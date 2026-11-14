La Francophonie, levier pour renforcer la coopération entre le Vietnam et le Cambodge

Phnom Penh (VNA) – Le 20e Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre à Phnom Penh, offre au Vietnam et au Cambodge l’occasion de valoriser leurs liens historiques et culturels et d’élargir leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’économie et du développement durable.
Dans un article publié le 13 novembre par le quotidien Khmer Times, Uch Leang, directeur adjoint par intérim du Département des études sur l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales de l’Académie royale du Cambodge et président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam, souligne la place particulière qu’occupent les deux pays au sein de la Francophonie en Asie du Sud-Est. Ils constituent, selon lui, un trait d’union entre la région et l’espace francophone mondial.
L’organisation du 20e Sommet marque une étape importante dans la politique étrangère multilatérale du Cambodge, près de 30 ans après le 7e Sommet, organisé à Hanoï en 1997. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, conduira une délégation vietnamienne de haut niveau à cet événement, témoignant de l’importance que Hanoï accorde à ses relations avec Phnom Penh ainsi que de son engagement au sein de la communauté francophone.
Le Cambodge a rejoint l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en tant que membre à part entière en 1993, après avoir participé au sommet de 1991 en qualité d’observateur. Cette adhésion lui a permis d’élargir ses relations extérieures et de renforcer sa coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et du développement des ressources humaines.
Le Vietnam, pour sa part, a adhéré en 1979 à l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui a précédé l’OIF. Le sommet de Hanoï de 1997, premier sommet de la Francophonie organisé en Asie, avait contribué à élargir les priorités de l’organisation en accordant une place accrue à la coopération économique et au développement, aux côtés de la culture, du dialogue politique et de la paix.
Selon Uch Leang, les relations entre les deux pays, fondées sur les principes de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, de durabilité et de stabilité à long terme, pourraient gagner en profondeur grâce aux mécanismes multilatéraux, notamment à l’OIF.
L’auteur identifie trois axes prioritaires pour transformer cette dynamique diplomatique en résultats concrets.
Le premier consiste à renforcer la coordination au sein de la Francophonie et des mécanismes multilatéraux, en associant les pays francophones d’Asie à des initiatives dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la sécurité alimentaire, de la transformation numérique, de l’adaptation au changement climatique et du développement des ressources humaines. Ces efforts pourraient compléter la coopération déjà menée dans le cadre de l’ASEAN et de la sous-région du Mékong.
Le deuxième axe porte sur le développement de projets de coopération tripartite associant des institutions et des entreprises vietnamiennes et cambodgiennes à des partenaires francophones, notamment dans les domaines de la modernisation agricole, de l’agroalimentaire, de l’éducation, de la santé, des technologies et du développement vert.
Le troisième vise à développer des chaînes de valeur transfrontalières. Les ressources agricoles du Cambodge, les capacités de transformation et de production du Vietnam, ainsi que les réseaux logistiques et commerciaux des partenaires francophones pourraient favoriser la coopération dans la transformation des produits agricoles, le transport, le stockage et l’accès aux marchés d’exportation.
Ces perspectives prennent une importance particulière à l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, en 2027. Cette échéance pourrait donner une nouvelle impulsion aux échanges dans le domaine de l’éducation, aux rencontres de jeunes, à la recherche et aux relations entre entreprises.
En conclusion, Uch Leang estime que la Francophonie peut constituer un cadre complémentaire important pour consolider les relations bilatérales, élargir les partenariats internationaux et contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable en Asie du Sud-Est. L’enjeu est désormais de traduire les engagements diplomatiques en programmes et projets concrets, au bénéfice des populations des deux pays.- VNA
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