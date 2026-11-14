Culture-Sports

À Lung Tam, le savoir-faire Hmong devient un atout touristique

Dans la commune de Lung Tam, province de Tuyên Quang, le tissage traditionnel du lin, la gastronomie, les costumes et les jeux populaires des Hmong sont mis en valeur pour attirer les visiteurs, préserver le patrimoine culturel et créer de nouvelles sources de revenus pour la population locale.

À travers la valorisation des produits en lin confectionnés par les femmes Hmong, la commune de Lung Tam, dans la province de Tuyên Quang (Nord), entend associer la préservation des métiers traditionnels au développement du tourisme expérientiel. Photo: VNA
À travers la valorisation des produits en lin confectionnés par les femmes Hmong, la commune de Lung Tam, dans la province de Tuyên Quang (Nord), entend associer la préservation des métiers traditionnels au développement du tourisme expérientiel. Photo: VNA

Tuyên Quang (VNA) – À travers la valorisation des produits en lin confectionnés par les femmes Hmong, la commune de Lung Tam, dans la province de Tuyên Quang (Nord), entend associer la préservation des métiers traditionnels au développement du tourisme expérientiel. L’objectif est de faire de l’identité culturelle locale un facteur d’attractivité touristique, tout en améliorant les moyens de subsistance des habitants.

Cette démarche repose notamment sur l’engagement de l’artisane Vang Thi Mai, directrice de la coopérative de lin de Lung Tam, qu’elle a fondée en 2001 avec plus de dix membres. À ses débuts, le travail collectif des femmes était encore peu répandu dans de nombreuses familles Hmong. Elle a donc dû progressivement les convaincre que l’emploi et les revenus des femmes pouvaient contribuer à améliorer les conditions de vie des ménages.

Depuis, la coopérative a développé la commercialisation de ses produits sur les marchés national et international, tout en transmettant les techniques artisanales aux nouvelles générations. Pour Vang Thi Mai, la pérennité du tissage du lin repose à la fois sur la transmission des savoir-faire et sur l’existence de débouchés commerciaux. L’accueil des visiteurs dans le village constitue ainsi un moyen de concilier préservation culturelle et développement économique.

Du filage au tissage, en passant par la teinture à l’indigo, la broderie, l’assemblage de tissus colorés et le dessin à la cire d’abeille, chaque étape exige patience et dextérité. Sacs, portefeuilles, foulards et costumes traditionnels témoignent d’un savoir-faire transmis de génération en génération. En observant les artisans à l’œuvre et en s’initiant à certaines techniques sous leur conduite, les visiteurs découvrent la richesse de ce travail artisanal et les particularités de la culture Hmong.

La Journée culturelle des ethnies de la commune de Lung Tam 2026, organisée les 24 et 25 octobre, a été l’occasion de mettre ces traditions à l’honneur. Un espace consacré au tissage du lin a permis d’exposer les créations artisanales et de présenter les différentes étapes de fabrication, de la récolte des plants à la confection des vêtements traditionnels.

Selon Ha Van Chung, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire communal, la préservation culturelle doit commencer par le renforcement de la fierté des habitants et de leur sens des responsabilités à l’égard du patrimoine transmis par leurs ancêtres. La localité souhaite notamment encourager les jeunes à découvrir et à apprendre les métiers traditionnels.

vnanet-potal-lang-det-lanh-lung-tam-diem-sang-bao-ton-di-san-gan-voi-an-sinh-xa-hoi-8666575.jpg
Les produits artisanaux en lin tels que les vêtements, sacs, portefeuilles, foulards… contribuent à rapprocher ce métier traditionnel des visiteurs. Photo: VNA

Mobiliser toute la communauté pour valoriser le tourisme

Au-delà du tissage du lin, Lung Tam entend également mettre en valeur sa gastronomie, ses costumes traditionnels et ses pratiques communautaires. Le programme de la journée culturelle comprenait notamment des concours de préparation du men men (plat traditionnel à base de farine de maïs) et de pilage du gâteau de riz gluant (banh day), ainsi que des défilés de costumes traditionnels. Des épreuves sportives et des jeux populaires, dont le combat de bâtons, la marche sur échasses, le tir à la corde et le lancer de balles en tissu, ont également animé la manifestation.

Les huit villages de la commune ont participé à l’événement en mobilisant artisans, artistes et sportifs, ainsi qu’en préparant des produits et des stands. Cette mobilisation a permis aux habitants de faire connaître leurs spécialités, de commercialiser leurs produits et de proposer différents services aux visiteurs.

Inscrite dans le cadre de la 12e Fête des fleurs de sarrasin de la province de Tuyên Quang 2026, la manifestation s’est déroulée au stade de Na Sai. Ouverte à 7h30 le 24 octobre, elle a également proposé des espaces d’exposition et de vente de produits locaux, ainsi que six stands gastronomiques.

Le président du Comité populaire communal, Nguyen Chien Thuat, a indiqué que cette manifestation visait à faire connaître les valeurs culturelles, les produits caractéristiques et l’hospitalité de la population locale. Les organisateurs ont également accordé une attention particulière à la sécurité, à la qualité de l’accueil et à la participation des coopératives et des ménages commerçants.

Des contrôles ont porté notamment sur l’affichage des prix des prestations d’hébergement et de restauration, la sécurité alimentaire, l’hygiène environnementale et le maintien de l’ordre public. De jeunes volontaires ont été mobilisés pour orienter les visiteurs. Les villages ont également été invités à embellir les habitations et les voies de circulation, à préserver la propreté et à améliorer le paysage local.

