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APEC 2026 : le déplacement du dirigeant To Lam ouvre de nouvelles perspectives de coopération

Le déplacement du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, à l'APEC 2026 en Chine devrait renforcer la coopération régionale et préparer l'Année APEC 2027 au Vietnam.

Nguyen Minh Vu, membre du Comité central du PCV et vice-ministre permanent des Affaires étrangères. Photo : VNA
Nguyen Minh Vu, membre du Comité central du PCV et vice-ministre permanent des Affaires étrangères. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut niveau, participera à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l'APEC à Shenzhen et mènera des activités bilatérales en Chine du 17 au 20 novembre 2026.

À cette occasion, Nguyen Minh Vu, membre du Comité central du PCV et vice-ministre permanent des Affaires étrangères, a accordé une interview à la presse sur la portée de ce déplacement et les attentes du Vietnam.

Interrogé sur l'importance de cette mission, le vice-ministre permanent Nguyen Minh Vu a souligné que l'APEC, qui regroupe 21 économies représentant plus de 60 % du PIB et près de 50 % du commerce mondial, rassemble plusieurs grandes économies mondiales et la plupart des principaux partenaires économiques du Vietnam. Il a mis en avant trois aspects majeurs de ce déplacement du dirigeant To Lam.

Premièrement, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, réaffirmera et promouvra, aux côtés des autres dirigeants de l'APEC, les valeurs fondamentales du forum, notamment l'ouverture économique, la facilitation du commerce et de l'investissement ainsi que la coopération économique et technique.

Deuxièmement, le Vietnam participera à cette Semaine des dirigeants économiques en tant que futur pays hôte de l'APEC 2027. À Shenzhen, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, prendra officiellement le relais en tant que représentant du pays hôte. Ce sera l'occasion pour le Vietnam de recueillir les avis et le soutien des économies membres afin d'élaborer un programme répondant à la fois aux besoins concrets de la région et à ses objectifs à long terme, tout en affirmant son rôle et ses responsabilités au sein du forum.

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Le Centre de conférences de l'APEC et les infrastructures connexes prennent forme sur l'île de Phu Quoc (province d'An Giang). Photo : VNA

Troisièmement, ce déplacement donnera un nouvel élan aux relations bilatérales, notamment entre le Vietnam et la Chine. Les rencontres avec les dirigeants des grandes économies permettront d'approfondir les relations et d'élargir la coopération dans le commerce, l'investissement, les sciences, les technologies et l'innovation. Avec la Chine, il s'agira de concrétiser les perceptions communes entre les hauts dirigeants des deux pays à travers des programmes et projets de coopération dans les infrastructures, la logistique, les hautes technologies et les liens entre entreprises.

Concernant les attentes du Vietnam, le vice-ministre permanent a indiqué que le Vietnam nourrit trois grandes attentes à cet égard.

Premièrement, la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC à Shenzhen devrait donner un nouvel élan à l’intégration économique régionale et renforcer la confiance dans les échanges et les investissements, ainsi que dans la coopération mutuellement bénéfique. Face à la multiplication des barrières commerciales et à la restructuration des chaînes d’approvisionnement, l’APEC doit promouvoir des avancées concrètes dans la facilitation des échanges, la connectivité des chaînes d’approvisionnement et la réduction des coûts logistiques, tout en aidant les entreprises, notamment les PME, à saisir les opportunités offertes par la transformation numérique et l’intelligence artificielle.

Deuxièmement, les résultats et les consensus dégagés à Shenzhen devraient jeter des bases solides pour l'Année APEC 2027 au Vietnam. Le Vietnam souhaite s'appuyer sur les acquis de l'Année APEC 2026 et les valoriser, tout en promouvant, avec les autres économies membres, des orientations stratégiques de coopération répondant aux nouveaux besoins de développement de la région et visant des résultats concrets, utiles et durables.

Troisièmement, les rencontres de haut niveau et les échanges entre entreprises devraient ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et transformer les engagements en projets concrets dans le commerce, l'investissement, les sciences, les technologies et l'innovation, permettant aux entreprises vietnamiennes de mieux s'intégrer aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le Vietnam est convaincu que, dans un esprit de dialogue, de coopération et de consensus, la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2026 à Shenzhen donnera un nouvel élan au commerce, à l'investissement, à la connectivité et à l'innovation, tout en contribuant à la réussite de l'Année APEC 2027. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #APEC
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