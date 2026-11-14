La mode vietnamienne tisse des liens d’amitié à Washington



Washington (VNA) – L’ambassade du Vietnam aux États-Unis, en partenariat avec Global Couture US, a organisé, dans la soirée du 12 novembre (heure locale), une soirée consacrée à la mode à la Maison du Vietnam (Vietnam House), à Washington.

L’événement a rassemblé l’ambassadeur Nguyen Quoc Dung et son épouse, Tran Thi Bich Van, ainsi que près de 200 invités, parmi lesquels des représentants du Congrès américain, du département d’État, du département du Commerce et du Bureau du représentant américain au commerce (USTR), des membres du corps diplomatique, des représentants du monde des affaires, des créateurs de mode et de nombreux amis et partenaires du Vietnam.



Cette rencontre a également été l’occasion pour l’ambassadeur d’exprimer sa gratitude aux amis et partenaires qui l’ont accompagné tout au long de son mandat aux États-Unis.



Prenant la parole, Nguyen Quoc Dung a évoqué avec émotion les moments marquants de son séjour à Washington et exprimé sa profonde gratitude aux agences, organisations et personnalités qui ont contribué au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a rappelé que l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique intégral, en 2023, ainsi que les efforts engagés pour donner corps à ce nouveau cadre de coopération, devaient beaucoup aux contributions de plusieurs générations de partenaires et d’amis des deux pays. L’ambassadeur a salué la coopération des agences gouvernementales, le soutien du Congrès américain et le rôle déterminant des autorités des États et des collectivités locales, du monde des affaires, des milieux universitaires et de diverses organisations dans le renforcement des relations bilatérales.



Il a adressé des remerciements particuliers aux partenaires qui ont constamment accompagné le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, le développement des échanges entre les peuples et le renforcement de l’amitié entre les deux nations. Il a également salué l’attachement, la confiance et les contributions de la communauté vietnamienne aux États-Unis.



Dans son allocution, l’ambassadeur Nguyen Quoc Dung a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à ses collègues du corps diplomatique, aux ambassadeurs des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et aux membres du Cercle des conjoints de l’ASEAN (ASEAN Spouses’ Circle), pour leur solidarité, leur soutien mutuel et leurs initiatives communes visant à favoriser la compréhension mutuelle et à promouvoir les cultures des pays de l’ASEAN à Washington.



Soulignant le rôle de la culture dans le rapprochement des peuples et le développement de l’amitié, le diplomate l’a comparée à un fil de soie, à la fois délicat et raffiné, mais aussi solide et résistant, qui relie les peuples des deux pays de génération en génération.



La soirée a également été marquée par la présentation des créations de la styliste vietnamienne Lan Huong, qui a permis aux invités de découvrir la richesse et la créativité de la mode vietnamienne. Cette initiative a contribué au rayonnement de la culture vietnamienne auprès du public international, tout en offrant un cadre privilégié aux échanges et aux rencontres entre créateurs et invités.

Raysa Gonzalez, fondatrice de Global Couture US, a souligné que son organisation avait pour vocation de jeter des ponts entre les nations, les cultures et les peuples. Elle a exprimé sa profonde estime pour les liens d'amitié qui l'unissent à l'ambassadeur et à son épouse, avant de leur adresser ses meilleurs vœux pour cette nouvelle étape de leur parcours. VNA