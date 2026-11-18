En près de 30 ans de participation au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Vietnam, qui en était initialement un nouveau membre, a progressivement affirmé son rôle en apportant des contributions toujours plus actives et proactives. D'une intégration dynamique au Forum, il est passé à une participation active à l'élaboration de cadres de coopération communs, contribuant ainsi à permettre à l'APEC de s'adapter aux mutations de la conjoncture mondiale et d'accompagner les nouvelles tendances de développement.