À Lung Tam, le développement touristique ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour transmettre les savoir-faire artisanaux, élargir les débouchés des produits locaux et encourager les jeunes à apprendre les métiers traditionnels. En associant expériences culturelles, coopération avec les agences de voyages et amélioration de la qualité des services, la commune entend faire de son identité culturelle un véritable atout touristique et une ressource durable pour la communauté. -VNA

#Lung Tam #savoir-faire #atout touristique #Tuyên Quang #tissage traditionnel #lin #patrimoine culturel #gastronomie #costumes #jeux populaires #Hmong #visiteurs #moyens de subsistance #attractivité touristique #tourisme expérientiel #métiers traditionnels #transmission des savoir-faire
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Vietnam du bonheur

La culture éclaire la voie

Intégration internationale

Résolution en action

Économie privée

Sur le même sujet

Une femme Ba Na du village de Xi Thoai tisse du brocart traditionnel. Photo : VNA.

Valoriser la culture du gong et l’art du tissage brocart des Ba Na

À la fin de chaque mois de janvier, le Comité populaire du district de Đong Xuan (ancienne province de Phu Yen), organise le festival « Doubles tambours, trois « gongs », cinq « chiêng » » au village de Xi Thoai (désormais rattaché à la commune de Xuan Lanh, province de Dak Lak).

Préserver avec constance l’artisanat traditionnel du tissage de nattes en jonc à Hung Yên

Préserver avec constance l’artisanat traditionnel du tissage de nattes en jonc à Hung Yên

Le village de tissage traditionnel de nattes de jonc du hameau de Vu Ha (commune de Phu Duc, province de Hung Yên) est l'héritier d'une histoire séculaire. Malgré les aléas de l'histoire et les défis posés par l'évolution socio-économique, cet artisanat ancestral non seulement a été préservé, mais il a été perfectionné de génération en génération. 

Le village de tissage My Nghiep : préserver l’âme du tissage des brocatelles Cham

Le village de tissage My Nghiep : préserver l’âme du tissage des brocatelles Cham

Le village de tissage de My Nghiep, situé dans la commune de Ninh Phuoc, province de Khanh Hoa (Centre), est depuis longtemps reconnu comme le berceau du métier traditionnel de tissagedes brocatelles du peuple Cham. Les habitants continuent de conserver l'ancien métier avec des techniques traditionnelles minutieuses, exigeant habileté et expérience. Malgré de nombreuses transformations et difficultés, les villegeois de My Nghiep persiste à maintenir ce métier ancestral, faisant des brocatelles Cham un symbole culturel unique du Centre du Vietnam.

Voir plus

Bac Ninh : à la découverte de la beauté intemporelle de la pagode Bô Da

Bac Ninh : à la découverte de la beauté intemporelle de la pagode Bô Da

Témoin remarquable de l’architecture traditionnelle vietnamienne, la pagode Bo Da a conservé son caractère ancien ainsi qu’un riche fonds de documents précieux. Elle figure parmi les sites du complexe patrimonial Yên Tu – Vinh Nghiêm – Côn Son – Kiêp Bac, inscrit au patrimoine culturel mondial.

Exposition photo sur le patrimoine et la diplomatie culturelle au Quoc Tu Giam

Exposition photo sur le patrimoine et la diplomatie culturelle au Quoc Tu Giam

À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam (1076-2026), l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en coordination avec le Centre d'activités culturelles et scientifiques du Van Mieu – Quôc Tu Giam, organise une exposition photo intitulée « Du patrimoine à la diplomatie culturelle » au sein du site historique national spécial du Van Mieu – Quôc Tu Giam.

Des invités internationaux découvrent l’assemblage des libellules en bambou. Photo : VNA

Le Caire à la découverte de la culture vietnamienne

La première Journée de la culture vietnamienne organisée au Caire a permis aux invités internationaux de s’initier à l’artisanat des libellules en bambou et de découvrir les saveurs de la gastronomie vietnamienne.

Photo: baovanhoa.vn

Les tenues des Ha Nhi La Mi, de fil en aiguille

À Sin Thau, dans la province de Dien Bien, les tenues traditionnelles des femmes Ha Nhi se reconnaissent à leurs couleurs vives et à leurs motifs finement brodés. Des vêtements aux foulards et aux coiffes, chaque pièce porte la trace d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

La première dame Ngo Phuong Ly assiste à la rencontre de mode « Les fils de soie qui nous unissent ». Photo: VNA

La soie et la sculpture rapprochent le Vietnam et le Japon

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam, son épouse, Ngo Phuong Ly, a assisté à un événement de mode à Tokyo et inauguré une exposition de sculptures à Kanagawa.

Le Festival de design créatif de Hanoï 2026 suscite un vif intérêt auprès des organisations et des particuliers. Photo : VNA

Hanoï : le Festival du design créatif allie héritage séculaire et innovation

Destinée à valoriser l'héritage culturel, à mobiliser les ressources d'innovation et à forger de nouveaux repères pour le développement urbain, cette manifestation d'envergure réunira près d’un millier d’artisans, d’artistes et de créateurs vietnamiens et internationaux venus de 21 pays à travers quelque 150 activités réparties sur cinq pôles principaux.