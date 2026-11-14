Politique

L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud présente ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa

La remise des lettres de créance de l’ambassadeur Nguyen Trong Kien au président Cyril Ramaphosa marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Afrique du Sud.

L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Nguyen Trong Kien (à gauche), et le président sud-africain Cyril Ramaphosa (au centre) sur une photo commune (Photo : Ambassade du Vietnam en Afrique du Sud)
L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Nguyen Trong Kien (à gauche), et le président sud-africain Cyril Ramaphosa (au centre) sur une photo commune (Photo : Ambassade du Vietnam en Afrique du Sud)


Pretoria (VNA) – Le 13 novembre, l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Nguyen Trong Kien, a présenté ses lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa, au nom du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors d’une cérémonie organisée à la résidence officielle Sefako Makgatho, à Pretoria. À cette occasion, Nguyen Trong Kien s’est dit honoré d’assumer ses nouvelles fonctions et a transmis au président Cyril Ramaphosa ainsi qu’au peuple sud-africain les salutations et les vœux les plus chaleureux du président To Lam et des autres dirigeants vietnamiens.

Le diplomate a souligné que les peuples des deux pays s’étaient toujours témoigné leur solidarité et leur soutien mutuel, aussi bien dans les luttes passées pour la libération nationale et contre le colonialisme et l’apartheid que dans les efforts actuels visant à construire et à développer leurs pays respectifs.

Il a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les institutions, les organisations et le peuple sud-africains tout au long de son mandat, afin de consolider la confiance stratégique et de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Parmi ses priorités figurent le renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Afrique du Sud, afin de lui donner davantage de substance et d'efficacité, ainsi que la concrétisation des engagements communs dans les domaines d'intérêt partagé, au bénéfice des deux peuples, a-t-il souligné.
L'ambassadeur s'est également dit convaincu que, grâce à l'attention et aux orientations des dirigeants des deux pays, notamment du président Cyril Ramaphosa, l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Afrique du Sud continueraient de se développer et de franchir de nouveaux jalons dans les années à venir.

De son côté, le président Cyril Ramaphosa a chaleureusement accueilli l’ambassadeur vietnamien et lui a souhaité plein succès dans l’accomplissement de sa mission en Afrique du Sud. Il a exprimé sa haute estime pour le Vietnam et dit garder un excellent souvenir de ce pays d’Asie du Sud-Est.

S'adressant aux ambassadeurs de 15 autres pays ayant également présenté leurs lettres de créance ce jour-là, le chef de l'État sud-africain a assuré que son gouvernement mettrait tout en œuvre pour leur permettre d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Il les a invités à collaborer étroitement avec les autorités locales afin de dynamiser les relations bilatérales, notamment par la réalisation de projets favorisant la croissance économique, le développement industriel, la création d'emplois et le transfert de technologies.- VNA

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