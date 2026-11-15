Le Premier ministre vietnamien propose trois orientations stratégiques pour renforcer la coopération au sein de l’ASEAN

Manille (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et les dirigeants des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont participé, dimanche matin 15 novembre à Manille, aux Philippines, à la cérémonie d'ouverture du 49e Sommet de l'ASEAN.

Parmi les invités du pays assurant la présidence de l’ASEAN figuraient notamment le Premier ministre canadien, le président brésilien, le secrétaire général des Nations unies et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

Lors de la cérémonie d’ouverture, les dirigeants ont assisté à la présentation du nouveau symbole de l’ASEAN, à la suite de l’adhésion officielle du Timor-Leste en tant que 11e membre de l’Association, à la cérémonie de dépôt de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA) auprès du secrétaire général de l’ASEAN, ainsi qu’à la remise du Prix de l’ASEAN 2026 à Hla Hla Aung (Myanmar), en reconnaissance de sa contribution remarquable au renforcement de la résilience des communautés et à la réponse aux catastrophes.

S'exprimant lors de la séance plénière, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a estimé que l’ASEAN disposait de grandes opportunités de développement, mais faisait également face à de nombreux défis nécessitant davantage de solidarité et une vision stratégique commune. Il a proposé trois orientations stratégiques pour renforcer la coopération régionale.

Premièrement, il a appelé à créer un environnement de paix et de stabilité propice au développement, en renforçant le dialogue, la confiance et le respect des principes communs pour régler les différends. Il a également proposé d’intensifier la coopération en matière de défense, de sécurité et de droit, de mettre en œuvre efficacement le Forum des conseillers juridiques de l’ASEAN sur le droit international public (AFLA) et d’élaborer rapidement des règles de coordination et de communication pour la réponse aux crises d’urgence du Conseil de coordination de l’ASEAN.

Deuxièmement, le Premier ministre vietnamien a proposé de promouvoir un développement commun dynamique, créatif et résilient. Il a appelé à accélérer la mise en œuvre de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), à attirer des investissements de qualité et à renforcer la participation aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Soulignant l’urgence de garantir la sécurité économique, notamment celle des chaînes d’approvisionnement, ainsi que la sécurité énergétique et alimentaire, il a affirmé que le Vietnam était prêt à contribuer activement à la mise en œuvre du Réseau électrique de l’ASEAN (APG) et de l’Initiative énergétique de Manille (MEI).

Le Premier ministre a également proposé l’initiative "Espace pour le développement et la résilience", qui poursuit trois objectifs : partager et exploiter les données spatiales au service du développement ; renforcer les capacités à garantir un environnement spatial sûr et durable ; et relier la recherche, la formation, les entreprises et les investissements afin de développer l’économie spatiale dans la région.

Le Premier ministre Le Minh Hung au 49e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

Troisièmement, le Premier ministre Le Minh Hung a proposé de valoriser l’identité de l’ASEAN afin de bâtir une Communauté unie et durable. Il a appelé à investir dans le développement des ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les compétences numériques, à faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans la région et à garantir la protection sociale.

Il a salué les efforts visant à achever les négociations sur l’accord portant création du Centre de l’ASEAN pour les situations d’urgence sanitaire et les maladies émergentes (ACPHEED), affirmant que le Vietnam coopérerait étroitement avec l’Indonésie, la Thaïlande et les autres États membres pour permettre au Centre d’entrer rapidement en activité.

Il a également proposé que l’ASEAN joue un rôle pionnier dans la mise en œuvre de la résolution des Nations unies proclamant la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable", en accordant la priorité au développement des industries culturelles et créatives.

Les dirigeants de l’ASEAN ont également souligné la nécessité de transformer davantage les politiques et les objectifs communs en résultats concrets et mesurables, notamment dans le cadre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Ils ont réaffirmé l’importance de préserver la solidarité et le rôle central de l’ASEAN face aux évolutions géopolitiques, tout en renforçant la sécurité régionale, la résilience économique et la coopération avec les partenaires.

À l’issue de la séance plénière, les dirigeants ont adopté et pris note de 87 documents définissant les orientations de coopération dans les trois piliers de la Communauté de l’ASEAN, portant notamment sur la sécurité du commerce régional, le développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) grâce à l’intelligence artificielle, le renforcement de la résilience régionale et de la sécurité de l’approvisionnement en pétrole, ainsi que le rôle des forces de l’ordre dans la réponse aux catastrophes et les opérations de secours d’urgence. -VNA