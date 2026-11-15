Le dirigeant To Lam propose de renforcer la coopération scientifique, technologique et numérique au sein de la Francophonie

Phnom Penh (VNA) - Le salon de l’innovation francophone (FrancoTech 2026) s’est tenu le 15 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, dans le cadre du 20e Sommet de la Francophonie. À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à la tête de la délégation vietnamienne de haut niveau, a prononcé un discours important lors de la cérémonie d’ouverture.



Placée sous le thème "Une Francophonie, un avenir numérique", cette deuxième édition du forum, après celle organisée en France en 2024, s’est déroulée du 14 au 16 novembre. Elle a réuni des représentants de plus de 90 gouvernements, des investisseurs, des organisations spécialisées dans l’innovation et des entreprises, avec 200 stands d’exposition et quelque 5 000 participants.



Le Vietnam y était présent avec un pavillon national et plusieurs grandes entreprises, dont Vietnam Airlines, Metfone, la Banque commerciale par actions de l’armée (MB), la Banque commerciale par actions pour l’investissement et le développement du Vietnam (BIDV), MekongNet et le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT).



Dans son discours, le dirigeant To Lam a souligné que l’économie mondiale connaissait de profondes transformations sous l’effet des progrès scientifiques, technologiques et de l’innovation. Les mégadonnées, l’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies transforment fondamentalement la vie socio-économique et les modes de gouvernance. L’enjeu est donc de faire de ces avancées des opportunités de développement pour les pays et les entreprises, tout en apportant des bénéfices concrets aux populations.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre cambodgien Hun Manet et les délégués procèdent à la cérémonie d’inauguration de FrancoTech. Photo: VNA

Rappelant que la coopération économique francophone avait enregistré des progrès importants depuis la création de l’espace économique francophone lors du 7e Sommet de la Francophonie, à Hanoï en 1997, il a toutefois estimé que son potentiel restait encore largement inexploité. Le développement des sciences, des technologies et de l’économie numérique offre désormais de nouvelles possibilités pour réduire les distances, renforcer les connexions et élargir les marchés. Les entreprises peuvent ainsi accéder plus facilement à des partenaires, des connaissances, des capitaux et des technologies, et participer aux chaînes de valeur transfrontalières.



Le dirigeant vietnamien a estimé que la coopération scientifique, technologique et numérique devait devenir un moteur de développement de l’espace francophone. Il a proposé de définir clairement les priorités et de prendre des mesures concrètes, notamment en étudiant l’organisation d’une conférence des ministres de l’Économie numérique de la Francophonie. Celle-ci permettrait de mieux coordonner les politiques et de créer un cadre juridique favorable aux échanges commerciaux et aux investissements numériques entre entreprises.

Il a souhaité renforcer davantage le partage des connaissances, la coopération en matière de recherche, le transfert de technologies et la commercialisation des résultats de la recherche dans l’espace économique francophone, afin de mettre les avancées scientifiques et technologiques au service de la production, des activités des entreprises et de la vie quotidienne.

Il a également appelé à renforcer les liens entre l’État, les chercheurs et les entreprises au sein de la Francophonie afin de développer et d’appliquer les technologies. Il a salué la signature d’un mémorandum d’entente entre Metfone, l’AUF et le ministère cambodgien de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports sur la transformation numérique de l’enseignement supérieur, illustrant la mise en œuvre concrète de ce modèle de coopération.

Le dirigeant To Lam a par ailleurs insisté sur le développement des ressources humaines adaptées à l’ère numérique, en accordant une attention particulière aux jeunes et aux femmes et en rapprochant la formation des besoins réels des entreprises. Il a appelé les membres à identifier les domaines présentant des complémentarités, notamment les infrastructures numériques, le commerce électronique, les moyens de paiement numériques et les solutions de gestion des entreprises.



Il a enfin plaidé pour une coopération en matière d’IA responsable, inclusive et centrée sur l’humain, afin de bâtir un écosystème francophone de l’IA dynamique, sûr et fiable, de réduire la fracture numérique et de soutenir le développement durable.



Réaffirmant que le Vietnam considère les sciences et les technologies comme un moteur de sa nouvelle phase de développement, il a souligné le rôle pionnier des entreprises, le rôle essentiel des scientifiques et le rôle d’impulsion de l’État. Le Vietnam est prêt à coopérer avec les pays et partenaires francophones dans des domaines à fort potentiel tels que l’IA, les technologies numériques, les semi-conducteurs et la transition verte.

Il accueille favorablement les investissements dans les technologies avancées, la recherche-développement et la formation des ressources humaines. Les entreprises vietnamiennes sont prêtes à saisir les opportunités de coopération commerciale et d’investissement numérique sur les marchés francophones. Le Vietnam est également disposé à mener des actions concrètes avec les membres de la Francophonie pour renforcer les connexions dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le président français Emmanuel Macron visitent le pavillon vietnamien à FrancoTech. Photo: VNA

Lors de la cérémonie d’ouverture, les dirigeants présents, dont le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Mark Carney, ont également souligné le rôle déterminant des sciences, des technologies et de l’innovation.



En marge du forum, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et plusieurs dirigeants francophones ont visité les stands d’exposition, où ils ont découvert des solutions numériques, des applications de l’IA et des projets de coopération scientifique. Ils se sont notamment intéressés aux produits et services présentés par les entreprises vietnamiennes dans les secteurs du transport aérien, des télécommunications, de la banque numérique et des plateformes de connexion régionale. -VNA