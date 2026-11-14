Un documentaire argentin ravive la mémoire d’un journaliste disparu au Vietnam



Buenos Aires (VNA) – Le documentaire Un prix à payer (Un precio que tenemos que pagar), réalisé par l’Argentin Ricardo Preve, a été présenté en avant-première dans le cadre du 41e Festival international du film de Mar del Plata, suscitant un vif intérêt et une profonde émotion parmi les spectateurs. L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, des membres de l’équipe de production, dont la productrice Corina López Roach, ainsi que de nombreux invités et cinéphiles ont assisté à la projection. Le film retrace le destin du journaliste argentin Ignacio Ezcurra, disparu au Vietnam en 1968 alors qu’il couvrait la guerre.



À travers une enquête destinée à élucider le sort d’Ezcurra, correspondant du quotidien La Nación envoyé au Vietnam pour couvrir la guerre, le documentaire plonge les spectateurs au cœur du conflit. Après la publication, en 1968, d’une photographie présentée comme montrant le corps du journaliste à Cholon, à Saïgon, Ricardo Preve et son équipe ont entrepris, plus d’un demi-siècle plus tard, de faire la lumière sur cette disparition. Ils ont ainsi rassemblé des documents et recueilli des témoignages en Argentine, au Vietnam et aux États-Unis afin d’éclaircir les circonstances, toujours non élucidées, de sa mort.



L'histoire d'Ignacio Ezcurra invite également à réfléchir au rôle et à la responsabilité des journalistes étrangers qui, au péril de leur vie, se rendent dans les zones de conflit pour témoigner, documenter les événements et en rendre compte.



Pendant la guerre du Vietnam, les articles, les photographies et les témoignages des correspondants étrangers ont contribué à sensibiliser l'opinion publique internationale à la réalité du conflit, aux pertes humaines et aux souffrances endurées par le peuple vietnamien.

En Amérique latine, les informations et les images en provenance du front vietnamien, conjuguées aux mouvements de solidarité internationale, ont nourri le mouvement pacifiste et renforcé le soutien à la lutte du peuple vietnamien.



Le parcours professionnel d’Ezcurra témoigne ainsi non seulement de l’engagement et du courage d’un journaliste, mais aussi de la mission fondamentale de la presse : défendre la vérité, mettre en lumière les enjeux humanitaires et dénoncer les conséquences dévastatrices des conflits armés.



S'adressant à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Clara Preve Durrieu, narratrice du documentaire, a expliqué que sa participation à ce projet lui avait permis d'approfondir sa connaissance de l'histoire du Vietnam et des circonstances entourant la disparition d'Ezcurra.

Ayant elle-même couvert le conflit en Ukraine, elle a dit avoir constaté de nombreuses similitudes entre les deux guerres, malgré les décennies qui les séparent, notamment en ce qui concerne les pertes humaines.



À ses yeux, bien que la guerre du Vietnam appartienne désormais au passé, les récits des correspondants de guerre qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur métier restent d’une actualité brûlante.



Elle estime que le documentaire permet au public argentin de mieux comprendre une histoire qui pouvait lui sembler lointaine, en mettant en évidence la dimension humaine du travail des journalistes dans les zones de conflit, où ils risquent leur vie pour rechercher et faire connaître la vérité.



Clara Preve a également exprimé sa profonde admiration pour le Vietnam et son peuple à l’issue de son voyage de tournage. Elle a notamment souligné le développement et la modernisation de Hô Chi Minh-Ville, qui, malgré ses progrès, a su préserver une forte identité culturelle traditionnelle.



Elle a par ailleurs évoqué avec une émotion particulière ses rencontres et ses entretiens avec des témoins vietnamiens ayant vécu la guerre et directement assisté à certains événements liés à Ezcurra. Leurs récits ont permis à l'équipe de mieux cerner le parcours et les dernières heures du journaliste.

La narratrice a également relevé que le Musée des vestiges de la guerre, à Hô Chi Minh-Ville, abritait un espace commémoratif consacré à Ezcurra, en hommage aux journalistes ayant perdu la vie en couvrant la guerre du Vietnam.



Selon elle, cet hommage témoigne de la profondeur des liens historiques et humains entre l’Argentine et le Vietnam, bien au-delà de ce que les citoyens des deux pays peuvent généralement imaginer.



De son côté, la productrice Corina López Roach a expliqué que la réalisation du documentaire avait nécessité un important travail de recherche, notamment pour retrouver, sélectionner et exploiter un vaste fonds d'archives historiques relatives à la guerre du Vietnam.

Les recherches se sont poursuivies tout au long du tournage, permettant à l'équipe de découvrir de nouveaux documents et éléments qui l'ont conduite à revoir certains aspects de la narration et du montage.



López Roach a également souligné l’importance de la collaboration avec des professionnels vietnamiens, notamment le coproducteur Anh Tran, dont le soutien a été essentiel au développement du projet.



L’un des moments les plus émouvants de l’avant-première a été la présence de Rosario Ezcurra Caprile, sœur d’Ignacio, venue du Mexique en Argentine pour découvrir, pour la première fois, le documentaire consacré à son frère.



Elle s'est souvenue de son adolescence, à l'époque de la disparition d'Ignacio, et du fait qu'elle comptait parmi les membres de la famille qui l'avaient accompagné à l'aéroport avant son départ pour le Vietnam. Rosario Ezcurra a confié sa profonde tristesse en découvrant de nouveaux éléments sur les derniers moments de son frère, notamment la solitude et la peur qu'il avait pu éprouver dans un pays en guerre dont il ne connaissait pas la réalité.



Elle a rappelé que, pendant des décennies, sa famille avait vécu avec de nombreuses questions sans réponse et dans un silence prolongé autour de sa mort. Elle a également exprimé sa gratitude au gouvernement vietnamien pour son aide et sa coopération, qui ont contribué à faire la lumière sur les circonstances de la disparition et du décès de son frère.



Selon Corina López Roach, le documentaire sortira dans les salles argentines le 4 mars 2027. Il a également été sélectionné dans la section Panorama du Festival international du film de Hanoï (HANIFF), où il sera projeté le 1er décembre prochain. Le public vietnamien pourra ainsi découvrir cette histoire à travers le regard de cinéastes argentins.

À travers le destin d'Ignacio Ezcurra, Un prix à payer contribue non seulement à préserver la mémoire d'un journaliste disparu pendant la guerre, mais aussi à rappeler les responsabilités de la presse, la valeur de la vérité et l'aspiration à la paix.



L’accueil particulièrement émouvant réservé au film par le public de Mar del Plata témoigne de sa portée humaine et de sa contribution au renforcement de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les peuples argentin et vietnamien.- VNA