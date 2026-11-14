Le président de l’Assemblée nationale appelle à moderniser l’Université des mines et de la géologie

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté le 14 novembre, à Hanoï, à la cérémonie marquant le 60e anniversaire de la fondation de l’Université des mines et de la géologie (15 novembre 1966 – 15 novembre 2026), qui s’est vu décerner à cette occasion l’Ordre du Travail de troisième classe.



Prenant la parole lors de la cérémonie, Trân Thanh Mân a salué les réalisations accomplies par les générations de cadres, d’enseignants et d’étudiants de l’Université au cours de ses 60 années de construction et de développement.



Il a souligné que le XIVe Congrès national du Parti et les récentes résolutions du Bureau politique avaient défini la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et le développement de ressources humaines hautement qualifiées comme des moteurs essentiels d’un développement rapide et durable du pays. Ces orientations imposent de nouvelles exigences à l’Université, notamment en matière de maîtrise des technologies d’exploration en profondeur du sous-sol, de prospection, d’exploitation et de transformation approfondie des minerais stratégiques, de garantie de la sécurité énergétique en lien avec la transition verte, ainsi que de prévision et d’alerte précoce des catastrophes naturelles et d’adaptation au changement climatique.



Le président de l’Assemblée nationale a appelé l’Université à poursuivre la rénovation fondamentale et globale de l’enseignement supérieur et à améliorer la qualité de la formation conformément aux normes internationales. Il a notamment préconisé la modernisation des programmes selon une approche interdisciplinaire intégrant les compétences numériques et la transition verte, ainsi que le renforcement des liens entre la formation, la pratique sur le terrain et les entreprises, afin de former des ressources humaines hautement qualifiées.



Dans le domaine de la recherche scientifique, l’établissement doit concentrer ses efforts sur la maîtrise des technologies de prospection et d’exploitation des minerais stratégiques et des terres rares, l’exploitation minière en toute sécurité à grande profondeur, le forage souterrain en milieu urbain et la mise en place de systèmes d’alerte précoce contre les catastrophes naturelles, les crues soudaines et les glissements de terrain. Il doit également renforcer le rôle consultatif et critique de ses scientifiques dans l’élaboration des politiques publiques, en fournissant des fondements scientifiques aux activités législatives et de contrôle suprême de l’Assemblée nationale.



L’Université est également appelée à accélérer sa transformation numérique, à moderniser sa gouvernance et à constituer de grandes bases de données sur la géologie, les mines et l’information géospatiale. Elle doit, parallèlement, renforcer son autonomie universitaire, consolider son organisation du Parti, développer son corps enseignant et attirer des scientifiques de talent.



S’adressant aux étudiants et aux apprenants, Trân Thanh Mân les a exhortés à redoubler d’efforts dans leurs études et leurs recherches, à maîtriser les sciences et les technologies et à mettre leur intelligence et leur jeunesse au service du développement national.



Le président de l’Assemblée nationale a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation, aux ministères et organismes centraux, aux groupes nationaux des secteurs du pétrole et du gaz, du charbon et des minerais, de l’électricité et de la chimie, ainsi qu’au Comité populaire de Hanoï et aux autorités locales, de continuer à soutenir l’Université, à lever les difficultés et à investir dans ses infrastructures afin de favoriser son développement durable.



En 60 ans de construction et de développement, l’Université des mines et de la géologie est devenue un établissement de premier plan dans le pays en matière de formation et de recherche scientifique dans les domaines des sciences de la Terre, des mines, de la géologie, du pétrole et du gaz, de la topographie et de la cartographie, des ouvrages souterrains et de la protection de l’environnement. Elle a formé des dizaines de milliers d’ingénieurs, de titulaires de master et de docteurs, réalisé plus de 4.000 contrats de services scientifiques et technologiques, générant un chiffre d’affaires supérieur à 1.200 milliards de dôngs, et publié des centaines de travaux dans des revues scientifiques internationales de renom.



Le président de l’Assemblée nationale s’est dit convaincu que l’Université continuerait de faire valoir sa tradition, son esprit de solidarité et sa capacité d’innovation pour affirmer son statut d’établissement universitaire de recherche pluridisciplinaire de référence et contribuer activement à l’édification et au développement du pays.- VNA

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