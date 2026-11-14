Politique

Le secrétaire général du Parti et président To Lam en route pour le 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge

La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie réaffirme l’importance que le Vietnam accorde à la Communauté francophone et son engagement en faveur d’une intégration internationale proactive et active.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, quitte Hanoï le 14 novembre pour se rendre à Phnom Penh, au Cambodge, afin de participer au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient du 14 au 16 novembre 2026. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, quitte Hanoï le 14 novembre pour se rendre à Phnom Penh, au Cambodge, afin de participer au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient du 14 au 16 novembre 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Sur invitation du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté Hanoï le 14 novembre pour se rendre à Phnom Penh, au Cambodge, afin de participer au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient du 14 au 16 novembre 2026.

La délégation officielle comprend les membres du Bureau politique : le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense ; le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique ; Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères et Trân Luu Quang, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

Y figurent également les membres du Comité central du Parti : Nguyên Hai Ninh, chef du Bureau du Comité central du Parti ; Nguyên Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale ; Ngo Van Tuân, ministre des Finances ; ainsi que To Ân Xô, assistant du secrétaire général du Parti et président de la République, chargé du Bureau du secrétaire général du Parti ; Nguyên Minh Vu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam au Cambodge et Nguyên Thi Vân Anh, ambassadrice, représentante permanente du président de la République auprès du Conseil permanent de la Francophonie.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une grande organisation de coopération à l’échelle mondiale, qui compte 90 États et gouvernements membres, associés et observateurs, dont le Vietnam.

Avec quelque 100 000 visiteurs attendus, le 20e Sommet de la Francophonie contribuera à favoriser une meilleure connaissance des cultures, des pays et des peuples du Vietnam, du Cambodge et des autres membres de la Francophonie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de promotion et de développement touristiques.

Depuis son adhésion en 1979 à l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui a précédé l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Vietnam avait toujours pris une part active aux activités de la Francophonie et proposé des initiatives destinées à renforcer la coopération entre ses membres. Le Vietnam a organisé avec succès, à Hanoï, du 7e Sommet de la Francophonie, en novembre 1997. Premier sommet organisé dans la région Asie-Pacifique, cet événement avait marqué un tournant en élargissant le champ de la coopération francophone, jusque-là essentiellement culturel, aux domaines politique et économique.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Minh Vu, la participation du Vietnam au sommet s’inscrit ainsi dans une démarche de solidarité visant à bâtir une Francophonie plus dynamique, plus unie et davantage influente sur la scène internationale.

La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à ce sommet réaffirme l’importance constante que le Vietnam accorde à la Communauté francophone. Elle témoigne également de la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que sur une intégration internationale proactive et active, conformément à l’esprit du 14e Congrès national du Parti.

Le dirigeant vietnamien devrait notamment échanger sur les orientations de coopération entre les membres et le renforcement des partenariats public-privé, notamment à travers le forum économique francophone FrancoTech.-VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #20e Sommet de la Francophonie #To Lam
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