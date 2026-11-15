Le président chilien et son épouse arrivent à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le président de la République du Chili, José Antonio Kast, et son épouse, María Pia Adriasola de Kast, sont arrivés à Hanoï dans la matinée du 15 novembre, entamant une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse.

Ils ont été accueillis à l’aéroport international de Noi Bai par Vu Hai Quan, membre du Comité central du Parti et ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères, et Nguyen Viet Cuong, ambassadeur du Vietnam au Chili.

La délégation chilienne comprend notamment Francisco Pérez Mackenna, ministre des Affaires étrangères ; Daniel Mas, ministre de l’Économie, du Développement et du Tourisme, également chargé des Mines ; Jaime Campos, ministre de l’Agriculture ; Nasly Bernal, ambassadrice du Chili au Vietnam ; Julio Pertuze, président du conseil d’administration de la Fundación Chile et Frank Tressler, secrétaire général de la politique extérieure.

Cette visite intervient dans le contexte du développement des relations entre le Vietnam et le Chili, qui célèbrent en 2026 le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (25 mars 1971-25 mars 2026). Selon l’ambassadeur Nguyen Viet Cuong, il s’agit de la première visite officielle de José Antonio Kast au Vietnam en tant que chef d’État. Elle permettra aux dirigeants des deux pays de faire le bilan de 55 années de coopération et de définir les orientations de leur partenariat global pour la prochaine étape.

La visite revêt également une dimension multilatérale. Membres de l’APEC et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), les deux pays pourront renforcer leur coordination, notamment dans la perspective de la présidence vietnamienne du CPTPP en 2026 et de l’accueil par le Vietnam de l’APEC en 2027.

S’appuyant sur l’amitié traditionnelle, la confiance politique et la détermination des dirigeants des deux pays, la visite officielle au Vietnam du président chilien José Antonio Kast et de son épouse devrait ouvrir une nouvelle étape, plus concrète et plus efficace, dans les relations bilatérales, tout en contribuant à enrichir les relations entre le Vietnam et l’Amérique latine et les Caraïbes. -VNA