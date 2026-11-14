Les Assemblées nationales vietnamienne et lao intensifient leurs échanges d'expériences

Hanoï, 14 novembre (VNA) – Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Do Van Chien, a assisté et prononcé un discours lors du 13e séminaire d’échange d’expériences entre les bureaux des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos, organisé le 14 novembre à Hanoï.

La rencontre était coprésidée par Le Quang Manh, secrétaire général de l’Assemblée nationale vietnamienne et chef de son bureau, et Bounchanh Sivongphanh, chef du bureau de l’Assemblée nationale laotienne.



Dans son allocution d'ouverture, Le Quang Manh a qualifié ce séminaire de mécanisme de coopération de longue date, organisé tous les deux ans, offrant aux deux bureaux l'occasion d'échanger des expériences et d'améliorer la qualité de leurs activités de conseil et de soutien auprès de leurs législatures respectives.



Se déroulant durant les nouveaux mandats des deux Assemblées nationales, ce 13e séminaire a permis de faire le bilan de la coopération pour la période 2024-2026 et de discuter des orientations pour 2026-2028, dans le but de traduire ces axes de coopération en activités concrètes.



S’inscrivant dans le cadre de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, il a appelé les deux bureaux à renforcer leur coordination, à renouveler leurs méthodes de travail et à professionnaliser davantage leurs activités de conseil et d’appui, tout en les modernisant. Il a également encouragé les participants à partager leurs expériences de terrain, à recenser les difficultés rencontrées et à proposer des solutions concrètes, adaptées aux spécificités de chaque institution. De son côté, Bounchanh Sivongphanh a salué l’efficacité de la coopération entre les deux bureaux. Il a présenté le séminaire comme une initiative concrète destinée à mettre en œuvre le mémorandum de coopération signé en 2022 et à consolider les acquis du 12e séminaire, organisé en 2024.



Il a affirmé que ces échanges réguliers ont contribué à améliorer les performances des deux bureaux et à renforcer davantage les liens privilégiés entre les deux pays.



Les participants ont examiné les résultats de leur coopération et les perspectives à venir. Ils ont notamment partagé leurs expériences en matière de réorganisation des structures et de gestion des ressources humaines, ainsi que d'amélioration des activités de conseil et d'appui aux délégations locales au sein des Assemblées nationales. La transformation numérique, l'application de l'intelligence artificielle (IA) et le développement de systèmes de gestion électronique des documents figuraient également à l'ordre du jour. M. Chien a affirmé que la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos constituent un atout inestimable, cultivé par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Il a souligné le rôle important de la coopération parlementaire dans les relations bilatérales, notant que les deux secrétariats ont apporté un soutien efficace aux visites de haut niveau, aux sessions et activités parlementaires, tout en favorisant les échanges professionnels et la formation du personnel.



Le vice-président permanent a appelé les deux bureaux à renforcer leurs capacités en matière de conseil, de recherche, d'anticipation et d'analyse de l'information, afin de mieux accompagner les missions législatives, de supervision suprême et de décision sur les grandes questions nationales. Il a également préconisé de rationaliser les structures organisationnelles, de clarifier les responsabilités, d'évaluer les fonctionnaires en fonction de leurs résultats professionnels et de renforcer la formation aux compétences professionnelles et numériques, en particulier pour les jeunes collaborateurs.



Concernant le soutien aux députés de l'Assemblée nationale et aux élus des conseils populaires locaux, M. Chien a préconisé l'adoption de méthodes de travail adaptées au modèle organisationnel et aux conditions spécifiques de chaque pays, tout en renforçant la coordination pour assurer un fonctionnement fluide, en particulier dans les localités frontalières.



Do Van Chien a par ailleurs souligné l'urgence d'accélérer la transformation numérique et de bâtir des parlements modernes. Il a encouragé les deux bureaux à intensifier leurs échanges d'expériences en matière de gestion, d'exploitation et de partage des données, ainsi que d'application de l'intelligence artificielle, tout en veillant à la sécurité des systèmes et à la protection et à la confidentialité des informations.



Le Vietnam est prêt à partager son expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de législations liées à l'IA, a-t-il affirmé.



Il a également appelé à intensifier les activités du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Laos, et à multiplier les échanges culturels ainsi que l'apprentissage des langues, afin de renforcer les liens entre les responsables des différentes générations.



En vue de l'année 2027, qui marquera le 65e anniversaire des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos, Do Van Chien a demandé aux deux secrétariats de préparer les activités de célébration, de réexaminer et d'actualiser leur accord de coopération parlementaire, et d'élaborer un programme de coopération pour la période 2026-2028, incluant des tâches et des objectifs concrets. - VNA