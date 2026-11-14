Un universitaire chinois salue le rôle croissant du Vietnam au sein de l’APEC

Hanoï (VNA) – Le Vietnam est passé du statut de membre actif à celui d’acteur fédérateur et force de proposition, contribuant de manière croissante à définir les priorités du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). C’est ce qu’a estimé le professeur Zhao Weihua, directeur du Centre d’études sur les relations entre la Chine et les pays voisins de l’Université Fudan, en Chine, lors d’un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine.
Selon lui, depuis son adhésion à l’APEC en 1998, le Vietnam a accueilli à deux reprises le Forum, en 2006 et en 2017. L’évolution de son rôle au sein de ce mécanisme régional va de pair avec le développement soutenu de son économie et le renforcement de sa position dans la région et au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Le professeur Zhao Weihua a rappelé que le PIB du Vietnam avait dépassé celui de la Malaisie en 2022 et celui des Philippines en 2024. Si la croissance se maintient à son rythme actuel, le pays pourrait, selon des prévisions prudentes, dépasser la Thaïlande d’ici à 2030. L’élargissement de son poids économique et de son marché lui permet ainsi de faire davantage entendre sa voix dans l’élaboration des priorités de l’APEC, non seulement grâce à l’expérience acquise en tant que pays hôte, mais aussi à la consolidation de sa position économique.
Dans le domaine de l’intégration économique régionale, le Vietnam bénéficie notamment de sa participation simultanée à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et au Partenariat économique régional global (RCEP). Cette double appartenance lui permet de rapprocher différentes voies de libéralisation des échanges et de contribuer à la progression vers la Zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP), a-t-il analysé.
Évoquant les contributions concrètes du Vietnam, le professeur Zhao Weihua a souligné que les trois propositions présentées par le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung lors de la réunion ministérielle de l’APEC de 2026 traduisaient clairement la volonté du pays de participer activement à l’élaboration des priorités régionales. Elles portent sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle et des technologies numériques, la construction d’une région Asie-Pacifique ouverte et connectée, ainsi que le renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et énergétique.
Dans les domaines de l’économie numérique et de la transition verte, le Vietnam privilégie des pistes de coopération concrètes, telles que la transformation numérique de l’agriculture, le renforcement des capacités numériques des petites et moyennes entreprises, les échanges transfrontaliers d’électricité et la reconnaissance mutuelle des normes relatives aux énergies vertes. Cette approche, axée sur le renforcement des capacités et la coopération concrète, répond également aux besoins de nombreuses économies en développement membres de l’APEC.
Selon le professeur Zhao Weihua, grâce à ses relations économiques et commerciales étroites avec plusieurs grandes économies, à sa place importante dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et à son expérience en matière d’accords commerciaux, le Vietnam est bien placé pour contribuer à rapprocher les positions des membres, notamment face aux divergences sur le rythme et les modalités de la libéralisation des échanges. Son attachement à un environnement commercial et d’investissement ouvert et prévisible, ainsi qu’à un système commercial multilatéral centré sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), constitue également un fondement important pour renforcer le consensus au sein de l’APEC.
Abordant les perspectives de coopération, l’universitaire chinois a estimé que la succession de la Chine et du Vietnam à la présidence de l’APEC, respectivement en 2026 et en 2027, offrirait une occasion de renforcer la coordination entre les deux pays hôtes. Placée sous le thème « Construire une communauté Asie-Pacifique de prospérité partagée », la présidence chinoise de 2026 met l’accent sur trois priorités : l’ouverture, l’innovation et la coopération. Le Vietnam pourra s’appuyer sur ces orientations pour poursuivre les efforts engagés et donner une traduction plus concrète aux priorités du Forum.
Selon lui, la coordination et la continuité entre les deux présidences contribueront à assurer la cohérence du processus de coopération au sein de l’APEC, à limiter les risques de fragmentation lors du passage de relais et à établir une feuille de route politique cohérente pour la mise en œuvre de la Vision de Putrajaya à l’horizon 2040.
Alors que le principal défi de l’APEC consiste à transformer les priorités définies en actions concrètes auxquelles l’ensemble des membres puissent adhérer, la participation proactive du Vietnam revêt une importance particulière pour consolider la stabilité et promouvoir la coopération régionale.- VNA
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