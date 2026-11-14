Le haut dirigeant Tô Lâm arrive à Phnom Penh pour 20e Sommet de la Francophonie et ses activités au Cambodge





Phnom Penh (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, est arrivé dans l’après-midi du 14 novembre à Phnom Penh pour participer aux activités au Cambodge et au 20e Sommet de la Francophonie, prévu du 14 au 16 novembre 2026, à l’invitation du roi Norodom Sihamoni.

Les membres du personnel de l’ambassade et des représentations vietnamiennes, ainsi que la communauté vietnamienne au Cambodge, accueillent le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Photo : VNA





À l’aéroport international de Techo, la délégation vietnamienne a été accueillie notamment par un secrétaire d’État du ministère cambodgien des Affaires étrangères, des responsables du Département du protocole cambodgien, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, l’ambassadrice et représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, Nguyên Thi Vân Anh, ainsi que des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam au Cambodge.



Placée sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », le 20e Sommet de la Francophonie constitue une occasion importante pour la communauté francophone de consolider sa solidarité, d’échanger et de définir ses priorités de coopération pour la période à venir. Les discussions porteront notamment sur la paix, le développement durable, la promotion du multilatéralisme, le renforcement de la coopération économique, l’éducation, la langue et la culture, la transformation numérique ainsi que la réponse aux défis mondiaux.



En tant que membre actif et responsable de la Francophonie, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions, contribuant à approfondir les travaux et à élargir les domaines de coopération de la communauté. Un jalon important a été le 7e Sommet de la Francophonie, organisé à Hanoï en 1997, premier sommet tenu en Asie et à l’occasion duquel les États membres ont élu le premier secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Lors de cette rencontre, le Vietnam avait proposé de promouvoir la coopération économique, contribuant ainsi à élargir les activités de la Francophonie, jusque-là principalement axées sur la langue et la culture, aux domaines du développement économique et social.



Depuis lors, le Vietnam continue de jouer un rôle de passerelle pour la coopération francophone dans la région Asie-Pacifique. Il encourage les échanges dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche et du développement des ressources humaines, participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et de programmes de coopération, et apporte des contributions en ressources et en personnel aux institutions francophones.



Hanoï accueille actuellement le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF, tandis que le Centre régional francophone pour l’Asie et le Pacifique est établi à Hô Chi Minh-Ville. Ces deux structures contribuent à promouvoir l’enseignement du français et la coopération francophone dans la région.



La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, le dirigeqnt Tô Lâm, à ce sommet témoigne de l’importance que le Vietnam accorde au Cambodge et de son soutien au pays en tant qu’hôte de cet événement. Cette participation sera également l’occasion pour le dirigeant vietnamien de rencontrer plusieurs dirigeants de pays membres de la Francophonie, notamment africains, afin d’échanger sur les grandes orientations visant à renforcer une coopération concrète et efficace entre le Vietnam et ces pays.- VNA