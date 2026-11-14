Politique

Le Vietnam, un acteur moteur de la coopération dans la sous-région du Mékong

Le Vietnam joue un rôle moteur dans la coopération dans la sous-région du Mékong, en contribuant à relever les défis communs en matière de sécurité hydrique, de connectivité économique et de développement durable.

L’analyste des affaires étrangères et de la sécurité Collins Chong Yew Keat, de l’Université de Malaya. Photo d’archives : fournie par l’intéressé/VNA
L’analyste des affaires étrangères et de la sécurité Collins Chong Yew Keat, de l’Université de Malaya. Photo d’archives : fournie par l’intéressé/VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 49e Sommet de l’ASEAN, organisé aux Philippines, Collins Chong Yew Keat, analyste des affaires étrangères, de la sécurité et des questions stratégiques à l’Université de Malaya, estime que le Vietnam joue un rôle moteur dans la coopération au sein de la sous-région du Mékong, grâce à sa capacité à articuler les enjeux de développement économique avec les défis sécuritaires et stratégiques de la région.

Selon l’expert, en tant que pays situé en aval du Mékong, le Vietnam est directement exposé aux conséquences de la gestion des ressources en eau en amont, du développement de l’hydroélectricité, de la dégradation de l’environnement, du changement climatique et de l’intrusion saline. Ces défis affectent non seulement la production agricole, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de la population vietnamienne, mais ont également des répercussions sur l’ensemble de l’Asie du Sud-Est continentale. Le delta du Mékong joue en effet un rôle essentiel dans l’approvisionnement alimentaire, les échanges commerciaux et les chaînes d’approvisionnement de l’ASEAN.

Collins Chong a souligné que la contribution stratégique du Vietnam consistait à faire prendre conscience à l’ASEAN que les enjeux liés au Mékong ne relevaient pas uniquement du développement d’une sous-région, mais touchaient directement à la résilience économique et à la sécurité de l’ensemble de l’Association.

À travers des mécanismes tels que la Commission du fleuve Mékong (MRC), la Coopération Lancang-Mékong (LMC), le Programme de coopération économique de la sous-région du Grand Mékong (GMS), ainsi que ses partenariats avec le Japon et la République de Corée, le Vietnam contribue à promouvoir la connectivité des infrastructures, la protection de l’environnement et la gestion des défis transfrontaliers.

L'expert malaisien a également estimé que le Vietnam avait tout intérêt à promouvoir la transparence dans l'exploitation des barrages hydroélectriques en amont, le partage des données hydrologiques et la coordination de la gestion des ressources en eau, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des pays riverains. Par ailleurs, le développement de corridors de transport reliant le Laos, le Cambodge et la Thaïlande aux ports maritimes et aux pôles de production vietnamiens contribuerait à la constitution d'un réseau économique et logistique plus intégré à l'échelle de la sous-région. S'agissant des perspectives de croissance, Collins Chong a souligné que le Vietnam renforçait sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à la diversification de son industrie, au développement des secteurs de l'électronique, de la mécanique et du textile, ainsi qu'à son intégration commerciale croissante. Le défi consiste toutefois à passer du statut de destination manufacturière à celui d'un pays doté de capacités technologiques plus avancées, d'une plus forte valeur ajoutée locale et d'une meilleure maîtrise de la sécurité de ses chaînes d'approvisionnement.

Le programme de développement d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong illustre les efforts du Vietnam pour concilier compétitivité agricole et objectifs de développement durable.

Évoquant les relations entre le Vietnam et la Malaisie, l'expert a estimé que les deux pays disposaient de nombreuses possibilités pour approfondir leur partenariat stratégique intégral, notamment dans les domaines de l'industrie et des technologies. La Malaisie possède des atouts dans l'électronique, le conditionnement et le test des semi-conducteurs, les services numériques et l'énergie, tandis que le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines techniques, de capacités de production en expansion et d'un vaste réseau de relations commerciales internationales. Les deux pays pourraient ainsi intensifier leur coopération dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, du commerce électronique, de la cybersécurité et de l'application des technologies à la production, à la logistique et à l'agriculture.

Collins Chong a également souligné le potentiel de la coopération dans les énergies renouvelables entre le Vietnam, la Malaisie et Singapour, qui pourrait contribuer à la réalisation de l’initiative du Réseau électrique de l’ASEAN, tout en renforçant la sécurité énergétique et en réduisant les émissions liées à la production industrielle.

Selon lui, le renforcement de la coopération dans les domaines des technologies, de la recherche, de la formation des ressources humaines et des partenariats entre entreprises et universités permettra au Vietnam et à la Malaisie, ainsi qu’à l’ensemble de l’ASEAN, de consolider leur position dans les chaînes de valeur mondiales et de devenir progressivement des pôles d’innovation et de développement technologique.- VNA

source
#ASEAN #Vietnam #Mékong
Suivez VietnamPlus

ASEAN

Voir plus

Mme Nguyên Thi Vân Anh, ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, également représentante permanente du président de la République auprès du Conseil permanent de la Francophonie. Photo : VNA

Le Vietnam affirme son rôle actif au sein de la Francophonie

La participation du Vietnam au 20e Sommet de la Francophonie réaffirme son engagement actif au sein de la communauté francophone et sa volonté de renforcer la coopération avec les pays membres, notamment dans les domaines économique et du développement durable.

Le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga. Photo: VNA

Le développement du Vietnam est une source d’inspiration dans l’espace francophone

Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville.

Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

Gaza : Hanoï réaffirme son soutien à l’UNRWA et aux droits des Palestiniens

S’exprimant le 12 novembre lors d’une réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, récemment aggravée par de fortes pluies et des inondations.

Toshiro Nishizawa, chercheur principal à l’Université de Tokyo et à l’Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI). Photo: VNA

La confiance politique favorise une coopération concrète entre le Vietnam et le Japon

La visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a consolidé le Partenariat stratégique global entre les deux pays, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération pragmatique dans les domaines économique, diplomatique, scientifique et technologique, selon un expert de l’Université de Tokyo.

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA

Les relations russo-vietnamiennes continueront d’enregistrer de nouveaux succès, selon une dirigeante russe

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Elle s’est dite convaincue que les deux pays continueraient d’avancer ensemble sur la voie qu’ils se sont tracée et remporteraient de nouveaux succès communs. 