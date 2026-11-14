Le Vietnam propose une liste de projets d’infrastructures stratégiques prioritaires de l’ASEAN à l’horizon 2040

Manille (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a proposé d’établir une liste des projets d’infrastructures stratégiques prioritaires de l’ASEAN à l’horizon 2040, afin de renforcer la connectivité régionale et de soutenir une croissance durable.



Cette proposition a été présentée le 14 novembre lors du Sommet des affaires et de l’investissement de l’ASEAN (ABIS) 2026, organisé en marge du 49e Sommet de l’ASEAN à Manille, aux Philippines. Le chef du gouvernement vietnamien a participé à la 9e session de discussion, consacrée aux infrastructures nécessaires au développement de l’économie de l’ASEAN à l’horizon 2040.



Placée sous le thème « ASEAN : construire ensemble un avenir commun à l’ère de l’intelligence », cette rencontre, organisée les 14 et 15 novembre par le Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN, réunit plus de 2 000 délégués, dont une dizaine de dirigeants mondiaux et plus de 40 experts internationaux.



Les discussions portent notamment sur l’intégration économique, le commerce, l’investissement, la sécurité énergétique et alimentaire, les infrastructures, la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA) et la croissance inclusive.



Avec près de 700 millions d’habitants et un produit intérieur brut (PIB) supérieur à 4 200 milliards de dollars en 2025, l’ASEAN a enregistré une croissance économique de 4,9 % l’année dernière. Celle-ci devrait s’établir à environ 4,5 % en 2026. Selon la Banque asiatique de développement, la région doit investir quelque 210 milliards de dollars par an dans les infrastructures pour répondre à ses besoins de développement.



Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que le développement des infrastructures devait contribuer à créer un espace régional connecté, moderne, intelligent et durable, tout en renforçant la compétitivité, l’innovation et les nouveaux moteurs de croissance. Selon lui, l’enjeu ne réside pas seulement dans la mobilisation de capitaux supplémentaires, mais aussi dans la définition des bonnes priorités, l’utilisation efficace des ressources et la bonne mise en œuvre des projets.



Il a ainsi proposé quatre priorités pour le Plan stratégique de connectivité de l’ASEAN 2026-2035 : développer les corridors de transport et de logistique transfrontaliers ; renforcer les interconnexions énergétiques, notamment à travers le Réseau électrique de l’ASEAN (APG) ; mettre en place un écosystème numérique sûr, fluide et inclusif ; et améliorer la connectivité institutionnelle et humaine grâce à l’harmonisation des normes, à la simplification des procédures douanières et aux échanges de compétences.



Pour concrétiser ces priorités, le chef du gouvernement vietnamien a présenté quatre orientations d’action. Il a d’abord proposé d’établir une liste des projets d’infrastructures prioritaires de l’ASEAN à l’horizon 2040, couvrant les corridors de transport transfrontaliers, les infrastructures logistiques, les réseaux électriques, les infrastructures numériques ainsi que les villes intelligentes et durables.



Il a également appelé à renforcer la coordination entre les pays membres dans la planification et la réalisation des projets transfrontaliers, à développer les mécanismes de préparation des projets et de mobilisation des financements régionaux, et à faire du secteur privé un véritable partenaire, apportant non seulement des capitaux, mais aussi des technologies, de l’innovation et des capacités de gestion.



Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement vietnamien déployait des efforts pour atteindre une croissance à deux chiffres en 2026 et au cours des années suivantes. Le développement d’infrastructures modernes et intégrées constitue, selon lui, une percée stratégique et un moteur essentiel d’une croissance rapide et durable.

Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués. Photo: VNA

Le Vietnam accélère notamment le développement de son réseau autoroutier, de ses ports maritimes, de ses lignes ferroviaires stratégiques, de ses aéroports internationaux ainsi que de ses infrastructures de production et de transport d’électricité. Le pays investit également dans les secteurs de l’énergie, de la logistique et des infrastructures numériques. Le réseau 5G couvre désormais plus de 90 % de la population, tandis que les recherches sur la technologie 6G se poursuivent.



Situé au croisement de plusieurs corridors économiques et chaînes d’approvisionnement régionaux, le Vietnam s’engage à développer ses infrastructures en étroite articulation avec les réseaux de connectivité de l’ASEAN, tout en accompagnant les entreprises et les partenaires internationaux et en améliorant l’environnement de l’investissement et des affaires.



Le Premier ministre a souligné qu’une connectivité concrète, une mobilisation efficace des ressources et une action concertée permettraient de bâtir une ASEAN dynamique, résiliente et inclusive, au bénéfice durable des populations et des entreprises de la région.- VNA