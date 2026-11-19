Hanoï (VNA) – Le 19 novembre à Hanoï, Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a reçu une délégation du parti allemand Die Linke, conduite par son vice-président fédéral, Theo Glauch.



En visite de travail au Vietnam du 16 au 21 novembre 2026, la délégation allemande participe au 7e Dialogue politique entre Die Linke et le Parti communiste du Vietnam (PCV). Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central, a également pris part à la rencontre.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Doan Minh Huan a chaleureusement accueilli la délégation allemande et salué les résultats positifs du 7e Dialogue politique entre les deux Partis. Soulignant que cette visite intervenait dans un contexte mondial en mutation rapide et alors que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement, il a présenté les acquis en 40 ans de Renouveau (Doi Moi) ainsi que les orientations stratégiques visant à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.



Doan Minh Huan (à droite), membre du Bureau politique et directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, offre un cadeau au vice-président fédéral du parti allemand Die Linke, Theo Glauch. Photo : VNA

Pour atteindre cet objectif, le Vietnam renouvelle son modèle de croissance en s’appuyant sur les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Parallèlement, il rationalise son appareil administratif. Tout en visant une croissance à deux chiffres, le pays reste fidèle à son orientation socialiste et cherche à concilier développement économique, progrès social, protection de l’environnement et transition verte.



Réaffirmant l’importance de la diplomatie de parti à parti, l’un des trois piliers des relations extérieures du Vietnam, le directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh a indiqué que son Académie et le Conseil théorique central privilégiaient trois axes de coopération : les échanges théoriques et stratégiques, la formation des cadres et la recherche universitaire, notamment en collaboration avec la Fondation Rosa Luxemburg.



Pour sa part, le président du Conseil théorique central, Nguyen Xuan Thang, a salué le mécanisme de dialogue politique entre le PCV et le parti Die Linke, qu’il a qualifié de canal important pour l’élaboration des orientations et des stratégies. Évoquant les défis mondiaux actuels, notamment la concurrence stratégique entre les grandes puissances, les répercussions de l’intelligence artificielle sur l’emploi, ainsi que les questions de logement et d’immigration, il a proposé de consacrer le 8e Dialogue politique, prévu à Berlin, à la classe ouvrière à l’ère numérique, aux rapports entre capital et travail dans le capitalisme numérique, aux grandes mutations de notre époque ainsi qu’au rôle des organisations de jeunesse.



De son côté, Theo Glauch a souligné l’importance du 7e Dialogue politique, organisé à l’occasion du 15e anniversaire du Partenariat stratégique Vietnam-Allemagne. Relevant les convergences entre les deux Partis face aux défis du XXIe siècle, notamment la défense des droits des travailleurs, la justice sociale et le maintien de la paix, il a évoqué l’augmentation du nombre de jeunes membres du parti Die Linke et s’est dit prêt à travailler en étroite coordination à la préparation du 8e Dialogue politique à Berlin, afin de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux Partis et les deux peuples. – VNA