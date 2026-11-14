L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud présente ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa

Pretoria (VNA) – Le 13 novembre, l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Nguyen Trong Kien, a présenté ses lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa, au nom du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors d’une cérémonie organisée à la résidence officielle Sefako Makgatho, à Pretoria. À cette occasion, Nguyen Trong Kien s’est dit honoré d’assumer ses nouvelles fonctions et a transmis au président Cyril Ramaphosa ainsi qu’au peuple sud-africain les salutations et les vœux les plus chaleureux du président To Lam et des autres dirigeants vietnamiens.
Le diplomate a souligné que les peuples des deux pays s’étaient toujours témoigné leur solidarité et leur soutien mutuel, aussi bien dans les luttes passées pour la libération nationale et contre le colonialisme et l’apartheid que dans les efforts actuels visant à construire et à développer leurs pays respectifs.
Il a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les institutions, les organisations et le peuple sud-africains tout au long de son mandat, afin de consolider la confiance stratégique et de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.
Parmi ses priorités figurent le renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Afrique du Sud, afin de lui donner davantage de substance et d'efficacité, ainsi que la concrétisation des engagements communs dans les domaines d'intérêt partagé, au bénéfice des deux peuples, a-t-il souligné.
L'ambassadeur s'est également dit convaincu que, grâce à l'attention et aux orientations des dirigeants des deux pays, notamment du président Cyril Ramaphosa, l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Afrique du Sud continueraient de se développer et de franchir de nouveaux jalons dans les années à venir.
De son côté, le président Cyril Ramaphosa a chaleureusement accueilli l’ambassadeur vietnamien et lui a souhaité plein succès dans l’accomplissement de sa mission en Afrique du Sud. Il a exprimé sa haute estime pour le Vietnam et dit garder un excellent souvenir de ce pays d’Asie du Sud-Est.
S'adressant aux ambassadeurs de 15 autres pays ayant également présenté leurs lettres de créance ce jour-là, le chef de l'État sud-africain a assuré que son gouvernement mettrait tout en œuvre pour leur permettre d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Il les a invités à collaborer étroitement avec les autorités locales afin de dynamiser les relations bilatérales, notamment par la réalisation de projets favorisant la croissance économique, le développement industriel, la création d'emplois et le transfert de technologies.- VNA
Voir plus
Le Vietnam, un acteur moteur de la coopération dans la sous-région du Mékong
Le Vietnam joue un rôle moteur dans la coopération dans la sous-région du Mékong, en contribuant à relever les défis communs en matière de sécurité hydrique, de connectivité économique et de développement durable.
Le haut dirigeant Tô Lâm arrive à Phnom Penh pour 20e Sommet de la Francophonie et ses activités au Cambodge
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, est arrivé dans l’après-midi du 14 novembre à Phnom Penh pour participer aux activités au Cambodge et au 20e Sommet de la Francophonie, prévu du 14 au 16 novembre 2026, à l’invitation du roi Norodom Sihamoni.
Le Premier ministre Lê Minh Hung arrive aux Philippines pour participer au 49e Sommet de l’ASEAN
Le Premier ministre Lê Minh Hung participe au 49e Sommet de l’ASEAN aux Philippines afin de contribuer au renforcement de la solidarité régionale, de l’autonomie stratégique de l’Association et de sa coopération avec ses partenaires.
Un universitaire chinois salue le rôle croissant du Vietnam au sein de l’APEC
Le Vietnam affirme un rôle de plus en plus actif au sein de l’APEC, en contribuant à définir les priorités régionales et à rapprocher les positions des économies membres en vue d’une coopération plus concrète et inclusive.
Le secrétaire général du Parti et président To Lam en route pour le 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge
La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie réaffirme l’importance que le Vietnam accorde à la Communauté francophone et son engagement en faveur d’une intégration internationale proactive et active.
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm appelle à renforcer la grande union nationale et les valeurs culturelles
Lors de la Journée de la grande union nationale à Hanoï, le dirigeant a souligné la nécessité de promouvoir la solidarité, de préserver les valeurs culturelles et d’améliorer concrètement les conditions de vie de la population.
Le Premier ministre Lê Minh Hung part pour les Philippines afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN
La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au 49e Sommet de l’ASEAN réaffirme l’engagement du Vietnam en faveur de la solidarité régionale et de la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, pacifique et prospère.
Le Vietnam participe à une conférence internationale sur « La gauche et le monde contemporain »
La participation du Vietnam à la conférence internationale « La gauche et le monde contemporain » témoigne de son engagement en faveur du dialogue, de la solidarité entre les forces progressistes et de la promotion de la paix et du développement durable.
Le Vietnam affirme son rôle actif au sein de la Francophonie
La participation du Vietnam au 20e Sommet de la Francophonie réaffirme son engagement actif au sein de la communauté francophone et sa volonté de renforcer la coopération avec les pays membres, notamment dans les domaines économique et du développement durable.
Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération bilatérale
Les ministres des Affaires étrangères du Vietnam et de Cuba se sont entretenus le 13 novembre à Hanoï des mesures visant à approfondir leurs relations et à renforcer leur coordination au sein des forums internationaux.
Le dirigeant To Lam réaffirme le soutien du Vietnam à Cuba
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a réaffirmé le soutien constant du Vietnam à Cuba et appelé à renforcer la coopération bilatérale lors d’une rencontre à Hanoï.
Le Vietnam et Cuba déterminés à approfondir leur coopération
Le Premier ministre Le Minh Hung et l’envoyé spécial cubain Bruno Rodríguez Parrilla ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales lors d’une rencontre le 13 novembre à Hanoï.
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra reçoit le gouverneur de Kanagawa (Japon)
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a proposé à la préfecture japonaise de Kanagawa de développer avec le Vietnam des centres pilotes de prise en charge proactive de la santé.
Vietnam-Chili : une visite officiel pour insuffler un nouvel élan à 55 ans de relations
Selon l’ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Viet Cuong, le Chili est aujourd'hui un partenaire de premier plan du Vietnam en Amérique latine, fort d’une amitié traditionnelle officialisée en 1971.
Le développement du Vietnam est une source d’inspiration dans l’espace francophone
Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville.
Le Vietnam entend promouvoir une ASEAN unie, résiliente et tournée vers une coopération concrète
Évoquant la portée de ces assises, le vice-ministre a indiqué que les rencontres de Manille seraient l’occasion de dresser le bilan de la présidence philippine de l’ASEAN, d’évaluer la première année de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de définir les orientations pour la période à venir
Gaza : Hanoï réaffirme son soutien à l’UNRWA et aux droits des Palestiniens
S’exprimant le 12 novembre lors d’une réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, récemment aggravée par de fortes pluies et des inondations.
La confiance politique favorise une coopération concrète entre le Vietnam et le Japon
La visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a consolidé le Partenariat stratégique global entre les deux pays, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération pragmatique dans les domaines économique, diplomatique, scientifique et technologique, selon un expert de l’Université de Tokyo.
APEC 2026 : le dirigeant To Lam attendu en Chine pour renforcer la coopération régionale et bilatérale
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, effectuera une visite en Chine du 17 au 20 novembre 2026, à l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, et mènera des activités bilatérales dans les provinces du Guangdong et du Yunnan.
Les relations russo-vietnamiennes continueront d’enregistrer de nouveaux succès, selon une dirigeante russe
Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Elle s’est dite convaincue que les deux pays continueraient d’avancer ensemble sur la voie qu’ils se sont tracée et remporteraient de nouveaux succès communs.