Le Vietnam participe à la 48e Conférence ministérielle de la Francophonie au Cambodge

Phnom Penh (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur du multilatéralisme, du renforcement de la coopération francophone et du respect du droit international lors de la 48e Conférence ministérielle de la Francophonie, tenue le 14 novembre à Phnom Penh, au Cambodge.



La conférence a réuni des représentants des États et gouvernements membres, associés et observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, représentant le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung.



Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des engagements pris lors du 19e Sommet de la Francophonie, en 2024, les préparatifs du 20e Sommet, les orientations de la coopération multilatérale ainsi que les questions administratives et financières de l’OIF. Les ministres ont adopté les projets de documents qui seront soumis au prochain sommet, dont le projet de Déclaration de Phnom Penh.



Prévu les 15 et 16 novembre dans la capitale cambodgienne, le 20e Sommet de la Francophonie aura pour thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité commune et une stabilité durable ».

La 48e Conférence ministérielle de la Francophonie. Photo: VNA

Dans son intervention, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a salué les préparatifs du Cambodge, avec le soutien du Secrétariat de l’OIF. Il a également souligné l’étroite coordination entre Hanoï et Phnom Penh en vue de contribuer au succès du sommet, ainsi que des événements FrancoTech et du Village de la Francophonie.



Il a estimé que le retour du Sommet de la Francophonie en Asie-Pacifique, près de 30 ans après celui organisé à Hanoï en 1997, revêtait une importance particulière et ouvrait de nouvelles perspectives pour renforcer les liens et la coopération francophones dans la région.



Le Vietnam a salué le thème du 20e Sommet et apporté son soutien au projet de Déclaration de Phnom Penh. Il a également apprécié l’actualisation des dispositions relatives à la Mer Orientale dans le projet de résolution sur les situations de crise, la sortie de crise et la consolidation de la paix.



Le vice-ministre a appelé la communauté francophone à continuer de promouvoir le multilatéralisme, le dialogue et la prévention des crises, soulignant que le respect du droit international et de la Charte des Nations unies constituait une condition essentielle à l’instauration d’une paix durable.



Concernant les orientations de coopération pour la période 2028-2031, le Vietnam a proposé de privilégier les domaines dans lesquels l’OIF peut apporter une valeur ajoutée concrète et répondre aux besoins de ses membres, notamment l’enseignement du français et en français, la préservation de la diversité culturelle et linguistique, la coopération économique et le numérique.



S’agissant de l’intelligence artificielle (IA), le Vietnam a plaidé pour une exploitation des possibilités offertes par cette technologie, tout en maîtrisant les risques et en réduisant les écarts en matière de données, de technologies et de compétences numériques. Il a également appelé à promouvoir une IA sûre et responsable, dans un cadre de gouvernance adapté.



Le Vietnam a par ailleurs recommandé à l’OIF d’améliorer sa gestion financière, budgétaire et administrative et de poursuivre sa modernisation. Il a souligné le rôle des structures régionales, notamment du Bureau régional de l’OIF pour l’Asie-Pacifique, basé à Hanoï, et du Centre régional francophone pour l’Asie-Pacifique (CREFAP), situé à Ho Chi Minh-Ville.



En marge de la conférence, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a rencontré les ministres des Affaires étrangères de Mauritanie et de Madagascar, ainsi que l’ambassadeur et représentant personnel du président tunisien auprès du Conseil permanent de la Francophonie. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations d’amitié, les échanges de délégations, la coopération dans les domaines d’intérêt commun et le soutien aux communautés vietnamiennes dans ces pays.



Avec la Mauritanie, le Vietnam a proposé d’élargir la coopération à l’agriculture, à la pêche, à l’énergie, aux industries extractives, aux télécommunications et à l’agroalimentaire. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, a souligné les liens historiques entre les deux pays et transmis une invitation au ministre vietnamien Le Hoai Trung à effectuer une visite officielle en Mauritanie. Il a également exprimé son soutien au renforcement des relations économiques entre le Vietnam et les pays membres de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



Avec Madagascar, les discussions ont notamment porté sur la mise en œuvre du mémorandum d’entente relatif à la coopération commerciale dans le secteur du riz et sur le développement des échanges de produits agricoles et miniers. La ministre Alice N’Diaye a exprimé le souhait de renforcer la coopération économique et la formation professionnelle des jeunes Malgaches.



Concernant la Tunisie, le vice-ministre vietnamien a affirmé que son pays était prêt à fournir des produits répondant aux besoins du marché tunisien, notamment du café Robusta, du riz, des noix de cajou, du poivre, des produits aquatiques et des équipements. À l’approche du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, en décembre 2027, la partie tunisienne a proposé de renforcer les échanges de haut niveau et d’organiser de nouvelles réunions de la Commission mixte ainsi que des consultations politiques. Elle souhaite également développer ses exportations de phosphates, de dattes et d’huile d’olive vers le Vietnam.- VNA