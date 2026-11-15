Le dirigeant To Lam assiste à l’ouverture du 20e Sommet de la Francophonie

Phnom Penh (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à la tête d’une délégation de haut niveau du Vietnam, a assisté dimanche matin 15 novembre, à Phnom Penh, à la cérémonie d’ouverture du 20e Sommet de la Francophonie, placé sous le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable".

Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, le Premier ministre Hun Manet et son épouse, ainsi que la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, ont présidé la cérémonie d’accueil officielle des dirigeants et représentants de près de 90 pays, dont 25 chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des représentants d’institutions francophones et d’organisations internationales et régionales.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche), aux côtés du roi du Cambodge Norodom Sihamoni, du Premier ministre cambodgien Hun Manet et de son épouse, ainsi que de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, Louise Mushikiwabo a souligné la signification et l’actualité du thème du Sommet dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes. Elle a affirmé que la Communauté francophone devait jouer un rôle et assumer davantage de responsabilités, non seulement en tant qu’espace commun de langue et de culture, mais aussi en tant que forum favorisant le dialogue, l’instauration de la confiance, le renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays, contribuant ainsi concrètement aux efforts communs de la communauté internationale en matière de prévention et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de création des conditions propices à un développement durable et à une prospérité partagée.

Elle a également évoqué les efforts visant à développer la coopération économique et l’insertion professionnelle, notamment à travers le lancement, en 2027, d’un portail d’information destiné à soutenir la jeunesse francophone.

Dans son allocution de bienvenue, le roi Norodom Sihamoni s’est félicité que le Cambodge ait été choisi pour accueillir ce 20e Sommet, qui marque le retour de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique après le 7e Sommet organisé à Hanoï. Il a appelé les pays membres à traduire leurs engagements politiques en actions concrètes pour promouvoir le dialogue et la coopération.

Le Premier ministre Hun Manet a réaffirmé l’attachement du Cambodge aux objectifs et aux valeurs communes de la Francophonie, en proposant trois initiatives : la création d’un réseau francophone consacré à la prévention des conflits et à la médiation ; le lancement d’un programme francophone sur l’intelligence artificielle (IA) reliant les universités ; et la création à Phnom Penh d’un Centre de coopération économique francophone destiné à mettre en relation entreprises et investisseurs.

Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a souligné le rôle de la Francophonie dans la promotion du dialogue, de la réconciliation, de la diversité culturelle et des échanges entre les peuples. Il a appelé à renforcer la solidarité entre ses membres, à parvenir à un consensus et à intensifier la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’innovation, du commerce, de l’investissement et des affaires au sein de l’espace francophone.

Il a salué la poursuite par le Cambodge de l’initiative FrancoTech, le forum francophone consacré à l’innovation.

Panorama de la cérémonie d'ouverture du 20e Sommet de la Francophonie. Photo: VNA

Le 20e Sommet de la Francophonie se tient les 15 et 16 novembre 2026. Outre le débat général, les dirigeants participeront à une séance à huis clos sur le thème "Consolider la paix : un projet collectif qui tient compte de la diversité de nos atouts". Ils examineront également l’admission de nouveaux membres, les orientations de développement de l’OIF et procéderont à l’élection de son secrétaire général pour le mandat 2027-2030.

En marge du Sommet sont organisés plusieurs événements, dont FrancoTech, le Village de la Francophonie, le Forum des entrepreneurs francophones et la Conférence des universités membres de l’Agence universitaire de la Francophonie en Asie-Pacifique. -VNA