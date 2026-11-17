Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté Hanoï mardi matin, 17 novembre, pour participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, organisée à Shenzhen, et effectuer une visite de travail bilatérale en Chine, du 17 au 20 novembre. Ce déplacement répond à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.
La délégation officielle comprend notamment les membres du Bureau politique : Nguyen Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de l’organisation ; Tran Sy Thanh, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle et de discipline ; Trinh Van Quyet, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation ; Pham Gia Tuc, vice-Premier ministre permanent et président du Comité national de l’APEC 2027 ; le général d’armée Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique ; et Le Hoai Trung, ministre des Affaires étrangères.
La délégation comprend également les membres du Comité central du Parti : Nguyen Hai Ninh, chef du Bureau du Comité central du Parti ; Ngo Van Tuan, ministre des Finances ; Le Manh Hung, ministre de l’Industrie et du Commerce ; Tran Hong Minh, ministre de la Construction ; Lam Thi Phuong Thanh, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ; Vu Hai Quan, ministre des Sciences et des Technologies ; et Hoang Minh Son, ministre de l’Éducation et de la Formation.
Y prennent également part To An Xo, assistant du secrétaire général du Parti et président de la République, chargé du Bureau du secrétaire général du Parti, ainsi que Pham Thanh Binh, ambassadeur du Vietnam en Chine.
Placée sous le thème « Construire une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble », l’APEC 2026 revêt une importance particulière pour le Vietnam, puisqu’elle marquera le passage de relais au Vietnam, qui accueillera le Forum en 2027.
L’APEC regroupe 21 économies représentant plus de 60 % du PIB mondial et près de 50 % du commerce mondial. Elle réunit plusieurs des plus grandes économies du monde ainsi que la plupart des principaux partenaires économiques du Vietnam. – VNA
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