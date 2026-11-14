Le Premier ministre Lê Minh Hung arrive aux Philippines pour participer au 49e Sommet de l’ASEAN

Manille (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, est arrivé dans l’après-midi du 14 novembre à Manille, aux Philippines, pour participer au 49e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et aux réunions connexes, qui se tiennent du 14 au 17 novembre, à l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de l’ASEAN en 2026.

Les membres du personnel de l’ambassade et la communauté vietnamienne aux Philippines accueillent le Premier ministre Lê Minh Hung, venu participer au 49e Sommet de l’ASEAN à Manille, aux Philippines. Photo : VNA

À l’aéroport international Ninoy Aquino, le chef du gouvernement vietnamien et sa délégation ont été accueillis par le ministre philippin chargé des Affaires du Cabinet, Benhur Abalos Jr., des membres de la Chambre des représentants, des responsables municipaux ainsi que des représentants du Comité national de coordination de l’ASEAN des Philippines. Côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh, et l’ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, Tôn Thi Ngoc Huong. De nombreux membres du personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne aux Philippines ont également réservé un accueil chaleureux au Premier ministre et à la délégation à leur arrivée à l’hôtel.

Ces réunions rassembleront les dirigeants des pays de l’ASEAN et de leurs partenaires, le secrétaire général des Nations unies, ainsi que d’autres dirigeants et représentants d’organisations internationales.

Le 49e Sommet de l’ASEAN examinera notamment, en session plénière, le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, en mettant l’accent sur la sécurité énergétique et alimentaire ainsi que sur l’assistance aux citoyens de l’ASEAN. La session restreinte sera consacrée aux questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les sommets ASEAN+1, ASEAN+3 et le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) permettront de faire le bilan de la coopération avec les partenaires, d’en définir les orientations futures et d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Ces réunions devraient aboutir à l’adoption d’une trentaine de documents, dont des déclarations sectorielles de l’ASEAN portant notamment sur la gestion du commerce stratégique afin de garantir la sécurité des échanges régionaux, la promotion de la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) grâce à l’intelligence artificielle, le renforcement de la résilience et de la sécurité de l’approvisionnement régional en pétrole, ainsi que le renforcement du rôle des services chargés de l’application de la loi des pays de l’ASEAN dans la préparation et les opérations de secours d’urgence en cas de catastrophe, à l’initiative du Vietnam. Des déclarations avec les partenaires dans les cadres ASEAN+1, ASEAN+3 et EAS devraient également être adoptées.

Dans un esprit de proactivité et de responsabilité, la délégation vietnamienne travaillera en étroite coordination avec les Philippines, les autres États membres et les partenaires afin de contribuer au succès des réunions.

Le Premier ministre Lê Minh Hung prononcera plusieurs discours importants afin de présenter la position du Vietnam sur les priorités et les orientations de développement de l’ASEAN. Il formulera des propositions concrètes visant à accélérer la construction de la Communauté, à consolider la solidarité entre les membres, à renforcer la résilience et l’autonomie stratégique de l’Association ainsi que sa capacité à faire face de manière proactive aux évolutions de la situation régionale et internationale. Il soulignera également la nécessité d’approfondir la coopération concrète entre l’ASEAN et ses partenaires, dans le respect du rôle central de l’Association, et échangera sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La participation du Premier ministre Lê Minh Hung à ce sommet, peu après sa prise de fonctions et dans la continuité de sa présence au 48e Sommet de l’ASEAN, témoigne de l’importance constante que le Vietnam accorde à l’Association. Elle s’inscrit dans la ligne de politique étrangère définie par le Parti, qui considère l’ASEAN comme un partenaire d’importance stratégique et une priorité de premier plan de la politique extérieure du Vietnam.

En marge des réunions, le Premier ministre Lê Minh Hung aura également des rencontres avec les dirigeants de plusieurs pays afin de promouvoir la coopération bilatérale et d’échanger sur des questions d’intérêt commun.

Cette série de sommets constitue le dernier grand rendez-vous de l’année de présidence philippine de l’ASEAN, avant que les Philippines ne transmettent la présidence de l’Association à Singapour pour 2027.- VNA