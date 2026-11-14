Le Vietnam plaide pour une culture de la consultation, du dialogue et de la diplomatie préventive au sein de l’ASEAN

Manille (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé son soutien à la promotion d’une culture de la consultation, du dialogue, du renforcement de la confiance et de la diplomatie préventive au sein de l’ASEAN, afin de préserver la paix et la stabilité régionales et de renforcer la capacité de l’Association à faire face aux défis émergents.



Le 14 novembre, à Manille, aux Philippines, se sont tenues la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM), la 32e réunion du Conseil de la Communauté politique et de sécurité de l’ASEAN (APSC) et la 39e réunion du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACC). Les participants ont notamment examiné les préparatifs du 49e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, prévus du 15 au 17 novembre, ainsi que la mise en œuvre du Consensus en cinq points sur le Myanmar, lors d’une consultation informelle élargie.



Sur délégation du membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, chef de la délégation des hauts fonctionnaires du Vietnam auprès de l’ASEAN (SOM Vietnam), a conduit la délégation vietnamienne à ces réunions.



Les ministres ont procédé à un examen d’ensemble de la coopération de l’ASEAN et des préparatifs du prochain sommet. Ils ont souligné que celui-ci constituerait une occasion importante de faire le bilan de la coopération, de définir les orientations stratégiques et de promouvoir la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, ainsi que des plans stratégiques dans les trois piliers de l’Association.



Ils ont salué les résultats obtenus au cours de la première année de mise en œuvre de cette Vision et des priorités définies par les Philippines, qui assurent la présidence de l’ASEAN en 2026. Ils ont également salué les efforts d’intégration et les contributions du Timor-Leste aux réalisations communes de l’Association, tout en réaffirmant leur engagement à l’aider à renforcer ses capacités et à remplir les conditions nécessaires à son intégration pleine et entière.



Face à une situation internationale de plus en plus complexe, les ministres ont souligné la nécessité de consolider la solidarité et l’unité de l’ASEAN, de promouvoir son rôle central dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales, ainsi que de renforcer son autonomie stratégique et sa résilience. Ils sont convenus de renforcer l’intégration économique, commerciale et des investissements au sein de l’Association, de tirer pleinement parti du réseau d’accords de libre-échange (ALE) existants et d’étudier la possibilité d’en conclure de nouveaux avec des partenaires potentiels.



Les ministres ont également insisté sur la nécessité de consolider les relations avec les partenaires, sur la base d’une coopération concrète et mutuellement bénéfique, dans le respect du droit international et du rôle central de l’ASEAN. Ils ont notamment souligné l’importance de promouvoir une culture de la consultation, du dialogue, du renforcement de la confiance et de la diplomatie préventive.



S’agissant de la situation régionale et internationale, les ministres ont exprimé leur préoccupation face aux répercussions négatives et multidimensionnelles des tensions géopolitiques. Ils ont souligné la nécessité de mettre en œuvre la Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur la réponse à la crise au Moyen-Orient, afin de préserver la sécurité énergétique et alimentaire de la région.



Ils ont également échangé leurs points de vue sur la situation au Myanmar à la suite des élections et sur la mise en œuvre du Consensus en cinq points. Concernant la Mer Orientale, ils ont salué les progrès des négociations sur le Code de conduite (COC) et convenu d’accélérer le processus en vue de parvenir à sa conclusion dans les meilleurs délais.



Lors de ces réunions, le vice-ministre Dang Hoang Giang a salué les préparatifs de la présidence philippine et affirmé que le Vietnam continuerait de travailler en étroite coordination avec les Philippines et les autres États membres afin de contribuer au succès des prochains sommets de l’ASEAN.



Soulignant que les conflits et l’instabilité persistent dans de nombreuses régions du monde, il a estimé que l’ASEAN devait accorder la priorité à la préservation de la paix et de la stabilité, sur la base du respect de l’État de droit et des principes et normes de conduite de l’Association, notamment du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).



Le vice-ministre a proposé de valoriser les mécanismes de l’ASEAN afin de renforcer les capacités de prévention et de règlement des conflits, ainsi que de faire face efficacement aux défis transnationaux tels que le trafic de drogue, les escroqueries en ligne et la pollution transfrontalière par la brume sèche.



Concernant la Mer Orientale, il a affirmé que le Vietnam continuerait de coopérer étroitement avec les autres pays pour faire avancer les négociations et parvenir à un COC efficace et substantiel, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Le Vietnam soutient également un engagement actif de l’ASEAN auprès du Myanmar afin de promouvoir le dialogue et la réconciliation sur la base du Consensus en cinq points.



S’agissant des orientations de coopération, Dang Hoang Giang a souligné que la mise en œuvre efficace du Plan stratégique de la Communauté politique et de sécurité de l’ASEAN pour 2026 constituait un fondement essentiel à la réalisation des objectifs de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045. Il a proposé de renforcer la coordination intersectorielle et inter-piliers au sein du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACC), avec l’appui du Secrétariat de l’ASEAN, afin de répondre efficacement aux défis multidimensionnels tels que le changement climatique, la cybersécurité et la sécurité énergétique.



Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la culture de mise en œuvre, en traduisant les engagements en programmes et en actions concrètes au bénéfice des populations. À cet égard, l’ASEAN devrait tirer pleinement parti des accords existants et des nouveaux instruments de coopération, notamment l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) et l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA).



Réaffirmant le soutien du Vietnam aux efforts visant à traiter les questions ayant une incidence directe sur la sécurité et le bien-être des populations de l’ASEAN, le vice-ministre a indiqué que le Vietnam continuerait de travailler en étroite coordination avec l’Indonésie, la Thaïlande et les autres États membres pour rendre opérationnel dans les meilleurs délais le Centre de l’ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED).



En matière de relations extérieures, il a proposé que l’établissement de relations avec de nouveaux partenaires soit conforme aux objectifs et aux critères de l’ASEAN, et contribue au renforcement de sa solidarité, de son rôle central et de la construction de la Communauté.



À cette occasion, Dang Hoang Giang a également présenté les résultats de plusieurs initiatives multilatérales importantes organisées par le Vietnam, notamment le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, en juin, et le Forum des conseillers juridiques de l’ASEAN sur le droit international public (AFLA), en octobre.



Dans l’après-midi du même jour, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont assisté à la cérémonie de signature des instruments d’adhésion au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) par la Slovénie, la Slovaquie et la République de Chypre, portant à 65 le nombre total de pays parties à ce traité.- VNA

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