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Les Philippines renforcent la cybersécurité en vue du Sommet de l’ASEAN

Le renforcement des mesures de cybersécurité à l’occasion du 49e Sommet de l’ASEAN a entraîné un ralentissement de la connexion Wi-Fi au Centre de presse international de Manille, perturbant le travail des journalistes, bien qu’aucune menace précise n’ait été détectée.

Manille (VNA) – Le gouvernement philippin a expliqué que le ralentissement de la connexion Wi-Fi au Centre de presse international, installé au Centre international des médias de Manille pour le 49e Sommet de l’ASEAN, était dû au renforcement des mesures de cybersécurité. Cette situation a perturbé le travail des journalistes philippins et étrangers couvrant l’événement.

Le ministère philippin des Technologies de l’information et de la communication (DICT) a indiqué que des couches de sécurité supplémentaires avaient été mises en place afin de protéger les utilisateurs et de prévenir les intrusions dans le réseau. Selon son ministre, Robert Joseph de Claro, le ministère a effectué des contrôles de sécurité supplémentaires et appliqué des procédures strictes pendant le sommet.

De son côté, Lino Cayetano, ministre par intérim chargé du Bureau des communications présidentielles (PCO), a affirmé qu’aucune menace précise contre le Centre de presse international n’avait été détectée. Les mesures prises sont de nature préventive et visent à renforcer les contrôles et la surveillance afin d’éviter tout incident de cybersécurité pendant le sommet.

Le Centre de presse international accueille les médias nationaux et étrangers couvrant le 49e Sommet de l’ASEAN et les réunions connexes à Manille. -VNA

#ASEAN #Philippines #Sommet #Centre de presse international de Manille
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