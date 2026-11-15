Politique

Renforcer la coopération parlementaire concrète et efficace entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge

En marge de la 15e rencontre entre les dirigeants de l’ASEAN et l’AIPA, à Manille, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Doan Anh, a rencontré ses homologues lao et cambodgien afin de renforcer la coopération parlementaire, de concrétiser les accords bilatéraux et de promouvoir la coordination au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux.

Vue générale de la rencontre entre la délégation de l'AN du Vietnam et celle du Laos. Photo: VNA
Vue générale de la rencontre entre la délégation de l'AN du Vietnam et celle du Laos. Photo: VNA

Manille (VNA) - En marge de la 15 rencontre entre les dirigeants de l’ASEAN et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le 14 novembre à Manille, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyen Doan Anh, a rencontré la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack, ainsi que le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Cheam Yeap.

Lors de sa rencontre avec Sounthone Xayachack, Nguyen Doan Anh a félicité le Laos pour ses réalisations dans la mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao et le succès de la deuxième session de la 10e législature de son Assemblée nationale. Il a salué les résultats de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, du 2 au 5 novembre, et proposé de concrétiser rapidement les accords conclus à cette occasion.

De son côté, Sounthone Xayachack a salué les résultats de la croissance économique du Vietnam. Elle a souligné la contribution des investissements vietnamiens, notamment dans les infrastructures de transport et l’agriculture, au développement socio-économique du Laos, et souhaité une mise en œuvre efficace des projets prioritaires. Elle a proposé aux deux Assemblées nationales de renforcer leur coopération en matière de formation et de perfectionnement afin de renforcer les capacités des nouveaux députés élus.

Les deux parties sont convenues de promouvoir une coopération parlementaire concrète et efficace afin de consolider la cohésion stratégique entre les deux pays. Elles ont notamment envisagé d’actualiser l’accord de coopération entre leurs Assemblées nationales, signé en mai 2022, en vue de sa signature en 2027. Elles ont également convenu d’intensifier les échanges de délégations, la coopération entre les commissions et les groupes d’amitié parlementaire, ainsi que le partage d’expériences en matière institutionnelle, d’administration locale et de transformation numérique des parlements. Elles poursuivront leur coordination au sein de l’AIPA, de l’Union interparlementaire (UIP), du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

À l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, en 2027, les deux parties ont convenu d’organiser conjointement des activités commémoratives.

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Vue générale de la rencontre entre la délégation de l'AN du Vietnam et celle du Cambodge. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec Cheam Yeap, Nguyen Doan Anh a salué les réalisations du Cambodge, notamment l’organisation réussie de la 2e Conférence interparlementaire des présidents d’Assemblée (ISC-2), en août 2026. Il a également remercié le Cambodge pour les préparatifs de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à Phnom Penh, à l’occasion du 20e Sommet de la Francophonie.

Cheam Yeap a souligné l’importance des échanges réguliers entre les deux organes législatifs et proposé de renforcer le partage d’expériences en matière législative, de contrôle budgétaire et de supervision de l’application des lois, ainsi que dans le développement de l'Assemblée nationale électronique.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de lutter contre la criminalité transfrontalière, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les escroqueries en ligne, et de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements. Elles ont également convenu d’accélérer l’élaboration d’un nouveau mécanisme de coopération économique visant à mieux relier les deux économies, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars, et de faire avancer le projet de liaison de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville–Moc Bai–Bavet–Phnom Penh.

À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027, les deux pays organiseront également des échanges entre jeunes parlementaires, femmes parlementaires et groupes d’amitié, afin de transmettre aux jeunes générations la tradition d’amitié et de solidarité entre les deux peuples. -VNA

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