Renforcer la coopération entre les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos

Hanoï (VNA) – Le 14 novembre après-midi, au siège de l’Assemblée nationale du Vietnam, Do Van Chien, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l’Assemblée nationale, a reçu une délégation du Bureau de l’Assemblée nationale du Laos et des Conseils populaires des provinces lao frontalières du Vietnam, conduite par Bounchanh Sivongphanh, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et chef du Bureau de l’Assemblée nationale du Laos. La délégation était au Vietnam pour participer au 13e séminaire d’échanges d’expériences entre les Bureaux des Assemblées nationales des deux pays.
Lors de la rencontre, Do Van Chien s’est réjoui du développement positif des relations entre le Vietnam et le Laos, qui ne cessent de s’approfondir et de gagner en substance et en efficacité dans tous les domaines. Saluant les résultats de la récente visite officielle au Vietnam de Sonexay Siphandone, président de l’Assemblée nationale du Laos, il a souligné que celle-ci témoignait des liens étroits, de la confiance mutuelle et de la détermination politique des dirigeants des deux Partis, des deux États et des deux Assemblées nationales à renforcer les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre les deux pays.
Il s’est dit convaincu que cette visite de travail et le séminaire permettraient aux deux Bureaux de poursuivre leurs échanges d’expériences et d’améliorer la qualité de leurs activités de conseil et d’assistance dans les domaines législatif et du contrôle, de la transformation numérique ainsi que du fonctionnement des organes élus locaux. Ces échanges contribueraient à la mise en œuvre effective des accords conclus à haut niveau et au renforcement de la coopération entre les deux Assemblées nationales.
Remerciant la partie vietnamienne pour son accueil chaleureux, Bounchanh Sivongphanh a souligné que le séminaire, organisé pour la 13e fois, constituait une activité de coopération concrète et efficace, contribuant à concrétiser les accords conclus entre les deux Assemblées nationales et à renforcer les capacités des deux Bureaux.
Il a souhaité que les deux parties poursuivent les échanges de délégations à tous les niveaux, mettent en œuvre efficacement les accords de coopération et renforcent leur coordination, leurs consultations et leur soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux. Il a également plaidé pour un partage accru d’expériences dans les domaines législatif et du contrôle, ainsi que dans la prise de décisions sur les grandes questions nationales.
Plus tôt dans l’après-midi, Le Quang Manh, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam, s’était entretenu avec Bounchanh Sivongphanh.
Les deux responsables ont salué les résultats du 13e séminaire ainsi que l’efficacité de la coopération entre leurs deux institutions, notamment en matière d’échanges de délégations, de partage d’expériences, de formation des cadres et de coordination des activités au service des Assemblées nationales de chaque pays.
Le Quang Manh a proposé de renforcer la coopération dans les activités de conseil et d’assistance aux travaux législatifs et de contrôle, la réorganisation de l’appareil administratif et la transformation numérique. Le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam est prêt à partager avec son homologue lao son expérience en matière de développement d’une Assemblée nationale numérique, de mise en place d’infrastructures numériques, de gestion et d’exploitation des données ainsi que de fonctionnement des systèmes techniques au service des activités parlementaires.
Les deux parties sont convenues d’évaluer la mise en œuvre du mémorandum d’accord de coopération signé en 2022 et de l’actualiser, si nécessaire, pour l’adapter aux exigences de la pratique. Elles ont également convenu de maintenir le séminaire d’échanges d’expériences tous les deux ans, de renforcer la formation des cadres et de coordonner leurs actions au sein des forums parlementaires multilatéraux, notamment de l’Union interparlementaire (UIP). Elles coopéreront en outre à l’organisation d’activités extérieures et à la célébration des événements marquants des relations Vietnam-Laos en 2027.
Bounchanh Sivongphanh a approuvé les orientations proposées et salué le soutien ainsi que le partage d’expériences apportés par le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération pour la rendre toujours plus concrète et efficace, contribuant ainsi au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.- VNA
Voir plus
Un documentaire argentin ravive la mémoire d’un journaliste disparu au Vietnam
Le documentaire de Ricardo Preve retrace le destin du journaliste argentin Ignacio Ezcurra, disparu au Vietnam en 1968, et rend hommage au courage des correspondants de guerre ainsi qu’à leur quête de vérité.
Entrevue entre le haut dirigeant To Lam et le roi du Cambodge Norodom Sihamoni
La rencontre entre To Lam et le roi Norodom Sihamoni réaffirme la volonté du Vietnam et du Cambodge de préserver leur amitié traditionnelle et de renforcer leur coopération intégrale et durable.
