Le Vietnam, un acteur moteur de la coopération dans la sous-région du Mékong

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 49e Sommet de l’ASEAN, organisé aux Philippines, Collins Chong Yew Keat, analyste des affaires étrangères, de la sécurité et des questions stratégiques à l’Université de Malaya, estime que le Vietnam joue un rôle moteur dans la coopération au sein de la sous-région du Mékong, grâce à sa capacité à articuler les enjeux de développement économique avec les défis sécuritaires et stratégiques de la région.

Selon l’expert, en tant que pays situé en aval du Mékong, le Vietnam est directement exposé aux conséquences de la gestion des ressources en eau en amont, du développement de l’hydroélectricité, de la dégradation de l’environnement, du changement climatique et de l’intrusion saline. Ces défis affectent non seulement la production agricole, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de la population vietnamienne, mais ont également des répercussions sur l’ensemble de l’Asie du Sud-Est continentale. Le delta du Mékong joue en effet un rôle essentiel dans l’approvisionnement alimentaire, les échanges commerciaux et les chaînes d’approvisionnement de l’ASEAN.



Collins Chong a souligné que la contribution stratégique du Vietnam consistait à faire prendre conscience à l’ASEAN que les enjeux liés au Mékong ne relevaient pas uniquement du développement d’une sous-région, mais touchaient directement à la résilience économique et à la sécurité de l’ensemble de l’Association.



À travers des mécanismes tels que la Commission du fleuve Mékong (MRC), la Coopération Lancang-Mékong (LMC), le Programme de coopération économique de la sous-région du Grand Mékong (GMS), ainsi que ses partenariats avec le Japon et la République de Corée, le Vietnam contribue à promouvoir la connectivité des infrastructures, la protection de l’environnement et la gestion des défis transfrontaliers.



L'expert malaisien a également estimé que le Vietnam avait tout intérêt à promouvoir la transparence dans l'exploitation des barrages hydroélectriques en amont, le partage des données hydrologiques et la coordination de la gestion des ressources en eau, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des pays riverains. Par ailleurs, le développement de corridors de transport reliant le Laos, le Cambodge et la Thaïlande aux ports maritimes et aux pôles de production vietnamiens contribuerait à la constitution d'un réseau économique et logistique plus intégré à l'échelle de la sous-région. S'agissant des perspectives de croissance, Collins Chong a souligné que le Vietnam renforçait sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à la diversification de son industrie, au développement des secteurs de l'électronique, de la mécanique et du textile, ainsi qu'à son intégration commerciale croissante. Le défi consiste toutefois à passer du statut de destination manufacturière à celui d'un pays doté de capacités technologiques plus avancées, d'une plus forte valeur ajoutée locale et d'une meilleure maîtrise de la sécurité de ses chaînes d'approvisionnement.



Le programme de développement d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong illustre les efforts du Vietnam pour concilier compétitivité agricole et objectifs de développement durable.



Évoquant les relations entre le Vietnam et la Malaisie, l'expert a estimé que les deux pays disposaient de nombreuses possibilités pour approfondir leur partenariat stratégique intégral, notamment dans les domaines de l'industrie et des technologies. La Malaisie possède des atouts dans l'électronique, le conditionnement et le test des semi-conducteurs, les services numériques et l'énergie, tandis que le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines techniques, de capacités de production en expansion et d'un vaste réseau de relations commerciales internationales. Les deux pays pourraient ainsi intensifier leur coopération dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, du commerce électronique, de la cybersécurité et de l'application des technologies à la production, à la logistique et à l'agriculture.



Collins Chong a également souligné le potentiel de la coopération dans les énergies renouvelables entre le Vietnam, la Malaisie et Singapour, qui pourrait contribuer à la réalisation de l’initiative du Réseau électrique de l’ASEAN, tout en renforçant la sécurité énergétique et en réduisant les émissions liées à la production industrielle.



Selon lui, le renforcement de la coopération dans les domaines des technologies, de la recherche, de la formation des ressources humaines et des partenariats entre entreprises et universités permettra au Vietnam et à la Malaisie, ainsi qu’à l’ensemble de l’ASEAN, de consolider leur position dans les chaînes de valeur mondiales et de devenir progressivement des pôles d’innovation et de développement technologique.- VNA