Le Vietnam et Cuba renforcent les liens entre leurs organes du Parti

La Havane (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Do Viet Ha, secrétaire adjoint du Comité du Parti des organes centraux, a effectué une visite de travail à Cuba du 10 au 14 novembre afin de renforcer les relations entre les organes du Parti des deux pays.

Lors de sa rencontre avec la délégation, Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat et secrétaire d'organisation du Comité central du Parti communiste de Cuba, a souligné que cette visite contribuerait à approfondir les relations entre les deux Partis, fondées sur l’amitié et la solidarité historiques établies par Fidel Castro et le Président Hô Chi Minh.

Il a salué le partage d’expériences vietnamiennes concernant le fonctionnement des commissions du Parti et l’organisation de ses organes centraux, estimant que ces pratiques constituaient des références utiles pour Cuba.

De son côté, Do Viet Ha a souligné que ces échanges permettraient aux deux parties de mieux comprendre leurs structures et de renforcer leur coopération. Il a également indiqué que le Vietnam suivait avec intérêt les mesures de transformation socio-économique engagées par Cuba, tandis que l’expérience du Doi Moi (Renouveau) vietnamien pouvait constituer une référence pour le pays.

La délégation vietnamienne a également travaillé avec le Département Idéologique du Comité Central du Parti communiste de Cuba. Sa responsable, Yuniaski Crespo Baquero, a présenté les évolutions économiques et sociales du pays, ainsi que le rôle du Parti dans le suivi de leur mise en œuvre. Elle a souligné que le Vietnam constituait un modèle de référence pour Cuba, tant sur le plan théorique que pratique.

Au cours de son séjour, la délégation a également rencontré les représentants du quotidien Granma, organe du Parti communiste de Cuba, de l’Institut de l’information et de la communication sociale, de l’entreprise de communication Ideas Multimedios et de l’Union des écrivains et artistes de Cuba. Les échanges ont porté sur le renforcement de la communication autour du rôle du Parti dans la défense et le développement du pays, ainsi que sur la transmission aux jeunes générations de l’amitié fidèle et particulière entre les peuples vietnamien et cubain.

La délégation a enfin rendu visite à l’ambassade du Vietnam à Cuba et déposé une gerbe devant le monument du Président Hô Chi Minh, dans le parc qui lui est dédié à La Havane. -VNA