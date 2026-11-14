Renforcer la coopération entre les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos





Hanoï (VNA) – Le 14 novembre après-midi, au siège de l’Assemblée nationale du Vietnam, Do Van Chien, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l’Assemblée nationale, a reçu une délégation du Bureau de l’Assemblée nationale du Laos et des Conseils populaires des provinces lao frontalières du Vietnam, conduite par Bounchanh Sivongphanh, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et chef du Bureau de l’Assemblée nationale du Laos. La délégation était au Vietnam pour participer au 13e séminaire d’échanges d’expériences entre les Bureaux des Assemblées nationales des deux pays.



Lors de la rencontre, Do Van Chien s’est réjoui du développement positif des relations entre le Vietnam et le Laos, qui ne cessent de s’approfondir et de gagner en substance et en efficacité dans tous les domaines. Saluant les résultats de la récente visite officielle au Vietnam de Sonexay Siphandone, président de l’Assemblée nationale du Laos, il a souligné que celle-ci témoignait des liens étroits, de la confiance mutuelle et de la détermination politique des dirigeants des deux Partis, des deux États et des deux Assemblées nationales à renforcer les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre les deux pays.



Il s’est dit convaincu que cette visite de travail et le séminaire permettraient aux deux Bureaux de poursuivre leurs échanges d’expériences et d’améliorer la qualité de leurs activités de conseil et d’assistance dans les domaines législatif et du contrôle, de la transformation numérique ainsi que du fonctionnement des organes élus locaux. Ces échanges contribueraient à la mise en œuvre effective des accords conclus à haut niveau et au renforcement de la coopération entre les deux Assemblées nationales.



Remerciant la partie vietnamienne pour son accueil chaleureux, Bounchanh Sivongphanh a souligné que le séminaire, organisé pour la 13e fois, constituait une activité de coopération concrète et efficace, contribuant à concrétiser les accords conclus entre les deux Assemblées nationales et à renforcer les capacités des deux Bureaux.



Il a souhaité que les deux parties poursuivent les échanges de délégations à tous les niveaux, mettent en œuvre efficacement les accords de coopération et renforcent leur coordination, leurs consultations et leur soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux. Il a également plaidé pour un partage accru d’expériences dans les domaines législatif et du contrôle, ainsi que dans la prise de décisions sur les grandes questions nationales.



Plus tôt dans l’après-midi, Le Quang Manh, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam, s’était entretenu avec Bounchanh Sivongphanh.



Les deux responsables ont salué les résultats du 13e séminaire ainsi que l’efficacité de la coopération entre leurs deux institutions, notamment en matière d’échanges de délégations, de partage d’expériences, de formation des cadres et de coordination des activités au service des Assemblées nationales de chaque pays.



Le Quang Manh a proposé de renforcer la coopération dans les activités de conseil et d’assistance aux travaux législatifs et de contrôle, la réorganisation de l’appareil administratif et la transformation numérique. Le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam est prêt à partager avec son homologue lao son expérience en matière de développement d’une Assemblée nationale numérique, de mise en place d’infrastructures numériques, de gestion et d’exploitation des données ainsi que de fonctionnement des systèmes techniques au service des activités parlementaires.



Les deux parties sont convenues d’évaluer la mise en œuvre du mémorandum d’accord de coopération signé en 2022 et de l’actualiser, si nécessaire, pour l’adapter aux exigences de la pratique. Elles ont également convenu de maintenir le séminaire d’échanges d’expériences tous les deux ans, de renforcer la formation des cadres et de coordonner leurs actions au sein des forums parlementaires multilatéraux, notamment de l’Union interparlementaire (UIP). Elles coopéreront en outre à l’organisation d’activités extérieures et à la célébration des événements marquants des relations Vietnam-Laos en 2027.



Bounchanh Sivongphanh a approuvé les orientations proposées et salué le soutien ainsi que le partage d’expériences apportés par le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération pour la rendre toujours plus concrète et efficace, contribuant ainsi au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.- VNA

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