Le Vietnam, un acteur moteur de la coopération dans la sous-région du Mékong
Le Vietnam joue un rôle moteur dans la coopération dans la sous-région du Mékong, en contribuant à relever les défis communs en matière de sécurité hydrique, de connectivité économique et de développement durable.
Le Vietnam, un acteur diplomatique et économique incontournable en Asie du Sud-Est
Un universitaire malaisien souligne le rôle croissant du Vietnam dans la consolidation de la centralité de l’ASEAN et la préservation de la stabilité régionale.
L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud présente ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa
La remise des lettres de créance de l’ambassadeur Nguyen Trong Kien au président Cyril Ramaphosa marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Afrique du Sud.
Le haut dirigeant Tô Lâm arrive à Phnom Penh pour 20e Sommet de la Francophonie et ses activités au Cambodge
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, est arrivé dans l’après-midi du 14 novembre à Phnom Penh pour participer aux activités au Cambodge et au 20e Sommet de la Francophonie, prévu du 14 au 16 novembre 2026, à l’invitation du roi Norodom Sihamoni.
Le Premier ministre Lê Minh Hung arrive aux Philippines pour participer au 49e Sommet de l’ASEAN
Le Premier ministre Lê Minh Hung participe au 49e Sommet de l’ASEAN aux Philippines afin de contribuer au renforcement de la solidarité régionale, de l’autonomie stratégique de l’Association et de sa coopération avec ses partenaires.
Un universitaire chinois salue le rôle croissant du Vietnam au sein de l’APEC
Le Vietnam affirme un rôle de plus en plus actif au sein de l’APEC, en contribuant à définir les priorités régionales et à rapprocher les positions des économies membres en vue d’une coopération plus concrète et inclusive.
Le secrétaire général du Parti et président To Lam en route pour le 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge
La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie réaffirme l’importance que le Vietnam accorde à la Communauté francophone et son engagement en faveur d’une intégration internationale proactive et active.
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm appelle à renforcer la grande union nationale et les valeurs culturelles
Lors de la Journée de la grande union nationale à Hanoï, le dirigeant a souligné la nécessité de promouvoir la solidarité, de préserver les valeurs culturelles et d’améliorer concrètement les conditions de vie de la population.
Le Premier ministre Lê Minh Hung part pour les Philippines afin de participer au 49e Sommet de l’ASEAN
La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au 49e Sommet de l’ASEAN réaffirme l’engagement du Vietnam en faveur de la solidarité régionale et de la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, pacifique et prospère.
Le Vietnam participe à une conférence internationale sur « La gauche et le monde contemporain »
La participation du Vietnam à la conférence internationale « La gauche et le monde contemporain » témoigne de son engagement en faveur du dialogue, de la solidarité entre les forces progressistes et de la promotion de la paix et du développement durable.
Le Vietnam affirme son rôle actif au sein de la Francophonie
La participation du Vietnam au 20e Sommet de la Francophonie réaffirme son engagement actif au sein de la communauté francophone et sa volonté de renforcer la coopération avec les pays membres, notamment dans les domaines économique et du développement durable.
Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération bilatérale
Les ministres des Affaires étrangères du Vietnam et de Cuba se sont entretenus le 13 novembre à Hanoï des mesures visant à approfondir leurs relations et à renforcer leur coordination au sein des forums internationaux.
Le dirigeant To Lam réaffirme le soutien du Vietnam à Cuba
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a réaffirmé le soutien constant du Vietnam à Cuba et appelé à renforcer la coopération bilatérale lors d’une rencontre à Hanoï.
Le Vietnam et Cuba déterminés à approfondir leur coopération
Le Premier ministre Le Minh Hung et l’envoyé spécial cubain Bruno Rodríguez Parrilla ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales lors d’une rencontre le 13 novembre à Hanoï.
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra reçoit le gouverneur de Kanagawa (Japon)
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a proposé à la préfecture japonaise de Kanagawa de développer avec le Vietnam des centres pilotes de prise en charge proactive de la santé.
Vietnam-Chili : une visite officiel pour insuffler un nouvel élan à 55 ans de relations
Selon l’ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Viet Cuong, le Chili est aujourd'hui un partenaire de premier plan du Vietnam en Amérique latine, fort d’une amitié traditionnelle officialisée en 1971.
Le développement du Vietnam est une source d’inspiration dans l’espace francophone
Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville.
Le Vietnam entend promouvoir une ASEAN unie, résiliente et tournée vers une coopération concrète
Évoquant la portée de ces assises, le vice-ministre a indiqué que les rencontres de Manille seraient l’occasion de dresser le bilan de la présidence philippine de l’ASEAN, d’évaluer la première année de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de définir les orientations pour la période à venir