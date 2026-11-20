Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 13 au 19 novembre 2026 :

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam assiste à l’ouverture du 20e Sommet de la Francophonie.

Le haut dirigeant To Lam participe à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et mène des activités bilatérales.

Le Premier ministre Le Minh Hung achève sa participation au 49e Sommet de l’ASEAN aux Philippines.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man assiste à la 47e Assemblée générale de l’AIPA à Manille. -VNA