Le SG du PCV et président vietnamien To Lam rencontre le président du Sénat cambodgien Hun Sen



Phnom Penh (VNA) – En marge du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient à Phnom Penh, au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a rencontré, dans l’après-midi du 14 novembre, le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien, Hun Sen.



À cette occasion, le dirigeant To Lam s’est réjoui de revenir au Cambodge et de retrouver Hun Sen, un ami proche et de longue date du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il a remercié Hun Sen ainsi que les dirigeants et le peuple cambodgiens pour l’accueil chaleureux, solennel et attentionné réservé à la délégation vietnamienne.

Lors de la rencontre. Photo : VNA





Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam soutenait le Cambodge et était convaincu du succès du 20e Sommet de la Francophonie, estimant que cet événement contribuerait à renforcer le rôle et le prestige international du Cambodge, ainsi qu’à promouvoir la coopération et les valeurs communes de la communauté francophone.



De son côté, Hun Sen a chaleureusement souhaité la bienvenue au dirigeant To Lam et à la délégation vietnamienne. Il a souligné que la participation du dirigeant vietnamien revêtait une importance particulière, témoignant de l’attention et du soutien du Vietnam au Cambodge dans l’organisation de cet important événement diplomatique multilatéral, tout en contribuant à renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone.



Hun Sen a félicité le Vietnam pour les importantes réalisations obtenues ces derniers temps dans le développement socio-économique, l’édification et le renforcement du Parti, la réforme de l’appareil organisationnel ainsi que la mise en œuvre des décisions stratégiques prises à la suite du 14e Congrès national du PCV. Il a souligné que les acquis du Vietnam constituaient également des réalisations et des opportunités de développement pour le Cambodge, exprimant sa conviction que le Vietnam atteindrait ses objectifs de développement pour la nouvelle période et continuerait de renforcer son rôle et son statut dans la région et dans le monde.



Pour sa part, le dirigeant To Lam a hautement apprécié le rôle et les contributions importantes du président du Parti du PPC et président du Sénat cambodgien, Hun Sen, à l’œuvre d’édification et de développement du Cambodge, ainsi qu’au renforcement et à la promotion des relations entre les deux pays au cours des dernières décennies. Félicitant le Cambodge pour ses réalisations en matière de développement, il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti du peuple cambodgien, présidé par Hun Sen, le pays atteindrait les objectifs fixés et organiserait avec succès les élections des conseils communaux et de quartiers en 2027 ainsi que les élections législatives en 2028.



Le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien, Hun Sen a affirmé que le Cambodge gardait toujours en mémoire et appréciait profondément le soutien et l’aide précieux du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens dans la lutte pour la libération nationale, la sortie du régime génocidaire et la renaissance du pays, ainsi que dans son œuvre actuelle de construction et de développement. Il a souligné que la solidarité et l’amitié entre les deux peuples, forgées et éprouvées au fil des différentes périodes de l’histoire, constituaient un patrimoine commun inestimable que les générations des deux pays devaient continuer à préserver, à consolider et à faire fructifier.



Les deux dirigeants se sont félicités des résultats obtenus dans la coopération bilatérale et sont convenus de continuer à promouvoir le rôle d’orientation stratégique des relations entre les deux Partis pour l’ensemble des relations Vietnam-Cambodge. Ils ont souligné la nécessité de maintenir régulièrement les échanges de haut niveau, de renforcer les échanges et les consultations entre les organes des deux Partis et des deux États, ainsi que de se concerter en temps opportun sur les questions importantes concernant les relations bilatérales.



Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les résultats et les accords issus de la Rencontre de haut niveau entre les deux Partis, tenue en février 2026, en accordant une attention particulière à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la coopération. Elles ont également insisté sur la nécessité de renforcer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des engagements, afin de garantir des résultats concrets et mesurables.



Dans les domaines de la défense et de la sécurité, les deux dirigeants ont convenu de consolider la coopération afin de préserver la stabilité politique, l’ordre et la sécurité publics ainsi que la sécurité des zones frontalières. Ils ont également souligné l’importance de renforcer la coordination dans la lutte contre les différentes formes de criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité.



Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de renforcer l’interconnexion de leurs économies, en privilégiant la connectivité des infrastructures de transport stratégiques, la facilitation du commerce frontalier et le développement de la coopération dans les domaines de l’investissement et de l’énergie. Elles ont également décidé de promouvoir la coopération dans des secteurs tels que le caoutchouc, le riz, la santé, la banque, la transformation numérique et l’éducation et la formation.



Les deux dirigeants ont encouragé les organismes compétents à examiner activement les difficultés rencontrées par les projets de coopération prioritaires et à prendre les mesures nécessaires pour les surmonter, afin de faciliter le développement des activités de production et d’affaires des entreprises des deux pays.



Ils ont par ailleurs convenu de poursuivre le règlement des questions frontalières en suspens, d’accélérer la délimitation et le bornage de la partie restante de la frontière commune et de parachever les cadres juridiques relatifs à la gestion frontalière, en vue de construire une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.



Soulignant que les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge revêtaient une importance stratégique pour la stabilité et le développement à long terme de chaque pays, les deux dirigeants ont réaffirmé que les deux Partis et les deux États accordaient toujours une importance particulière à la consolidation et au développement des relations bilatérales.



Ils sont convenus de renforcer les consultations, de coordonner leurs positions et de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux, notamment de l’ASEAN et des mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucune force d’utiliser le territoire de l’un des deux pays pour porter atteinte aux intérêts de l’autre.



À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge et de l’Année de l’amitié et du développement Vietnam-Cambodge 2027, les deux dirigeants ont convenu de coordonner l’organisation d’activités commémoratives concrètes et significatives, en les associant à la promotion de résultats tangibles de coopération, afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans la période à venir.



À cette occasion, le dirigeant To Lam a transmis au président du PPC et président du Sénat cambodgien, Hun Sen, les salutations des dirigeants vietnamiens de haut rang et l’a invité à effectuer une visite officielle au Vietnam dans les meilleurs délais.- VNA