 millions de visiteurs, soit 75,7 % de son objectif annuel. Les recettes du tourisme et des services ont dépassé 22 478 milliards de dôngs, représentant 75,9 % de l’objectif fixé.

Vers une ville fleurie en toute saison

Outre la valorisation de son patrimoine culturel et le recours aux technologies numériques, Sa Pa déploie plusieurs mesures d’embellissement urbain. La localité entend tirer parti de son climat frais et de ses paysages naturels pour renforcer son attractivité touristique tout au long de l’année.

Dans le cadre du projet visant à faire de Sa Pa le « Pays des fleurs » pour la période 2026-2029, près de 20 000 m² d’espaces paysagers fleuris devraient être aménagés dans les lieux publics, le long des rues, dans les administrations, les établissements scolaires, les structures de services et les zones résidentielles. La localité prévoit notamment de préparer les plants, de créer des pépinières et de développer progressivement des rues et des sites emblématiques fleuris. Les aménagements associeront arbres et plantes ornementales pérennes à des fleurs saisonnières, avec la participation des habitants à leur entretien.

Par ailleurs, le programme « Green Sa Pa », lancé en août 2026, est déployé régulièrement à travers des actions concrètes : nettoyage de l’environnement, plantation d’arbres, collecte et traitement des déchets et embellissement des espaces urbains.

Selon Cao Ba Quy, président du Comité populaire du quartier de Sa Pa, les autorités locales assurent l’organisation et la coordination du programme. Les quartiers résidentiels, les entreprises et les établissements touristiques sont également appelés à y participer activement, aux côtés des habitants, qui contribuent à préserver leur cadre de vie. Les visiteurs peuvent eux aussi devenir des ambassadeurs de l’image d’un Sa Pa propre, accueillant et civilisé.

Pour Pham Cao Vy, président de l’Association du tourisme de la province de Lao Cai, ce programme revêt une importance concrète pour la protection de l’environnement et constitue également un levier pour préserver et valoriser les éléments essentiels qui fondent l’identité touristique de Sa Pa.

Dans le domaine des infrastructures, la localité vient de lancer les travaux de 13 projets portant notamment sur les liaisons routières à l’intérieur de la zone urbaine, l’embellissement de la ville, les établissements scolaires et les maisons culturelles des quartiers résidentiels. Leur investissement total dépasse 420 milliards de dôngs. Parmi eux, trois projets consacrés à l’embellissement urbain, représentant plus de 6 milliards de dôngs, devraient être achevés au premier et au deuxième trimestre de 2027.

La combinaison des efforts en faveur de la préservation culturelle, de la transformation numérique, de l’aménagement d’espaces verts et de la modernisation des infrastructures ouvre de nouvelles perspectives pour Sa Pa. La localité entend ainsi améliorer la qualité de ses services et l’expérience des visiteurs, tout en façonnant l’image d’une ville de montagne verte, moderne et attachée à son identité culturelle, attractive en toute saison. - VNA