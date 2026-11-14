À Lung Tam, le savoir-faire Hmong devient un atout touristique

Tuyên Quang (VNA) – À travers la valorisation des produits en lin confectionnés par les femmes Hmong, la commune de Lung Tam, dans la province de Tuyên Quang (Nord), entend associer la préservation des métiers traditionnels au développement du tourisme expérientiel. L’objectif est de faire de l’identité culturelle locale un facteur d’attractivité touristique, tout en améliorant les moyens de subsistance des habitants.

Cette démarche repose notamment sur l’engagement de l’artisane Vang Thi Mai, directrice de la coopérative de lin de Lung Tam, qu’elle a fondée en 2001 avec plus de dix membres. À ses débuts, le travail collectif des femmes était encore peu répandu dans de nombreuses familles Hmong. Elle a donc dû progressivement les convaincre que l’emploi et les revenus des femmes pouvaient contribuer à améliorer les conditions de vie des ménages.

Depuis, la coopérative a développé la commercialisation de ses produits sur les marchés national et international, tout en transmettant les techniques artisanales aux nouvelles générations. Pour Vang Thi Mai, la pérennité du tissage du lin repose à la fois sur la transmission des savoir-faire et sur l’existence de débouchés commerciaux. L’accueil des visiteurs dans le village constitue ainsi un moyen de concilier préservation culturelle et développement économique.

Du filage au tissage, en passant par la teinture à l’indigo, la broderie, l’assemblage de tissus colorés et le dessin à la cire d’abeille, chaque étape exige patience et dextérité. Sacs, portefeuilles, foulards et costumes traditionnels témoignent d’un savoir-faire transmis de génération en génération. En observant les artisans à l’œuvre et en s’initiant à certaines techniques sous leur conduite, les visiteurs découvrent la richesse de ce travail artisanal et les particularités de la culture Hmong.

La Journée culturelle des ethnies de la commune de Lung Tam 2026, organisée les 24 et 25 octobre, a été l’occasion de mettre ces traditions à l’honneur. Un espace consacré au tissage du lin a permis d’exposer les créations artisanales et de présenter les différentes étapes de fabrication, de la récolte des plants à la confection des vêtements traditionnels.

Selon Ha Van Chung, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire communal, la préservation culturelle doit commencer par le renforcement de la fierté des habitants et de leur sens des responsabilités à l’égard du patrimoine transmis par leurs ancêtres. La localité souhaite notamment encourager les jeunes à découvrir et à apprendre les métiers traditionnels.

Les produits artisanaux en lin tels que les vêtements, sacs, portefeuilles, foulards… contribuent à rapprocher ce métier traditionnel des visiteurs. Photo: VNA

Mobiliser toute la communauté pour valoriser le tourisme

Au-delà du tissage du lin, Lung Tam entend également mettre en valeur sa gastronomie, ses costumes traditionnels et ses pratiques communautaires. Le programme de la journée culturelle comprenait notamment des concours de préparation du men men (plat traditionnel à base de farine de maïs) et de pilage du gâteau de riz gluant (banh day), ainsi que des défilés de costumes traditionnels. Des épreuves sportives et des jeux populaires, dont le combat de bâtons, la marche sur échasses, le tir à la corde et le lancer de balles en tissu, ont également animé la manifestation.

Les huit villages de la commune ont participé à l’événement en mobilisant artisans, artistes et sportifs, ainsi qu’en préparant des produits et des stands. Cette mobilisation a permis aux habitants de faire connaître leurs spécialités, de commercialiser leurs produits et de proposer différents services aux visiteurs.

Inscrite dans le cadre de la 12e Fête des fleurs de sarrasin de la province de Tuyên Quang 2026, la manifestation s’est déroulée au stade de Na Sai. Ouverte à 7h30 le 24 octobre, elle a également proposé des espaces d’exposition et de vente de produits locaux, ainsi que six stands gastronomiques.

Le président du Comité populaire communal, Nguyen Chien Thuat, a indiqué que cette manifestation visait à faire connaître les valeurs culturelles, les produits caractéristiques et l’hospitalité de la population locale. Les organisateurs ont également accordé une attention particulière à la sécurité, à la qualité de l’accueil et à la participation des coopératives et des ménages commerçants.

Des contrôles ont porté notamment sur l’affichage des prix des prestations d’hébergement et de restauration, la sécurité alimentaire, l’hygiène environnementale et le maintien de l’ordre public. De jeunes volontaires ont été mobilisés pour orienter les visiteurs. Les villages ont également été invités à embellir les habitations et les voies de circulation, à préserver la propreté et à améliorer le paysage local.

À Lung Tam, le développement touristique ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour transmettre les savoir-faire artisanaux, élargir les débouchés des produits locaux et encourager les jeunes à apprendre les métiers traditionnels. En associant expériences culturelles, coopération avec les agences de voyages et amélioration de la qualité des services, la commune entend faire de son identité culturelle un véritable atout touristique et une ressource durable pour la communauté. -VNA