Politique

Le Vietnam, un acteur diplomatique et économique incontournable en Asie du Sud-Est

Un universitaire malaisien souligne le rôle croissant du Vietnam dans la consolidation de la centralité de l’ASEAN et la préservation de la stabilité régionale.

Le professeur Awang Azman Awang Pawi, de l’Université de Malaya. Photo : VNA
Le professeur Awang Azman Awang Pawi, de l’Université de Malaya. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – À l’approche du 49e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le professeur Awang Azman Awang Pawi, de l’Université de Malaya, estime que le Vietnam s’impose progressivement comme un acteur diplomatique et économique de premier plan en Asie du Sud-Est.

Dans un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Malaisie, cet analyste politique et chercheur principal à l’Académie nationale de Malaisie a souligné que l’approche multilatérale du Vietnam en matière de diplomatie traduisait une vision pragmatique : la sécurité nationale et la prospérité économique sont mieux garanties par la coopération régionale, la diversification des partenariats stratégiques et le maintien d’un dialogue constructif avec les grandes puissances.

La capacité du Vietnam à maintenir des relations de coopération efficaces avec les grandes puissances mondiales, malgré leurs rivalités, tout en restant fermement attaché à l’ASEAN revêt une importance particulière. Cette approche lui permet d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'une seule puissance et contribue directement à faire de l'Asie du Sud-Est un espace de dialogue plutôt que de confrontation.

Le professeur Awang Azman Awang Pawi a également relevé que le Vietnam partageait avec la Malaisie son attachement au règlement pacifique des différends en Mer Orientale, au respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi qu'à l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

Ces principes sont essentiels pour préserver la sécurité maritime et empêcher que les rivalités géopolitiques ne compromettent la stabilité régionale. Le rayonnement international du Vietnam repose également sur l’élargissement de son influence économique, le développement de ses capacités de production et son intégration toujours plus poussée dans les chaînes de production mondiales.

Selon le professeur Awang, le principal atout diplomatique du Vietnam réside dans sa capacité à défendre ses intérêts nationaux tout en assumant ses responsabilités régionales. Un Vietnam plus fort, au sein d’une ASEAN unie, contribue à faire de l’Asie du Sud-Est une région plus stable et dotée d’un poids stratégique accru.

Dans un contexte de rivalités stratégiques grandissantes, le professeur Awang a insisté sur le rôle du Vietnam dans la préservation de la centralité de l'ASEAN. Celle-ci ne consiste pas seulement à maintenir l'Association au cœur des relations extérieures de la région, mais implique également de renforcer sa capacité collective à peser sur les décisions régionales, à gérer les conflits et à défendre les intérêts stratégiques des pays d'Asie du Sud-Est. À cet égard, le Vietnam pourrait apporter sa contribution dans trois domaines clés.

Premièrement, il pourrait consolider la solidarité de l’ASEAN en favorisant le consensus sur les questions régionales sensibles, notamment la sécurité maritime, la crise au Myanmar et les nouvelles formes de fragmentation économique.

Deuxièmement, le Vietnam pourrait contribuer à consolider un ordre régional fondé sur le droit en soutenant les mécanismes pilotés par l’ASEAN, le dialogue diplomatique et le règlement pacifique des différends, plutôt que de laisser les arrangements de sécurité régionaux être dictés par les grandes puissances extérieures.

Troisièmement, la diversification des relations extérieures du Vietnam constitue un modèle d'autonomie stratégique. Elle montre que les pays de l'ASEAN peuvent entretenir des relations constructives avec les grandes puissances sans devenir les instruments de leurs rivalités géopolitiques.

Le professeur Awang estime que le Vietnam, la Malaisie et les autres membres de l'ASEAN doivent renforcer leur coordination institutionnelle, se doter de mécanismes de gestion des crises plus efficaces et accroître leur résilience économique.

Il a souligné que l'autonomie stratégique devait permettre à l'Association de disposer d'un poids collectif suffisant pour dialoguer avec les acteurs extérieurs en fonction de ses propres priorités et selon ses propres conditions. La contribution du Vietnam revêt une importance particulière pour la Malaisie. Les deux pays sont en effet conscients que la solidarité régionale est indispensable pour préserver leur marge de manœuvre diplomatique et éviter que l'Asie du Sud-Est ne devienne un terrain de rivalités entre grandes puissances.- VNA

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