Le poste-frontière de Huôi Puôc, relevant du commandement des gardes-frontières de la province de Diên Biên, est chargé de la gestion et de la protection de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Laos dans le secteur du poste-frontière principal de Huôi Puôc, situé dans la commune de Muong Nha. Des patrouilles et des contrôles réguliers sont menés le long de la frontière et aux abords des bornes de démarcation. Les liens étroits entre les gardes-frontières et les communautés ethniques locales contribuent à renforcer le dispositif de défense frontalière populaire et à mobiliser la population en faveur de la protection de la souveraineté nationale dans cette région frontalière.