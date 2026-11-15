Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre plusieurs dirigeants en marge du 20e Sommet de la Francophonie

Phnom Penh (VNA) – En marge du 20e Sommet de la Francophonie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré, le 15 novembre à Phnom Penh, plusieurs dirigeants étrangers : le président roumain Nicusor Dan, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le vice-président suisse Ignazio Cassis.

Lors de son entretien avec le président roumain, le dirigeant To Lam s’est félicité des importantes réalisations de la Roumanie dans son développement socio-économique. Il s’est dit convaincu que, grâce à la détermination et aux efforts de ses dirigeants et de sa population, le pays continuerait à enregistrer de nouveaux succès et à progresser vers la pleine intégration à l’Union européenne (UE).

Réaffirmant l’importance que le Vietnam accorde à son amitié traditionnelle avec la Roumanie, l’un des premiers pays européens à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, il a salué les progrès de la coopération bilatérale. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 557 millions de dollars en 2025. Il a proposé de diversifier la coopération dans les domaines présentant des complémentarités, notamment l’agriculture durable, les industries auxiliaires, l’électronique, le tourisme, la transformation numérique, la cybersécurité, la culture et l’éducation-formation.

Nicusor Dan a souligné que la Roumanie attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et s’est montré favorable aux propositions vietnamiennes. Il a notamment fait part de son intention d’augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants et doctorants vietnamiens. Les deux dirigeants sont convenus de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et d'organiser prochainement une visite du président roumain au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le dirigeant To Lam a exprimé le souhait que les deux parties continuent de valoriser leur tradition d’amitié afin de rendre leur coopération bilatérale plus concrète et efficace, à la hauteur du potentiel de chaque pays.

Il a proposé de mettre en œuvre efficacement les mémorandums d’entente dans le secteur agricole et de mobiliser des ressources nationales et internationales pour des projets communs, notamment dans les filières du riz et de la noix de cajou. Il a également souligné le potentiel de coopération commerciale et d’investissement, compte tenu du rôle du Vietnam et du Sénégal comme portes d’accès respectives aux marchés de l’ASEAN et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Le président sénégalais a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme un modèle de développement et souhaitait faire des relations entre les deux pays un exemple de coopération entre l’Afrique et l’Asie. Il a indiqué que le Sénégal faciliterait les investissements vietnamiens et fournirait aux entreprises des informations sur les projets potentiels et les politiques d’incitation.

Les deux dirigeants ont encouragé les entreprises à explorer les possibilités de coopération dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, des technologies numériques, des mines, des infrastructures et de l’agriculture. Ils sont également convenus de renforcer les échanges à tous les niveaux et de mettre en œuvre les accords conclus. Ils se sont mutuellement invités à effectuer des visites officielles dans leurs pays respectifs.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Photo: VNA

Au cours de sa rencontre avec le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le dirigeant To Lam a salué les réalisations du pays ainsi que ses efforts en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2026-2027.

Le président congolais a, pour sa part, félicité le Vietnam pour ses résultats de développement et souligné sa contribution au sein de la Francophonie. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam pour construire une Francophonie solidaire, unie et inclusive, ainsi que promouvoir les échanges dans les domaines économique, commercial, numérique, de l’intelligence artificielle et des échanges entre les peuples.

Soulignant le potentiel des deux économies, qui comptent ensemble plus de 220 millions d’habitants, le dirigeant To Lam a proposé de faire de l'élargissement de la coopération économique et commerciale ainsi que des investissements une priorité. Il a appelé la RDC à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes dans les secteurs des infrastructures, des transports verts, de l’agriculture, de la foresterie et des ressources minières. Les deux parties sont convenues de faciliter l’accès aux marchés, de diversifier les échanges et de renforcer les liens entre leurs entreprises.

Elles ont également convenu de promouvoir la coopération interrégionale entre le Vietnam et les organisations régionales dont la RDC est membre, notamment la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), ainsi que les relations entre l’ASEAN et l’Union africaine. À cette occasion, le dirigeant To Lam a invité le président congolais à se rendre au Vietnam, invitation que ce dernier a acceptée en conviant à son tour le dirigeant vietnamien en RDC.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) rencontre le vice-président suisse Ignazio Cassis. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le vice-président suisse Ignazio Cassis, le dirigeant vietnamien a transmis ses salutations au président suisse Guy Parmelin. Ignazio Cassis a réaffirmé l’importance que la Suisse accorde à ses relations avec le Vietnam et sa volonté de les porter à un niveau supérieur. Il a également invité le dirigeant To Lam à effectuer une visite en Suisse.

Les deux dirigeants ont salué les résultats obtenus dans la mise en œuvre des engagements et des accords conclus lors de la rencontre de haut niveau entre le dirigeant To Lam et le président suisse en octobre 2026, ainsi que la signature de l’accord commercial entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Ils sont convenus d’accélérer les procédures d’approbation afin que cet accord entre rapidement en vigueur.

Le dirigeant To Lam a proposé de tirer parti de la dynamique actuelle pour franchir de nouvelles étapes dans la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, en accordant la priorité aux sciences et technologies ainsi qu'aux technologies financières. Il a notamment appelé la Suisse à partager son expérience dans les domaines de la fintech et du développement des centres financiers internationaux, ainsi qu’à soutenir la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des biotechnologies et de l’industrie pharmaceutique.

Les deux parties sont également convenues de faire avancer les négociations en vue du renouvellement de l’accord bilatéral de protection des investissements entre le Vietnam et la Suisse. Elles ont également salué le potentiel de coopération en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur les changements climatiques et affirmé leur volonté de coordonner activement leurs efforts pour faire avancer les négociations sur un accord bilatéral relatif à l’échange de crédits carbone. -VNA